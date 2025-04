Startseite Arxada bringt mit dem Desinfektionsmittel NUGEN(R) HLD-CD einen "Game Changer" für das Gesundheitswesen auf den Markt Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-04-24 16:10. Wirksame Keimbekämpfung in nur fünf Minuten BASEL, SCHWEIZ / ACCESS Newswire / 24. April 2025 / Arxada, ein weltweit führender Anbieter von Spezialchemikalien und innovativen Lösungen, gibt die Einführung eines revolutionären Desinfektionsmittels für den Gesundheitsbereich bekannt: NUGEN® HLD-CD. Dieser Game Changer desinfiziert medizinische Geräte in nur fünf Minuten und stellt sicher, dass selbst widerstandsfähigste Mikroorganismen, die auch rauen Bedingungen trotzen, abgetötet werden.*

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79349/Enviro_1018189_DEPRCom... NUGEN® HLD-CD wurde für das Gesundheitswesen mit seinen strengen Auflagen entwickelt. Dank seines breiten Wirkungsspektrums und der kurzen Kontaktzeiten ist das Mittel für alle kritischen Bereiche wie Operationssäle, Isolierstationen und den intensivmedizinischen Bereich geeignet, in denen rasche und sichere Abläufe entscheidend sind. Es ist uns eine große Freude, dem Gesundheitssektor unser neues Produkt NUGEN® HLD-CD anbieten zu können, so Uwe Holland, Head of Professional Hygiene EMEA bei Arxada. Diese Lösung ist für Gesundheitseinrichtungen ein echter Game Changer in der Desinfektionstechnologie und gibt den Fachkräften ein wirksames Mittel an die Hand, das den Patienten mehr Sicherheit bietet und ein effektiveres Infektionsmanagement ermöglicht. Wie das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) mitteilt, sind solche Infektionen in der EU und im EWR jährlich für über 3,5 Millionen Krankheitsfälle verantwortlich und verursachen mehr als 90.000 Todesfälle. Durch wirksame Maßnahmen zur Infektionsbekämpfung könnten bis zu 50 % der therapieassoziierten Infektionen (HAI) verhindert werden.* NUGEN® HLD-CD bietet einen wirksamen Schutz und gibt den medizinischen Fachkräften, die im direkten Kontakt mit den Patienten stehen, ein rasch wirksames Mittel an die Hand, um die Ausbreitung von Infektionen zu verhindern. Darüber hinaus ist NUGEN® HLD-CD eine ideale Lösung gegen Kontaminationen mit Clostridium difficile (C. diff)*, einem häufig vorkommenden und problematischen Keim im Gesundheitswesen, der sich über den Kontakt mit kontaminierten Oberflächen ausbreitet. Nähere Informationen zu NUGEN® HLD-CD und seinen Anwendungsmöglichkeiten finden Sie unter www.arxada.com/en/hygiene/hygiene-emea/nugen-hld-cd bzw. hygiene@arxada.com . Medienkontakte:

jane.smith@arxada.com Über Arxada Arxada ist ein international tätiges, wissenschaftsbasiertes Unternehmen für Spezialchemikalien, das innovative chemische Substanzen und Lösungen entwickelt. Mit Kunden in mehr als 100 Ländern erzielte das Unternehmen im Jahr 2023 einen Umsatz in Höhe von 2,0 Mrd. CHF. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die weltweit komplexesten Herausforderungen im Bereich der Konservierung zu bewältigen, indem es die Nachhaltigkeit mit saubereren und umweltfreundlicheren Lösungen verbessert. Arxada konzentriert sich auf mehrere Endmärkte, vor allem aber auf die Bereiche Human Health & Nutrition (Gesundheit & Ernährung des Menschen), Home & Personal Care (Haushalt & Körperpflege), Paints & Coatings (Farben & Lacke) sowie Wood Protection (Holzschutzmittel). Das Unternehmen bietet ein breitgefächertes Sortiment an differenzierten Produkten und Lösungen und punktet mit Innovationsfähigkeit, fundiertem Know-how im regulatorischen Bereich sowie einer Erfolgsbilanz in der Produktion und Verfahrensentwicklung. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) leistet mit 3.400 Mitarbeitern in 24 Produktionsstätten und 14 F&E-Zentren einen maßgeblichen Beitrag zum Erfolg seiner Kunden. Nähere Informationen zu Arxada erhalten Sie auf der Website www.arxada.com bzw. unter Arxada auf LinkedIn. Dieses Produkt ist für die Verwendung als Medizinprodukt innerhalb der Europäischen Union bestimmt und wird ausschließlich an medizinisches Fachpersonal verkauft. Es wurde einer Konformitätsbewertung unterzogen, um die Einhaltung der EU-Vorschriften, einschließlich der Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte, zu gewährleisten. Das Produkt ist so konzipiert, dass es die höchsten Sicherheits- und Leistungsstandards erfüllt. Dem Anwender wird empfohlen, die vom Hersteller zur Verfügung gestellte Gebrauchsanweisung zu befolgen. Der Hersteller haftet nicht für eine missbräuchliche Verwendung oder eine Verwendung des Produkts außerhalb der zugelassenen Anwendungen. Alle Marken sind Eigentum von Arxada oder ihrer Tochtergesellschaften. © 2025 Arxada. *Daten bei Arxada hinterlegt; basierend auf internen und externen Tests Quelle: Enviro Tech Chemical Services, Inc. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: ACCESS Newswire

