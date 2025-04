Die globale Sportmarke U.S. Polo Assn. verzeichnet einen Rekordumsatz von 2,5 Milliarden $ im Einzelhandel im Jahr 2024 und stre

WEST PALM BEACH, FL / ACCESS Newswire / 29. April 2025 / USPA Global, das Unternehmen, das U.S. Polo Assn. - die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA) - verwaltet, gab bekannt, dass die Sportmarke im Jahr 2024 einen Rekordumsatz von 2,5 Milliarden $ im weltweiten Einzelhandel erzielt hat und sich ein kurzfristiges Ziel von 3 Milliarden $ an Umsatz und 1.500 U.S. Polo Assn.-Filialen setzt.

Das anhaltende Rekordwachstum von U.S. Polo Assn. geht auf den Ausbau der bestehenden Präsenz in allen Regionen der Welt zurück. U.S. Polo Assn. verzeichnete ein stetiges Wachstum in Nordamerika, dem größten Markt der Marke, und gewann weitere Marktanteile in den anderen etablierten Regionen Westeuropa, Naher Osten und Lateinamerika. Darüber hinaus wächst U.S. Polo Assn. in für die Marke neuen Märkten wie dem asiatisch-pazifischen Raum und Osteuropa deutlich. U.S. Polo Assn. gilt letztendlich als die größte und am schnellsten wachsende Herrenbekleidungsmarke in Indien und setzt sich in den kommenden Jahren einen Einzelhandelsumsatz von einer Milliarde Dollar in diesem Land zum Ziel. U.S. Polo Assn. wird im Jahr 2025 zudem aktiv mehrere neue strategische Märkte erschließen, darunter Argentinien, Australien, Brasilien, Polen und Thailand.

Heute erstreckt sich die Präsenz von U.S. Polo Assn. auf 190 Länder, und zwar mit etwa 1.100 U.S. Polo Assn.-Einzelhandelsfilialen und Tausenden von anderen Vertriebsstellen, unter anderem in Kaufhäusern, Fachhandelläden, Fachgeschäften für Sportartikel und im E-Commerce. U.S. Polo Assn. setzt den Aufwärtstrend im Einzelhandel als eine der größten globalen lizenzgebenden Sportmarken der Welt weiter fort und gehört laut License Global neben der NFL, MLB und NBA zu den führenden fünf Sportmarken.

Die Stärke unserer vom Polosport inspirierten Marke, die großartigen Qualitätsprodukte und die globale Dynamik haben zu einem weiteren Rekordjahr für U.S. Polo Assn. geführt, erklärt J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die mehrere Milliarden Dollar schwere Marke U.S. Polo Assn. weltweit verwaltet und vermarktet. Der größte Wachstumstreiber für U.S. Polo Assn. auf der ganzen Welt sind unsere Direktverkäufe an Verbraucher, sei es in unseren vom Polosport inspirierten Filialen oder über unsere E-Commerce-Seiten, die es Verbrauchern ermöglichen, sich mit der Marke und unserer authentischen Verbindung zum Sport auseinanderzusetzen.

Das bedeutende Wachstum von U.S. Polo Assn. in den Direct-to-Consumer-Kanälen kann unmittelbar auf unsere strategischen Initiativen zur Verbesserung der Kundenbindung und des Markenbewusstseins, die auf eine Verbesserung des gesamten Kundenerlebnisses ausgerichtet sind, zurückgeführt werden, fügt Prince hinzu.

Die robuste Wachstumsstrategie von U.S. Polo Assn. sieht auch die unermüdliche weltweite Expansion der Einzelhandelsfilialen vor. Die Marke hat ihre globale Flotte auf über 1.100 U.S. Polo Assn.-Geschäfte erweitert und will bis 2030 die Marke von rund 1.500 durchbrechen. Für das Jahr 2024 werden neue und bestehende strategische Filialen auf der ganzen Welt mit einem anspruchsvolleren Marken- und Sportkonzept aufgewertet, um Verbrauchern ein authentisches Erlebnis in der Begegnung mit der Marke zu bieten. In Märkten auf der ganzen Welt werden Flagshipstores ausgebaut oder eröffnet, die eine sorgfältige Auswahl an U.S. Polo Assn.-Bekleidung und -Accessoires für Männer, Frauen und Kinder anbieten.

Darüber hinaus setzt U.S. Polo Assn. nach wie vor auf seine erfolgreichen digitalen Strategien, um mit rund 50 Markenseiten in 20 Sprachen ein Rekordwachstum im E-Commerce zu erzielen. Das Umsatzwachstum im Einzelhandel ist auch auf die Einführung neuer Webseiten in Indien, Großbritannien, Japan und Rumänien zurückzuführen, die alle eine enorme Dynamik im E-Commerce aufweisen. U.S. Polo Assn. hat auch ihre digitale Präsenz auf den wichtigsten Social-Media-Plattformen weiter ausgebaut und verfügt über mehr als 10 Millionen Follower weltweit, was zusätzliche Impulse rund um den Globus bedeutet.

Wir sind weiterhin bestrebt, neue Partnerschaften und Möglichkeiten einzugehen, um unsere internationale Marktexpansion voranzutreiben und unser Angebot an Produktkategorien zu erweitern. Zugleich wollen wir unsere globale Markenstrategie verbessern, unsere strategischen Sportbeziehungen und unsere philanthropische Mission stärken sowie unsere authentische Verbindung zum Polosport vertiefen, so Prince abschließend.

Die Partnerschaft zwischen der Marke und ESPN läuft nun bis 2026 und wurde kürzlich verlängert. Dadurch wird der spannende Sport einem großen globalen Publikum zugänglich gemacht und Polo in Millionen von Haushalten und auf mehreren digitalen Kanälen ausgestrahlt. Die illustre U.S. Open Polo Championship®, die von ESPN übertragen und in diesem Jahr vom legendären ESPN-Kommentator Chris Fowler moderiert wurde, zählt nun neben The Masters Tournament und dem Kentucky Derby zu den prestigeträchtigsten Frühjahrssportveranstaltungen des Landes. Darüber hinaus wurde mit Star Sports India ein historischer Vertrag unterzeichnet, der die Übertragung mehrerer der wichtigsten Poloturniere der Welt, die von der U.S. Polo Assn. gesponsert werden, neben Wimbledon, Premier League Soccer und India Premier League (IPL) Cricket vorsieht.

Das USPA National Polo Center (NPC), die erste Adresse für den Polosport in Nordamerika, hat für die amerikanische High-Goal-Polosaison 2024-2025 mit den besten Polospielen der Welt von Januar bis April Rekordbesucherzahlen und ausverkaufte Sonntage verzeichnet. Der atemberaubende Austragungsort, der sich nun im Besitz der USPA befindet, liegt im wunderschönen Palm Beach County in Florida, erstreckt sich über 160 Hektar und umfasst mehrere Gras-Polofelder, Restaurants, Tennisplätze, Stadionbestuhlung, einen Swimmingpool und den neu renovierten USPA Shop. Dieser Flagship-Standort bietet ein gehobenes Kundenerlebnis, reich an Polotradition und Mode, mit einer vielfältigen, ausgewählten Kollektion von sportlich inspirierten und luxuriösen Waren. Das Herzstück des USPA Shop ist der Halo, ein kreisförmiger 360-Grad-Bildschirm, auf dem die aufregendsten Highlights der Polosaison gezeigt werden und der Polofans und Kunden gleichermaßen in seinen Bann zieht.

Zur weiteren Förderung der Initiativen der Marke, die auf die Einbindung der Verbraucher abzielen, hat das USPA Global Team weltweit eine Reihe von Veranstaltungen und Markenkampagnen zum 135-jährigen Jubiläum vorbereitet, um im Jahr 2025 ein unvergessliches Erlebnis für Sportfans und Verbraucher zu schaffen. Die U.S. Polo Assn. Anniversary Campaign, die derzeit läuft, feiert das 135-jährige Bestehen der USPA und sieht Aktivierungen in den wichtigsten Märkten vor, einschließlich Nordamerika, Europa, Asien, dem Nahen Osten und Lateinamerika. Während des gesamten Jahres 2025 können sich Verbraucher auf exklusive Veranstaltungen in den Geschäften, digitale Erlebnisse, Kapselkollektionen und Kooperationen mit Influencern und Sportlern freuen, die alle das Erbe und die Zukunft des Sports feiern.

Im Jahr 2024 haben das U.S. Polo Assn. Global Team und unsere weltweiten strategischen Partner beispiellose Geschäftsergebnisse erzielt und bedeutende Erfolge in den Bereichen Produktangebot, Expansionsinitiativen und globales Marketing sowie bei den auf den Rundfunk ausgerichteten Bemühungen erreicht, meint Prince. Ich sehe einem aufregenden Jahr 2025 mit einer herausragenden Kampagne zum 135-jährigen Jubiläum entgegen, die bereits in den Vereinigten Staaten, Indien und China angelaufen ist und weitere Veranstaltungen in Italien, dem Vereinigten Königreich, der Türkei und darüber hinaus vorsieht.

Ich war noch nie so zuversichtlich und optimistisch, was das globale Geschäft von U.S. Polo Assn. angeht, denn wir erweitern unsere Marktpräsenz und bauen unsere Führungsposition aus. Kurzfristig verfolgen wir das Ziel, bis zum Jahr 2030 einen weltweiten Umsatz von 3 Milliarden $ und die Marke von 1.500 U.S. Polo Assn.-Einzelhandelsfilialen zu erreichen, sagt Prince abschließend.

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Poloclubs und Polospielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde und seinen Sitz im USPA National Polo Center in Wellington (Florida) hat. Dieses Jahr feiert die U.S. Polo Assn. zusammen mit der USPA 135 Jahre sportliche Inspiration. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.100 Einzelhandelsgeschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausenden von weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten und Star Sports in Indien werden jetzt mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der global führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, NBA und MLB. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales und digitales Wachstum anerkannt. Aufgrund seines enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige beachtenswerte Medienquellen rund um den Globus zu nennen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte uspoloassnglobal.com und folgen Sie @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft des USPA und verwaltet die globale, mehrere Milliarden Dollar schwere Marke U.S. Polo Assn. Über seine Tochtergesellschaft Global Polo Entertainment (GPE) managt USPA Global auch Global Polo TV, welches Sport- und Lifestyle-Content bietet. Für weiteren Sport-Content besuchen Sie bitte globalpolo.com.

