Startseite Nachruf auf Papst Franziskus Pressetext verfasst von Pater Lingen am Fr, 2025-04-25 19:22. "Erschüttert haben wir am Morgen des Ostermontag die Nachricht vom Tod von Papst Franziskus erhalten. Viele von uns haben ihn noch am Ostersonntag im Fernsehen gesehen, als er den Segen "Urbi et Orbi" gespendet hat. Beten wir gemeinsam in seinen Anliegen. Möge unser auferstandener Herr ihn zu Hause willkommen heißen. Wenn Sie Ihrer Trauer Ausdruck verleihen möchten, dann nutzen Sie unser digitales Kondolenzbuch, welches wir eingerichtet haben." So meldete die "Tagespost" am 22.04.2025. An den Folgetagen wurden verschiedene angebliche "Faktenchecks zu Papst Franziskus" verbreitet, z. B. von Correctiv, Deutsche Welle und Mimikama. Ganz in der Tradition der sog. Faktenchecks wurden dort Falschaussagen als Wahrheit hingestellt. Konkret wurde Jorge Bergoglio hartnäckig als Papst ausgegeben. Deshalb nun ein Faktencheck zu den Faktencheckern. Nach Angelo Roncalli, Giovanni Montini, Albino Luciani, Karol Wojty?a und Joseph Ratzinger war Jorge Bergoglio das sechste sichtbare Oberhaupt der Gruppe des sog. "Zweiten Vatikanischen Konzils". Roncalli, Pseudonym Johannes XXIII., erklärte in der "Vatikanum 2"-Eröffnungsansprache: "In der Vergangenheit hat die Kirche Irrtümer oft mit großer Strenge verdammt, heute aber möchte die Braut Christi dagegen lieber das Heilmittel der Barmherzigkeit anwenden." Das ist faktisch die Abschaffung der Wahrheit. Denn aus der Erkenntnis der Wahrheit ergibt sich die Verurteilung der Unwahrheit. Montini, Pseudonym Paul VI., beendete V2. Die V2-Kernaussage steht in Unitatis Redintegratio 3: Der "Geist Christi hat sich gewürdigt", nichtkatholische Gemeinschaften "als Mittel des Heiles zu gebrauchen". Also wozu noch Katholizismus? Also mit welchem Recht noch Katholizismus? Denn gem. Dogma, also gem. von Gott geoffenbarter und vom kirchlichen Lehramt als unfehlbar zu glauben vorgelegter Lehre gilt: Außerhalb der Kirche gibt es kein Heil, extra ecclesiam nulla salus. Der Gedanke, dass Menschen auch dann das ewige Heil erlangen können, obwohl sie keine eingetragenen Mitglieder der katholischen Kirche sind, betrachtet die persönliche, die subjektive Seite, also das mögliche Fehlurteil des Menschen. Eine objektiv, also an sich sündhafte Handlung wie z. B. eine Lüge kann subjektiv, also hinsichtlich der Schwere der Schuld, je nach Erkenntnisfähigkeit des jeweiligen Menschen tatsächlich unterschiedlich zu beurteilen sein. V2 lehrt aber gerade nicht, dass Menschen trotz ihrer nichtkatholischen Religion gerettet werden können, sondern behauptet stattdessen, dass nichtkatholische Religionen "Mittel des Heiles" sind. Dies ist der absolute Dreh- und Angelpunkt. Dies ist die radikale Zerstörung der Wahrheit. Dies ist die objektive offene Rebellion gegen Gott. Montini führte dementsprechend auch als Ritual den Novus Ordo, die Neue Weltordnung in seiner V2-Gruppe ein. Die katholischen Sakramente wurden verboten und durch fragwürdige oder sicher ungültige Riten ersetzt. Montini ließ sich auch von Referenten Vorträge halten. Ein Referent sagte zu Montini, es sei der Kirche "geglückt", "im Zweiten Vatikanischen Konzil ihr eigenes Wesen neu zu bestimmen." Dieser Referent war Karol Wojty?a, später bekannt unter dem Pseudonym Johannes Paul II. Richtig ist, dass das Wesen der Kirche auch als Dogma festgelegt ist, nämlich mit den Wesensmerkmalen einig, heilig, katholisch und apostolisch. Richtig ist auch, dass die V2-Gruppe diese Wesensmerkmale nicht besitzt, ganz im Gegenteil: Das Dogma von der kirchlichen Heilsnotwendigkeit wird ja unerbittlich bekämpft. Falsch ist allerdings, dass Dogmen geändert werden können, denn das wäre schon ein innerer Widerspruch zur Unfehlbarkeit und wurde zudem auch ausdrücklich als Häresie verurteilt. Das Wesen der Kirche ist also unveränderlich; wer etwas Wesentliches der kirchlichen Ordnung ändert, stellt sich damit nur selbst außerhalb der Kirche. Wojtyla setzte mit Weltsgebetstreffen, Korankuss, Moscheebesuch usw. neue spektakuläre Maßstäbe. Zudem förderte er einen der aktivsten Kirchengegner, u. z. Joseph Ratzinger, später bekannt unter dem Pseudonym Benedikt XVI. Ein Herzensanliegen Ratzingers war die Zulassung von Ehebrechern zur Kommunion. Auch wenn im Novus Ordo Missae keine sakramentale Wandlung vollzogen wird, bleibt die Verhöhnung des Messopfers im Novus Ordo bestehen, und diesem Zweck dienen Spektakel wie "Karnevalsmessen", "Zirkusmessen", "Theatermessen", "Rockmessen" etc. Durch Zulassung von Ehebrechern zur Kommunion wird diese Verhöhnung noch fortgesetzt. Die Unauflöslichkeit der Ehe, der Schutz des Ehesakraments wird in jedem Fall bekämpft. Als sog. "Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre" gab Ratzinger einmal ein ausführliches Interview "Zur Lage des Glaubens". Ein Thema war, dass unter der Bezeichnung "katholische Theologie" an den Universitäten massenweise Irrlehren verbreitet werden, ohne dass diesen Häretikern irgendetwas passiert. Im Klartext: Die sog. Priesterausbildung der V2-Gruppe besteht darin, Menschen mit Irrlehren vollzupumpen und sie dann dazu zu zwingen, in den Prüfungen diese Häresien selbst zu verbreiten. Ratzinger nahm in diesem Interview ganz konkret Stellung zu dem Buch "Abschied vom Teufel". Ratzinger musste "herzlich lachen". Als "Benedikt XVI." wiederholte Ratzinger Moscheebesuch und Weltgebetstreffen und so einiges andere aus dem Vorgänger-Repertoire, bis er selbst abdankte und den Weg freimachte für den Rotarier Jorge Bergoglio. Es behaupteten wohl einige V2-Sedisvakantisten, Ratzinger habe sein Papstamt niemals aufgegeben und nur deswegen sei Bergoglio niemals Papst gewesen, aber klar ist, dass Bergoglio ganz treu in der Tradition aller seiner Vorgänger gehandelt hat. Bergoglio führte die Bemühungen Ratzingers für Ehebrecherkommunion weiter, Bergoglio verkündete die von Ratzinger eingefädelte sog. Heiligsprechung von Wojtyla usw. Sein 90-Sekunden-Video über "interreligiösen Dialog" auf seinem YouTube-Kanal und bereits seine "Kindermesse", ebenfalls bei YouTube, zeigen eindrucksvoll eine ungeheuerliche Energie Bergoglios. Bergoglio war unermüdlicher Propagandist des Novus Ordo, der Neuen Weltordnung, und propagierte dementsprechend auch Klima-Narrativ, Impf-Narrativ, Pandemie-Narrativ etc. Über die Segnung von Homosexuellen an anderer Stelle mehr. Bergoglio schwärmte einmal öffentlich voll des Lobes für einen anderen V2-Aktivisten, u.z. für Walter Kasper. Dieser Kasper ist im V2-Theater berühmt für seinen Satz: "Dogmen können durchaus einseitig, oberflächlich, rechthaberisch, dumm und voreilig sein." Demgemäß kann die von Gott geoffenbarte und vom kirchlichen Lehramt als unfehlbar zu glauben vorgelegte Lehre durchaus einseitig, oberflächlich, rechthaberisch, dumm und voreilig sein. Demgemäß kann nicht nur, sondern muss jeder Katholik durchaus einseitig, oberflächlich, rechthaberisch, dumm und voreilig sein, denn eben weil er als Katholik alle Dogmen fest glaubt, glaubt er auch einiges fest, was durchaus einseitig, oberflächlich, rechthaberisch, dumm und voreilig sein kann.

Ob Kondolenzbuch der Tagespost, ob Faktencheck von Correctiv und Co.: Noch so viele Lügen, noch so viele Gewaltakte können nichts daran ändern, dass die V2-Gruppe nicht die katholische Kirche ist. Sicherlich, die breite Masse befürwortet die V2-Ideologie, die breite Masse befürwortet den Kampf gegen die Wahrheit. Mit Roncalli, Montini, Luciani, Wojty?a und Ratzinger ist Bergoglio nun vereint im Tod. Leben wir in der Wahrheit, leben wir für die Wahrheit, damit wir bestehen beim Jüngsten Gericht.

