Startseite Specialized Turbo Levo Gen 4 - Das E-MTB der nächsten Generation bei Cherry Bikes Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-04-29 16:01. Das brandneue Specialized Turbo Levo Gen 4 - jetzt bei Cherry Bikes entdecken! Das Specialized Turbo Levo Gen 4 setzt neue Maßstäbe im Bereich der elektrischen Mountainbikes. Mit einem überarbeiteten Motor, flexibler Akkutechnologie und anpassbarer Geometrie spricht das neue Levo sowohl anspruchsvolle Trail-Fahrer als auch Tourenliebhaber an. Leistungsstarker 3.1-Motor - bis zu 111 Nm Drehmoment

Im Zentrum des Levo Gen 4 arbeitet der neu entwickelte Specialized 3.1 Motor, der in der S-Works-Version beeindruckende 111 Nm Drehmoment und 720 W Spitzenleistung liefert. In den anderen Varianten sind es ebenfalls kraftvolle 101 Nm und 666 W, bei gewohnt leiser und natürlicher Fahrweise - perfekt für anspruchsvolle Trails und lange Anstiege. Neues 59-Volt-System & modulare Akkus

Mit dem neuen 59-Volt-Akkusystem sorgt Specialized für effizientere Energieübertragung, höhere Leistungsreserven und verbesserte Steuerung. Besonders praktisch: die modulare Akku-Konfiguration: 840 Wh Standardakku für maximale Reichweite 600 Wh Leichtakku für sportlichere Fahrten 280 Wh Range Extender, der auch ohne Hauptakku genutzt werden kann Mit der Schnellladefunktion ist der Hauptakku in nur rund 2,5 Stunden vollständig geladen. Dynamic Micro Tune & integriertes Display

Ein echtes Highlight ist die neue Funktion Dynamic Micro Tune: Sie erlaubt eine feine Abstimmung der Motorunterstützung in 10%-Schritten - ideal für technische Passagen oder gezieltes Energiemanagement. Ein modernes Farbdisplay im Oberrohr liefert alle wichtigen Daten auf einen Blick: Unterstützungsstufe, Akkustand, Geschwindigkeit und mehr - stilvoll und funktional. Geometrie & Fahrwerk: individuell einstellbar

Das Levo Gen 4 kommt mit einem Mullet-Setup (29" vorne, 27,5" hinten) und einem vollgefederten Fahrwerk mit: 160 mm Federweg vorne 150 mm hinten Verstellbare Geometrie: Lenkwinkel zwischen 63,5° und 65,5° über Steuersatzschalen und Flip-Chips Diese Konfiguration erlaubt es Fahrern, das Bike präzise auf ihren Fahrstil und das Gelände abzustimmen. Modellübersicht & Preise Modell UVP

S-Works Levo 4 14.499 €

Levo Pro 11.999 €

Levo Expert 9.499 €

Levo Carbon 7.999 € Fazit: Eines der besten E-Mountainbikes 2025

Mit dem Turbo Levo Gen 4 zeigt Specialized, wie ein modernes E-MTB aussehen muss: leistungsstark, vielseitig, intelligent und individuell anpassbar. Für alle, die auf der Suche nach einem zukunftssicheren Trailbike sind, ist das Levo Gen 4 aktuell eine der besten Optionen auf dem Markt. Das neue Levo Gen 4 bei Cherry Bikes erleben Interesse am Specialized Turbo Levo Gen 4?

