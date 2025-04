Startseite Aftershoot gewinnt den renommierten TIPA-Award für die beste KI-Workflow-Software Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-04-25 07:50. Aftershoot, die KI-gestützte Nachbearbeitungssoftware für Fotografen, verkündet mit Stolz, dass sie mit dem TIPA World Award 2025 für die beste KI-Workflow-Software ausgezeichnet wurde. 24. April 2025, Lewes, USA - Aftershoot , die KI-gestützte Nachbearbeitungssoftware für Fotografen, verkündet mit Stolz, dass sie mit dem TIPA World Award 2025 für die beste KI-Workflow-Software ausgezeichnet wurde. Der renommierte Preis, der von der Technical Image Press Association (TIPA) verliehen wird, würdigt die innovativsten und wirkungsvollsten Produkte in der Fotobranche. Die TIPA-Jury hob hervor, dass Aftershoot den Nachbearbeitungsprozess neu definiert, indem es die Zeit, die Fotografen für die sich wiederholenden und zeitaufwändigen Aufgaben aufwenden, durch die Leistungsfähigkeit der AI-Culling- und AI-Editing-Funktionen deutlich reduziert. Die beiden KI-Funktionen von Aftershoot - AI Culling und AI Editing - ermöglichen es Fotografen, Tausende von Bildern in einem Bruchteil der üblichen Zeit zu bearbeiten. AI Culling analysiert Tausende von Bildern in wenigen Minuten und berücksichtigt dabei mehr als 30 technische und ästhetische Faktoren wie Fokusgenauigkeit, Belichtung, Komposition und Gesichtsausdruck. Sie hilft dem Fotografen, die besten Aufnahmen zu identifizieren und markiert gleichzeitig Duplikate, Blinzler und unscharfe Bilder - so wird sichergestellt, dass nur die hochwertigsten Fotos in die endgültige Auswahl gelangen. AI Editing hingegen hilft bei der schnellen und effizienten Bearbeitung großer Bildmengen, indem es entweder den individuellen Bearbeitungsstil des Fotografen widerspiegelt oder vorgefertigte KI-Stile anwendet, um konsistente Ergebnisse bei verschiedenen Einsätzen zu erzielen. Entwickelt für Hochzeits-, Porträt-, Familien-, Boudoir- und Event-Fotografen, funktioniert Aftershoot als eigenständige App und lässt sich nahtlos mit Tools wie Lightroom Classic, Capture One, Adobe Bridge und Photoshop kombinieren. _"Diese Auszeichnung ist ein großer Meilenstein für uns. Von Anfang an bestand unsere Mission bei Aftershoot darin, Fotografen zu helfen, ihre Zeit zurückzugewinnen und sich auf ihre Leidenschaft zu konzentrieren. Die Anerkennung durch die TIPA ist nicht nur eine Ehre, sondern spiegelt auch den Einfluss wider, den unsere Tools im Leben der Fotografen haben. Wir sind unglaublich stolz und noch mehr motiviert, die Grenzen dessen, was mit KI in der Fotografie möglich ist, weiter zu verschieben."_ - Harshit Dwivedi, CEO von Aftershoot. KI-gestützte Effizienz Die TIPA-Anerkennung fügt sich in die wachsende Liste der Erfolge von Aftershoot ein. Laut dem internen Snapshot-Bericht von Aftershoot haben Fotografen weltweit allein im Jahr 2024 über 13,8 Millionen Stunden mit den KI-Tools der Plattform eingespart - das entspricht mehr als 1.570 Jahren oder 15 Jahrhunderten an Bearbeitungszeit. Im Durchschnitt sparten die Nutzer im Jahr 2024 über 31 Arbeitstage bei der Bildbearbeitung ein, was die wachsende Bedeutung von KI-Tools bei der Optimierung der Postproduktion widerspiegelt. Mit der bevorstehenden Markteinführung von AI Retouching macht Aftershoot einen weiteren großen Schritt in Richtung einer langfristigen Vision: die führende End-to-End-Workflow-Lösung für Fotografen zu werden. Über TIPA Die Technical Image Press Association (TIPA) setzt sich aus Redakteuren und Journalisten führender Fotozeitschriften weltweit zusammen. Die TIPA World Awards gehören zu den begehrtesten Auszeichnungen in der Imaging-Branche und würdigen herausragende Leistungen und Innovationen bei Produkten und Technologien. Weitere Informationen zu Aftershoot gibt es unter: https://aftershoot.com/de/ Erfahren Sie mehr über die TIPA Awards: https://www.tipa.com/ Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Ranieri Agency

Über Aftershoot

Aftershoot ist eine innovative, KI-gestützte Software, die die Nachbearbeitung für professionelle Fotografen optimiert. Gegründet im Jahr 2020, übernimmt Aftershoot essenzielle Aufgaben wie das Aussortieren, Bearbeiten und bald auch das Retuschieren von Bildern, sodass Fotografen sich auf ihre kreative Arbeit konzentrieren können, anstatt sich mit zeitraubenden Arbeitsabläufen zu beschäftigen. Tausende Fotografen weltweit vertrauen auf Aftershoot, das mit seinen effizienten und benutzerfreundlichen Tools die Zukunft der Fotografie mitgestaltet.

