Startseite Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi "Die Leiche des Netzflickers" von Jan Olsen im Klarant Verlag Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-04-25 07:21. Ein toter Mann am bekannten Wahrzeichen »Netzflicker«. Ein alter Unglücksfall, neue Ermittlungen - und plötzlich ist ein ehemaliger Kommissar in Gefahr! Der beliebte Urlaubsort Greetsiel wird durch den Fund einer Leiche an der bekannten Skulptur »Der Netzflicker« erschüttert. Die Spuren führen in die Vergangenheit - zu einem alten Unglück auf See und einer Wahrheit, die nie ans Licht kam. Als plötzlich ein früherer Kommissar attackiert wird, geraten dunkle Familiengeheimnisse ins Wanken. Klappentext: »Keno und Tim müssen es gewesen sein! Sie haben ihn ermordet!« An der Greetsieler Bronzeskulptur »Der Netzflicker« wird eine Leiche entdeckt - ausgerechnet der Krabbenfischer Tido Looke, der selbst auch als Netzflicker gearbeitet hat. Haben die Brüder Keno und Tim Harm sich für den Tod ihres Vaters gerächt? Dieser war vor Jahren von einer Kutterfahrt, bei der auch Tido an Bord war, nicht zurückgekehrt. Trug Tido die Schuld an dem Unglück und hatte all die Jahre gelogen? Die Greetsieler Ermittler Ruth Fasan und Hagen Reese rollen den alten Fall neu auf. Kurz darauf wird der Ex-Kommissar Peer Wieler, der damals ermittelt hatte, vor den Augen der Polizei angeschossen. Wer geht so ein Risiko ein, gefasst zu werden? Ein Fund bei den Harm-Brüdern scheint den Fall endgültig zu klären - bis sich abzeichnet, dass der Ermordete mit seinem Krabbenkutter mutmaßlich in noch einen weiteren Todesfall verwickelt war … "Die Leiche des Netzflickers" kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 4,99 Euro. Die Taschenbuchausgabe ist erhältlich für 13 Euro. Mehr Informationen zu "Die Leiche des Netzflickers" erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/dp/B0F66ZLD28 sowie eine Leseprobe unter https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1075113133 . Der Autor: Jan Olsen ist das Pseudonym eines seit 1991 in verschiedenen Genres erfolgreichen Schriftstellers. Jan ist mit einer Hebamme verheiratet, hat drei inzwischen erwachsene Kinder und darf sich seit Kurzem auch Großvater nennen. Als Kind des Nordens ist er der Nordsee mit all ihren rauen und lieblichen Facetten besonders zugetan und ließ kaum eine Ferienzeit verstreichen, ohne diese Gestade mit seiner Familie zu besuchen. Auch heute noch stehen Ferien an der Nordsee jedes Jahr auf dem Programm. Seine Vorliebe für die Nordsee und die dort lebenden Menschen kann er in seinen Ostfrieslandkrimis nun nach Herzenslust ausleben. Zur Reihe "Polizei Greetsiel ermittelt": Fasan & Reese - ein ungleiches Ermittlerduo kommt den ostfriesischen Mördern mit Witz und Akribie auf die Spur!

Die erfahrene Hauptkommissarin Ruth Fasan hat sich aus der hektischen Großstadt nach Ostfriesland ins Polizeikommissariat Greetsiel versetzen lassen. Ihr zur Seite steht Hagen Reese, ein junger, frischgebackener Kommissar, in Ostfriesland gebürtig und mitunter ein wenig unbesonnen. Die manchmal recht abgeklärte und unterkühlte Art seiner neuen Chefin stößt Hagen anfangs etwas auf. Doch Ruth Fasan hat einen weichen Kern und merkt Stück für Stück, wie sympathisch ihr die Ostfriesen mit ihrer besonderen Mentalität sind.

Die Polizeiarbeit in der ostfriesischen Provinz hätte sie sich allerdings etwas geruhsamer vorgestellt, denn auch hier schläft das Verbrechen nie …

