Startseite Alloggia positioniert sich neu: Wohnen auf Zeit im Fokus Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-04-25 11:56. Marktplatz für möblierte Unterkünfte reagiert auf wachsenden Bedarf und konzentriert sich auf das Wohnen auf Zeit. Porta Westfalica, 16. April 2025 - Die Alloggia GbR mit Sitz in Porta Westfalica richtet ihr Geschäftsmodell strategisch neu aus. Das Unternehmen konzentriert sich ab sofort ausschließlich auf die Vermittlung von möblierten Unterkünften für temporäres Wohnen. Hintergrund ist die wachsende Nachfrage nach flexiblen Wohnlösungen auf Zeit. Besonders Fachkräfte, digitale Nomaden, Expats und Pendler benötigen zunehmend für mehrere Wochen oder Monate eine möblierte Wohnung. Auch Menschen in Übergangsphasen wie Umzügen oder Sanierungen sowie Patienten und ihre Angehörigen suchen verstärkt nach temporären Unterkünften mit Komfort. Alloggia reagiert auf diesen Trend und richtet sein Angebot konsequent an diesen Zielgruppen aus. "Wir sehen eine klare Verschiebung auf dem Markt hin zu nachhaltigem Wohnen auf Zeit , vor allem in urbanen Räumen", sagt Alexander Klein, geschäftsführender Gesellschafter der Alloggia GbR. "Unser Ziel ist es, genau diesen Bedarf mit durchdachten Angeboten zu bedienen - verlässlich, persönlich und mit höchsten Qualitätsansprüchen." Die Plattform bietet deshalb ausschließlich abgeschlossene Wohneinheiten mit eigener Küche und Bad an. Alle Angebote unterliegen hohen Standards bei Ausstattung und Sauberkeit. Transparente Preise ohne versteckte Gebühren und ein persönlicher Kundenservice ergänzen das neue Profil. Die Apartments sind in zahlreichen deutschen Städten verfügbar, unter anderem in Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln und München. Mit der Neupositionierung positioniert sich Alloggia klar als spezialisierter Anbieter für Wohnen auf Zeit und trägt damit den veränderten Anforderungen des Wohnverhaltens in Deutschland Rechnung. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Alloggia Ferienwohnungen GbR

email : info@alloggia.de Alloggia ist eine spezialisierte Plattform für Wohnen auf Zeit und bringt Menschen zusammen, die temporär in deutschen Städten ein Zuhause auf Zeit suchen. Im Mittelpunkt stehen mittel- bis langfristige Aufenthalte in möblierten Apartments, die sich durch zentrale Lage, hohe Ausstattungsqualität und transparente Konditionen auszeichnen. Alle Unterkünfte sind vollständig eingerichtet, verfügen über eigene Küche und Bad und werden vor der Aufnahme ins Portfolio sorgfältig geprüft. Der Buchungsprozess ist klar strukturiert und intuitiv. Ein engagiertes Serviceteam steht durchgehend zur Verfügung, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Auch für Vermieter bietet Alloggia eine komfortable Lösung, um hochwertige Wohnungen unkompliziert und zuverlässig zeitlich befristet anzubieten. Pressekontakt: Alloggia Ferienwohnungen GbR

