Neueröffnung in Bad Ischl: Grand Elisabeth Hotel

Das "Grand Elisabeth" öffnet seine Pforten in Bad Ischl und bringt die Magie der berühmten Kaiserin in die Gegenwart.

Mit der Eröffnung des neuen "Grand Elisabeth" Hotel wird ein neues Kapitel der österreichischen Kaiserin in der weltberühmten österreichischen Kur- und Kaiserstadt Bad Ischl aufgeschlagen. Inspiriert vom historischen Flair der Stadt erstrahlt das 4* plus Hotel mit seinen 132 Zimmern inklusive 3 Suiten in einem klassischen Stil mit einem Touch Avantgarde. Denn ganz im Sinne des Stils der rebellischen, tätowierten Kaiserin steht das Hotel für Freiheit und dafür einfach mal die Zügel fallen zu lassen und das echte Leben zu genießen: "Follow your heart and not the crowds."

Auch wenn sich der Kitsch der "Sissi"-Filme von Ernst Marischka sonst im Hotel nicht finden lässt, steht in der Hotelhalle die imposante originale Film-Kutsche und in der Hallen-Bibliothek laden Bücher über die Kaiserin zum Schmökern ein. Bis auf diese kleine Hommage widmet sich das Grand Elisabeth aber dem Bild Elisabeths als moderne, unabhängige und starke Frau, die ihrer Zeit als Trendsetterin in vielen Belangen weit voraus war und bis heute als Ikone verehrt wird.

Mit seiner Lage direkt neben dem Theater- & Kongresshaus und dem legendären Kurpark liegt das Grand Elisabeth im Zentrum der Kurstadt und nur einen kurzen Fußmarsch von Elisabeths Lieblingsort, der Kaiservilla von Bad Ischl, entfernt. Von hier aus lässt sich das vielfältige Programm Bad Ischls mit seinen Operettenfestspielen, Musical- und Theaterproduktionen, Balletts und Tanzshows sowie die vielfältigen Pop- und vor allem Jazz-Konzerte wahrnehmen.

Kaiserlich und Königliche Wellnessangebote

Wie damals von der Kaiserin werden Beauty und Wellness im Grand Elisabeth großgeschrieben. Der "Organic Alps Spa by Dorissima" offeriert in der Region verwurzelte Facials und Bäder mit Produkten der Kurapotheke Bad Ischl, wie die spezielle Badesalz-Mischung und Cremes der Kaiserin Elisabeth, die bis heute nach den Originalrezepten hergestellt werden.

Zusätzlich verwöhnen Körpertreatments der "Organic Alps"-Linie des mehrfach ausgezeichneten Spa-Brand DORISSIMA von Doris Brugger die Gäste essenzieller, als es sich Kaiserin Elisabeth zu träumen gewagt hätte. "Organic Alps"-Produkte setzen auf Wirkstoffe und Aromen von Alpenessenzen wie: Alpenrose, Arnika, Enzian oder Edelweiß. Ein Produkt voller Natürlichkeit: vegan, modern und innovativ.

Zwei Saunen und ein Indoor-Pool ergänzen das Angebot und das Fitnessstudio lädt ganz im Sinne Elisabeths ein, den Körper zu trainieren. Denn die Kaiserin war eine disziplinierte Vorreiterin in Sachen Fitness und auch gesunder Ernährung.

Gastronomie nach Elisabeths Geschmack

Pünktlich zur Eröffnung hat Küchenchef Daniel Gschwandtner einige von Elisabeths Lieblingsgerichten neu mit einer Prise Avantgarde interpretiert. So dürfen sich die Gäste über Klassiker des Salzkammerguts wie Tafelspitz und Backhendl freuen, die jeweils mit einem modernen Twist aufgepeppt wurden. Moderne Gerichte wie veganes Beef Tatar von der Malanzani oder ein geschmorter Karfiol im Ganzen bringen frischen Wind in die Gastro-Szene in Bad Ischl.

Aufgetischt werden sie im Restaurant "Grand Liberté". Dabei meidet die Küche künstliche Etikette ebenso wie langweiligen Mainstream und auch internationale Speisen werden mit großzügiger Freiheit interpretiert. Die von der Küche zubereiteten Desserts sind ein weiteres Highlight im Grande Liberté. Denn zu den Eigentümern des Hotels gehört die Familie Zauner, Café und Konditorei Zauner, die für ihre Schokoladenkreationen internationales Renommee genießt.

Wer in Bad Ischl weilt, kostet die Zauner-Köstlichkeiten der ehemaligen k. u. k. Hochzuckerbäckerei zumindest einmal. Seit 1832 sind die kunstvoll komponierten Strudel, Cremeschnitten und Torten eine süße Erfolgsgeschichte in Bad Ischl. Im "To Go" Hotel-Shop verführt Feines wie der weltberühmte Zaunerstollen, Ischlertörtchen oder die Grand Elisabeth Signature-Pralinés. Alles perfekte Reisebegleiter, Souvenirs und Geschenke.

Die Hotelbar "Violet Hour" verführt Gäste mit ihrem Signature Veilchen-Spritz und lädt dazu ein, unverblümt die Zeit fließen zu lassen. Hier wird der Abend ganz entspannt bei einem Aperitivo begonnen und den eigenen Gedanken freier Lauf gelassen.

Freiheit erleben in und um Bad Ischl

Let's Go for a Ride

Ganz im Sinne der Kaiserin offeriert das Grand Elisabeth ein kuratiertes Programm an Kutschfahrten auf den Lieblingsrouten der österreichischen Kaiserin.

Mit den vielen Bergen und Wanderwegen ist die Stadt ein echtes Herzstück für viele Wanderlustige. Die Kaiserin selbst hat jeden ernstzunehmenden Gipfel rund um Bad Ischl im Sturm erklommen, wie die "Salzkammergutler" bis heute voller Bewunderung bezeugen. Das Hotel hat daher einige ihrer royalen Routen zusammengestellt, damit die Gäste in die Fußstapfen ihrer Lieblingskaiserin treten können.

Golfen rund um Bad Ischl

Nur wenige Minuten vom Grand Elisabeth entfernt lockt der traditionsreiche Golfclub Salzkammergut mit seinem malerischen 18-Loch-Platz. Umgeben von alpiner Natur bieten die abwechslungsreichen Fairways und gepflegten Grüns Herausforderungen für alle Spielstärken - mit atemberaubenden Blick auf die umliegenden Berge. Nach der Runde lädt das stilvolle Clubhaus zum Entspannen bei regionalen Spezialitäten ein.

Bad Ischl - Ein kaiserliches Lebensgefühl

Bad Ischl verbindet imperiales Erbe mit modernem Lebensstil. Bereits in der Hallstattzeit besiedelt, entwickelte sich die Stadt im 19. Jahrhundert zur Sommerresidenz Kaiser Franz Josephs und damit zum Zentrum der österreichischen Monarchie. Der Glanz dieser Epoche prägt bis heute das Stadtbild und verleiht Bad Ischl seinen einzigartigen Charme. Kultur spielt eine zentrale Rolle: Ein abwechslungsreicher Veranstaltungskalender mit Konzerten, Ausstellungen, Theater und Festivals begeistert Gäste das ganze Jahr über. Höhepunkte wie das Lehár Festival, die Kaisertage oder das Neujahrskonzert machen Geschichte lebendig und spürbar. Auch kulinarisch zeigt sich Bad Ischl von seiner besten Seite - vom "Liachtbratl" bis zum berühmten Zaunerstollen spannt sich der Bogen zwischen regionaler Küche und süßen Klassikern. Ob Wellness in der Therme, Wandern auf die Katrin oder Flanieren durch die Innenstadt: Bad Ischl bietet eine gelungene Mischung aus Erholung, Aktivität und Genuss. Die charmante Einkaufsstadt punktet mit traditionellen Betrieben, stilvoller Mode und einem kreativen Mix aus Handwerk und Kulinarik.

Bad Ischl - kaiserlich. lebendig. zeitlos.

Grand Elisabeth Hotel

Tänzlgasse 6

A-4820 Bad Ischl - Salzkammergut

Tel: +43654720600

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Grand Elisabeth

Frau Annette Zierer

Effnerstraße 44-46

81925 München

Deutschland

fon ..: 08935612488

web ..: https://www.grand-elisabeth.at/

email : annette.zierer@zierercom.com

Die Macher & Betreiber des Grand Elisabeth

Die Gesellschafter der Eigentümer-Gesellschaft Bad Ischl HE dieses neuen 4* plus Hotel sind Unternehmer Herbert Ackerl, Josef Oehlinger, Kieninger Bau sowie Philipp und Josef Zauner, Konditorei Zauner. Das neue zeitgenössische Hotel, das von der Grand Elisabeth Betreibergesellschaft betrieben wird, ergänzt perfekt das Hotelangebot für Touristen, Geschäftsreisende und MICE-Teilnehmer.

Direkt neben dem Theater- und Kongresshaus sowie dem Kurpark gelegen, wird das neue Grand Elisabeth Hotel, das von der Grand Elisabeth Betriebsgesellschaft betrieben wird, der Treffpunkt für Kultur- und Kunstliebhaber. Die Gesellschafter der Eigentümer-Gesellschaft Bad Ischl HE, denen das neue 4* Sterne Hotel gehört, sind die Bauunternehmer Herbert Ackerl und Josef Oehlinger, Kieninger Bau, sowie Philipp und Josef Zauner, Konditorei Zauner. Das neue zeitgenössische Hotel ergänzt perfekt das Hotelangebot von Bad Ischl für Touristen, Geschäftsreisende und MICE-Teilnehmer.

Pressekontakt:

ziererCommunications

Frau Annette Zierer

Effnerstraße 44-46

81925 München

fon ..: 08935612488