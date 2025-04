Rheinkreuzfahrt - Entschleunigung zwischen Köln und Amsterdam

Wenn der Alltag mal wieder keine Pause lässt und der Terminkalender immer voller wird, wächst der Wunsch nach einem Tapetenwechsel. Eine kurze Auszeit vom tristen Alltag kann da Wunder wirken - vor allem, wenn sie stilvoll und entschleunigend auf dem Wasser verbracht wird. Flusskreuzfahrten bieten genau diese Kombination: ohne lange Anreise, dafür mit viel Komfort, regionaler Vielfalt und kulturellen Höhepunkten. So entfaltet sich zum Beispiel während einer Rheinkreuzfahrt auf dem nördlichen Rhein zwischen Köln und Amsterdam eine reizvolle Szenerie aus historischer Architektur, moderner Lebensart und landschaftlicher Schönheit. Gerade eine Minikreuzfahrt wie die „Phoenix Rhein Kurzkreuzfahrt - nach Amsterdam“ bietet die Möglichkeit, in wenigen Tagen viel zu sehen und dabei tief durchzuatmen. Eine große Palette an Rheinkreuzfahrten findet man beim Kreuzfahrtspezialisten rivers2oceans-kreuzfahrten.de.

Zwischen Grachten und Giebeln: Städteerlebnisse während der Rheinkreuzfahrt

Startpunkt dieser kompakten Rheinkreuzfahrt ist Köln, wo das moderne Flussschiff MS Annika am frühen Nachmittag zur Einschiffung bereitsteht. Bereits eine Stunde später legt das Schiff ab und nimmt Kurs auf den Amsterdam-Rhein-Kanal - die Verbindung zum kulturellen Höhepunkt dieser Reise: Amsterdam. In Amsterdam steht den Teilnehmern dieser Rheinkreuzfahrt ein ganzer Tag zur Verfügung, um die niederländische Metropole zu entdecken. Der Liegeplatz ermöglicht einen direkten Zugang zur Innenstadt, so dass weltberühmte Sehenswürdigkeiten wie das Rijksmuseum, das Anne-Frank-Haus oder das Van-Gogh-Museum bequem erreicht werden können. Besonders in den Frühlingsmonaten ist auch ein Ausflug zum nahe gelegenen Keukenhof - Europas berühmtester Frühlingspark mit Millionen blühender Tulpen und Hyazinthen - sehr beliebt. Die Rückkehr zum Schiff am späten Abend ermöglicht es, auch das abendliche Flair der Stadt zu genießen. Am nächsten Morgen erreicht die Rheinkreuzfahrt Nijmegen, eine der ältesten Städte der Niederlande. Der historische Stadtkern mit dem Grote Markt, der Stevenskerk und den charmanten Straßencafés liegt nur wenige Gehminuten von der Anlegestelle entfernt. Bei einem rund sechsstündigen Aufenthalt bleibt genügend Zeit, das Flair dieser lebendigen Universitätsstadt zu erleben. Ob ein Spaziergang durch die kopfsteingepflasterten Gassen, ein Bummel durch die kleinen Boutiquen oder ein Besuch im Valkhof-Museum – Nijmegen bietet eine Fülle von Eindrücken auf engstem Raum. Am Nachmittag beginnt die Rheinkreuzfahrt mit der Rückfahrt nach Köln, wo am nächsten Morgen die Rheinkreuzfahrt mit dem Frühstück endet.

Bequem reisen mit persönlicher Note - die perfekte Auszeit auf einer Rheinkreuzfahrt

Doch nicht nur die Landausflüge sind inspirierend, auch die Zeit an Bord garantiert den Reiseteilnehmern eine grandiose Auszeit. Schließlich zählt Phoenix Reisen zu den etablierten Spezialisten für Flusskreuzfahrten im deutschsprachigen Raum und überzeugt durch langjährige Erfahrung, ein engagiertes Serviceteam und durchdachte Reiseprogramme. Die MS Annika, ein modernes Flusskreuzfahrtschiff der Komfortklasse, ist speziell für Reisen auf dem Rhein konzipiert und bietet großzügige Kabinen, viele davon mit mit bodentiefen Panoramafenstern, die sich zu einem französischen Balkon öffnen lassen. So holen Sie sich frische Luft und traumhafte Ausblicke direkt in Ihre Kabine – ganz bequem vom Bett oder Sessel aus. Während der Rheinkreuzfahrt profitieren die Gäste von einer gehobenen Vollpension mit Frühstücksbuffet, mehrgängigen Mittags- und Abendmenüs sowie Kaffee- und Snackzeiten am Nachmittag und um Mitternacht. Ein Begrüßungscocktail, der Kapitänsempfang und ein festliches Dinner runden das kulinarische Erlebnis stilvoll ab. Langeweile kommt an Bord nicht auf: Das tägliche Unterhaltungs- und Veranstaltungsprogramm, die deutschsprachige Reiseleitung und SAT-TV in den Kabinen - je nach Fahrtgebiet auch mit Live-Empfang - sorgen für Abwechslung. Zur weiteren Ausstattung gehören gemütliche Aufenthaltsräume, ein stilvoller Salon sowie ein Sonnendeck mit Liegestühlen - ideal, um die vorbeiziehende Landschaft zu genießen. Wer möchte, kann zubuchbare Extras wie eine bequeme Bahnanreise, Hotelübernachtungen oder passende Reiseversicherungen in Anspruch nehmen und so das Reiseerlebnis individuell erweitern. Die Kombination aus gutem Service, stimmungsvollen Städten und dem Gefühl, wirklich „unterwegs“ zu sein, macht diese Rheinkreuzfahrt zu einer kleinen, aber feinen Auszeit auf dem Wasser.

