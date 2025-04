Startseite deskMate launcht erste Moodle-Integration für virtuelle Schulungsrechner Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-04-25 07:57. Virtuelle Schulungsrechner direkt in Moodle starten und verwalten - deskMate zeigt auf der LEARNTEC 2025 eine marktweit einzigartige Integration für Software-Trainings. Nahtloses Zusammenspiel von Learning Management und virtuellen Schulungsrechnern - Premiere auf der LEARNTEC 2025 Stuttgart, 24. April 2025 - Der Anbieter virtueller Schulungsrechner deskMate stellt auf der LEARNTEC 2025 in Karlsruhe (6.-8. Mai 2025) eine neue, bislang einzigartige Funktion vor: die direkte Integration von deskMate-Trainingsumgebungen in Moodle. Damit können Software-Schulungsorganisationen virtuelle Schulungsrechner erstmals vollständig innerhalb ihrer Moodle-Umgebung anlegen, verwalten und bereitstellen. Die direkte Anbindung an Moodle ermöglicht es, virtuelle Schulungsumgebungen direkt aus Kursen heraus zu starten. Teilnehmer benötigen keinen separaten Zugang und keine zusätzliche Plattform - der Zugriff erfolgt per 1-Klick direkt aus dem Kurs. Auch die Zuordnung und Verwaltung erfolgt zentral im LMS. "Die Moodle-Integration ist ein bedeutender Schritt für unsere Kunden im Schulungsbereich. Sie automatisiert zentrale Prozesse, reduziert den Verwaltungsaufwand und verbessert das Nutzererlebnis für Trainer und Teilnehmende gleichermaßen", erklärt Michael Kurz, Geschäftsführer der Kivito GmbH. Die neue Integration richtet sich an Schulungsanbieter und Organisationen, die Moodle als Lernplattform einsetzen und praxisintensive Software-Trainings durchführen - etwa für ERP-Systeme, Entwicklungsumgebungen oder Fachanwendungen. Die Vorteile der Moodle Integration im Überblick: ? Keine doppelte Administration - Schulungsrechner werden direkt im Moodle-Kurs zugewiesen

? Schnelle Reaktion auf Änderungen - etwa bei Teilnehmerzahl oder Zeitplan

? Nahtlose Nutzerführung - 1-Klick-Zugang für Teilnehmer, ohne Plattformwechsel

? Mehr Effizienz für Trainingsorganisationen - weniger Aufwand, schnellere Prozesse Die Moodle-Integration von deskMate ist aktuell einzigartig am Markt: Bislang gab es keine vergleichbare Lösung, bei der virtuelle IT-Labs oder Schulungsrechner direkt im Moodle-System verwaltet und gestartet werden konnten. Darüber hinaus lässt sich deskMate dank seines offenen API-Befehlssatzes auch in jedes andere Learning Management System integrieren. Damit steht die Funktionalität nicht nur Moodle-Nutzern zur Verfügung, sondern kann auch in proprietäre oder unternehmensspezifische Lernplattformen eingebunden werden. Besucher der LEARNTEC 2025 können sich die neue Funktion vor Ort am deskMate-Messestand demonstrieren lassen und den Ablauf selbst testen. Weitere Informationen zur Integration, Anwendungsbeispiele und die Möglichkeit, eine kostenlose Testumgebung zu erhalten, finden Sie unter: www.deskmate.cloud/moodle-integration/

email : sales@deskmate.cloud Kivito GmbH Die Kivito GmbH ist mit deskMate® der führende Anbieter von Remote Training Software, virtuellen Schulungsrechnern, Virtual Training Labs und Cloud Desktops.

Im Gegensatz zu Lösungen amerikanischer Wettbewerber wurde deskMate® als reine Cloud-Lösung für europäische Unternehmen entwickelt und zeichnet sich insbesondere durch einfache Bedienung, schnelle Implementierung und hohe Sicherheitsstandards aus.

Die virtuellen Umgebungen europäischer Kunden werden ausschließlich in Deutschland nach den strengen Datenschutzrichtlinien der Europäischen Union gehostet. Pressekontakt: Kivito GmbH

