Kenia-Safari-Reisen mit Strandurlaub am Diani Beach – Afrika intensiv erleben

Im hektischen Alltag mit all seinen Verpflichtungen wächst bei vielen der Wunsch nach einer Reise, die Erholung und neue Eindrücke gleichermaßen bietet. Kenia ist ein Land, das genau diese Balance ermöglicht: Mit seiner beeindruckenden Tierwelt, weiten Savannen und einer faszinierenden Küstenlandschaft bietet es ideale Voraussetzungen für einen Urlaub voller Abwechslung. Auf spannenden Jeep-Safaris erlebt man Elefanten, Löwen und Zebras in freier Wildbahn, während die traumhaften Strände des Indischen Ozeans perfekte Erholung versprechen. Besonders beliebt ist die Kombination aus Safari-Abenteuer und Badeurlaub - eine Reisekombination, die Kenia von seiner abwechslungsreichsten Seite zeigt. Für die ideale Kombination von Safari und Badeurlaub hat kenia-safari-reisen.de spezielle Kenia-Safari-Reisen entwickelt. Dabei legt der Kenia-Spezialist besonderen Wert auf Qualität: Die Safaris finden in kleinen Gruppen von maximal sechs Personen in komfortablen Geländewagen statt und werden stets von einem erfahrenen, ortskundigen Guide begleitet. Urlaub am Diani Beach in Afrika – auf Kenia-Safari-Reisen Top Hotelkomfort genießen Eine sehr beliebte Kenia-Safari-Reise beginnt beispielsweise am feinsandigen Diani Beach südlich von Mombasa. Hier liegt das Diani Sea Resort - ein beliebtes Strandhotel unter deutscher Leitung, das mit tropischen Gärten, persönlichem Service und All-Inclusive-Verpflegung überzeugt. Die Hotelanlage mit ihrer hufeisenförmigen Architektur ist auf das Meer ausgerichtet und fügt sich harmonisch in die üppige Natur ein. Die Gäste genießen während ihres Urlaubs am Diani Beach nicht nur die moderne Ausstattung der Zimmer, sondern auch den kostenfreien Zugang zu WLAN sowie zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Von Yogakursen über Beachvolleyball bis hin zum Schnorcheln oder Tauchen am vorgelagerten Korallenriff bietet das Resort am Diani Beach ein breites Angebot. Auch die gepflegte Gartenanlage mit Palmen, Pool und Massagepavillon lädt zum Verweilen ein. Besonders geschätzt wird auch die hervorragende Gastronomie des Hauses, die durch Frische und Vielfalt besticht. Die Nähe zum Einkaufszentrum und zu lokalen Restaurants macht es möglich, Kenia während dieser Kenia Safari Reise auch außerhalb des Resorts zu erleben. Kenia-Safari-Reisen: Im Afrika-Urlaub Safari und Erholung am Diani Beach verbinden Perfekt ergänzt wird die erholsame Auszeit am Meer durch eine Safari, wie zum Beispiel die Kenia-Safari „4 Tage direkt in Kenias Nationalparks Tsavo West und Ost sowie Amboseli". Bei dieser Kenia-Safari werden drei Nationalparks in vier Tagen intensiv erkundet. In kleinen Gruppen mit maximal sechs Gästen pro Geländewagen führt die Kenia-Safari-Reise zunächst in den landschaftlich abwechslungsreichen Tsavo West Nationalpark. Dort erlebt man dichte Vegetation, die beeindruckenden Mzima Springs und das tierreiche Gelände rund um den Tsavo River. Als Unterkunft dient entweder das stilvolle Severin Safari Camp mit Wellness-Oase im Busch oder die traditionsreiche Kilaguni Serena Lodge mit eigenem Wasserloch. Die zweite Etappe der Kenia Safari Reise führt in den Amboseli Nationalpark, der für seine großen Elefantenherden und den spektakulären Blick auf den Kilimanjaro bekannt ist. Hier übernachten die Teilnehmer der Kenia Safari Reise in der Ol Tukai Lodge oder der Amboseli Serena Lodge, beide eingebettet in grüne Landschaften mit Blick auf die weiten Ebenen. Am dritten Tag öffnet sich die trockene Weite des Tsavo Ost Nationalparks, wo vor allem die „roten Elefanten" und viele andere Wildtiere zu sehen sind. Die Ashnil Aruba Lodge liegt ideal am Wasserreservoir Aruba Damm, wo sich Antilopen, Giraffen und Zebras versammeln. Besonders eindrucksvoll sind die Tierbeobachtungen direkt von der Terrasse der Lodge. Der letzte Tag der Kenia-Safari beginnt mit einer Frühpirsch, bei der Raubtiere im ersten Tageslicht gesichtet werden können, bevor es über Voi zurück ans Meer geht. Diese kombinierte Kenia-Safari-Reise bietet nicht nur eine wohltuende Auszeit vom Alltag, sondern lässt Kenia in all seinen Facetten erleben - mit komfortablen Unterkünften, intensiven Naturerlebnissen und der perfekten Balance zwischen Abenteuer und Entspannung. Ob beim Blick auf den Kilimanjaro oder beim Sonnenuntergang am Diani Beach - dieser Urlaub bleibt unvergesslich.

Safari-Tours blickt auf mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Planung und Durchführung von Kenia-Safaris zurück. Dank eines engagierten Teams, das seine detaillierten Kenntnisse der Lodges und Hotels vor Ort einbringt, werden kombinierte Kenia-Safari-Reisen organisiert, die sich durch Professionalität und individuelle Beratung auszeichnen.

