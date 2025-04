Startseite Die externe Personalabteilung für mittelständische Unternehmen Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-04-25 12:56. Die GIANT-HR Personalmanagement bietet als externe Personalabteilung umfassende HR-Dienstleistungen für mittelständische Unternehmen und unterstützt sie beim gesamten Mitarbeiterlebenszyklus. Frankfurt am Main, [Datum] - Die GIANT-HR Mittelstandsberatung GmbH, mit Sitz in Frankfurt am Main, bietet maßgeschneiderte Dienstleistungen als externe Personalabteilung für mittelständische Unternehmen. In einer Zeit, in der effizientes Personalmanagement für den Unternehmenserfolg entscheidend ist, unterstützt GIANT-HR Unternehmen dabei, ihre personellen Herausforderungen effektiv und professionell zu meistern. Das umfassende Leistungsspektrum begleitet Unternehmen entlang des gesamten Mitarbeiterlebenszyklus und umfasst unter anderem: - CHRO on Demand: Flexibler Zugriff auf erfahrene HR-Profis - HR Business Partner: Strategische Begleitung für HR-Themen - Personaladministration: Effiziente Betreuung administrativer HR-Prozesse - Rekrutierung: Fachgerechte Akquise der besten Talente - Pulsecheck: Mitarbeiterbefragungen zur Erfassung der Zufriedenheit - Mediation: Unterstützung bei Konflikten am Arbeitsplatz - Akademie für Führungskräfte: Weiterbildungsangebote für Führungspersönlichkeiten - Digitalisierung der HR-Prozesse: Implementierung modernster Technologien für effiziente Abläufe - Outplacement: Begleitung von Mitarbeitenden in neuen beruflichen Herausforderungen - Compliance: Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und interner Richtlinien Ein besonderes Highlight der Dienstleistungen ist der HR-Check, der in einer wissenschaftlich zertifizierten Form entwickelt wurde. Dieser Check ermöglicht es, den Status der Personalarbeit in Unternehmen umfassend aufzunehmen und zu analysieren. Die Ergebnisse werden in einem detaillierten Bericht zusammengefasst und mit konkreten Handlungsempfehlungen untermauert. So erhalten Unternehmen wertvolle Einblicke zur Optimierung ihrer HR-Prozesse. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: GIANT-HR Mittelstandsberatung GmbH

Herr Hubertus Dejl

Opernplatz 14

60313 Frankfurt am Main

Deutschland fon ..: 06920975750

web ..: https://www.giant-hr.de

email : hubertus.dejl@giant-hr.de GIANT-HR ist Ihr zuverlässiger Partner für Themen rund um das Personalmanagement im Mittelstand. Als externe Personalabteilung unterstützen wir Unternehmen dabei, ihre personellen Herausforderungen effektiv und professionell zu bewältigen. Unsere HR-Experten stehen Ihnen zur Verfügung, um Sie bei sämtlichen Herausforderungen zu unterstützen und Lösungen zu entwickeln, die genau auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind. Mit unserem On-Demand-Service bieten wir Ihnen Flexibilität und Skalierbarkeit, sodass Sie auf eine vollwertige Personalabteilung zugreifen können. Immer dann, wenn Sie uns benötigen. Pressekontakt: GIANT-HR Mittelstandsberatung GmbH

Herr Hubertus Dejl

Opernplatz 14

Frankfurt 60313 fon ..: 06920975750

email : hubertus.dejl@giant-hr.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten