Startseite Die Phenix-X-Familie von BioFi wird größer: Das revolutionäre Phenix XT (Phenix-X-Tablet) tritt in die CE-Prüfungsphase ein, was Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-04-28 19:01. WELDON SPRING, MO / ACCESS Newswire / 28. April 2025 / Finnovant Inc., ein führender Innovator im Bereich biometrische Authentifizierung und Blockchain-Lösungen, gibt mit Stolz bekannt, dass sein neues und innovatives Tablet, das Phnix XT, die jüngste Ergänzung der bahnbrechenden Gerätefamilie Phnix, die landesweiten Evaluierungen abgeschlossen hat und offiziell in die CE-Prüfungsphase eingetreten ist. Dieser entscheidende Schritt wird voraussichtlich bis zum 15. Juni 2025 abgeschlossen sein, womit das Phnix XT der weltweiten Verfügbarkeit näher rückt. Die Einführung des Phnix XT stellt eine erstaunliche neue Entwicklung für die Phnix X-Plattform dar, die weltweit eine enorme Chance eröffnet, insbesondere für zahlreiche Bildungs- und Geschäftsanwendungen. Das zur Ergänzung von Phnix-X-Telefon und -Plattform konzipierte Tablet bringt einen größeren Formfaktor und erweiterte Funktionen für das sichere, dezentralisierte Ökosystem mit sich. Nach der erfolgreichen CE-Zulassung wird das Phnix-XT-Tablet für die Typgenehmigungstests in allen Ländern, in denen das Phnix-X-Telefon bereits eine Zertifizierung erhalten hat, eingereicht. Die Geräte werden dann den weltweiten Typgenehmigungsprozess zusammen durchlaufen, sodass sie in wichtigen Schwellenländern weltweit gemeinsam schneller erhältlich sind. Das Phnix-XT-Tablet bietet beeindruckende Spezifikationen, die auf Leistungsfähigkeit und Nutzererfahrung zugeschnitten sind: - Angetrieben mit dem gleichen 2.2GHz-Octa-Core-Prozessor wie das Blockchain-Telefon Phnix X. - Bietet ein großes 10,95 FHD-Incell-Display mit einer scharfen Auflösung von 1.980x1.200 P. - Viel Speicherplatz, einschließlich 6 GB RAM und Speicherkapazität von 128 GB. - Beauty-Modus mit fantastischen, qualitativ hochwertigen Kameras, Frontkamera 5M und nach hinten gerichtete Kamera 13M. - Läuft mit den neuesten Betriebssystem Android 15. - Umfasst einen großen 8.000 mAh-Akku für längere Nutzung. - Bietet vielseitige Konnektivität mit Dual-Nano-SIM-Unterstützung und wichtigen Sensoren. Die Einführung des Phnix-XT-Tablet auf dem globalen aufstrebenden Markt ist eine natürliche und spannende Entwicklung für das BioFi-Ökosystem, sagte Brian Maw, CEO von Finnovant. Wir sehen immenses Potenzial für dieses innovative Gerät in den Bereichen Bildung, Unternehmen, Regierung und persönliche Nutzung, wobei dieselben Kernprinzipien in Bezug auf Sicherheit, virtuelle Bildung, Datenschutz, vorinstallierte Inhalte und Dezentralisierung genutzt werden, die auch das Phnix-X-Telefon definieren. Der Eintritt in die CE-Prüfung ist ein entscheidender Schritt, und wir sind zuversichtlich, dass das Phnix XT die strengen Verbraucherstandards erfüllen wird, die erforderlich sind, um dieses leistungsstarke Tool den Nutzern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Während die Phnix-X-Plattform weltweit an Bedeutung gewinnt, ist zu erwarten, dass ihre Auswirkungen über den einzelnen Nutzer hinausgehen werden. Ähnlich wie das Blockchain-Telefon hat das Tablet einen Fokus auf Self-Sovereign Identity und steht im Einklang mit allgemeineren Initiativen auf dem gesamten afrikanischen Kontinent und den globalen aufstrebenden Märkten mit dem Ziel, die Gemeinschaften zu stärken, Vertrauen zu bilden und die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern. Die Konvergenz von dezentralisierter Bildung und Self-Sovereign Identity beim Phnix XT stellt für Afrika und den Rest der Welt einen wichtigen Schritt nach vorne dar. Das Phnix XT ist nicht allein ein Kommunikationsinstrument, es ist ein Katalysator für finanzielle Inklusion, digitale Kompetenz und individuelle Ermächtigung. Mit der Markteinführung des Phnix XT in ganz Afrika, Südostasien und Südamerika wird das Potenzial, das Narrativ von Innovation und Fortschritt in Afrika neu zu gestalten, immer offensichtlicher. Die Zukunft ist nicht allein digital - sie ist dezentralisiert und liegt in Ihren Händen. Diese Erweiterung der Phnix-X-Familie unterstreicht das Engagement von Finnovant und BitMobile, den Schwellenländern und darüber hinaus sichere, zugängliche und innovative dezentralisierte Technologielösungen bereitzustellen. Über Finnovant: Finnovant ist ein Technologieunternehmen, das auf innovative mobile Lösungen, biometrische Authentifizierung und sichere digitale Funktionalitäten spezialisiert ist, die für weltweite Zugänglichkeit konzipiert sind. Folgen Sie Finnovant auf Finnovant.com, X, LinkedIn, Facebook, Instagram, Telegram, Discord Über BitMobileTech: BitMobileTech befähigt Einzelpersonen durch Blockchain-Lösungen und fördert damit Lernen, Wachstum und Wohlstand. Unser Einsatz für die globale Blockchain-Revolution und aufstrebende Technologien in Afrika ist unerschütterlich. Die Phnix-X-Geräte werden Kommunikation zu Katalysatoren für finanzielle Inklusion, digitale Kompetenz und individuelle Ermächtigung machen und dazu beitragen, die Geschichte der afrikanischen Innovation neu zu schreiben. Die Zukunft ist dezentralisiert. Folgen Sie BitMobile auf BitMobileTech.com, X, Facebook, Instagram, LinkedIn Über Biometric Financial - BoiFi: Das BioFi-Ökosystem setzt auf fortschrittliche Sicherheitsservices und die innovative Blockchain-Technologie, um globale Lösungen zum Schutz Ihrer Privatsphäre bereitzustellen. $BioFi ist ein Utility Token, der als Grundlage für eine sichere Suite von Finanzlösungen innerhalb des BioFi-Ökosystems dient. Folgen Sie BioFi auf: biometricfinancial.org, X, Telegram, Discord, YouTube Medienkontakt: Chris Benedict

Finnovant, Inc.

1-888-426-1892

cbenedict@finnovant.com

