Startseite Alzheimer-Bluttest jetzt verfügbar: labors.at bietet erste zugelassene Blutdiagnostik europaweit an Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-04-24 13:21. Der CE-IVD-zertifizierte Alzheimer-Bluttest ist nun auch für Praxen und Kliniken in Deutschland und der EU verfügbar - exklusiv über das Wiener Diagnostiklabor labors.at. Die Früherkennung von Alzheimer-Demenz erhält eine klinisch relevante Erweiterung: Seit September 2024 bietet das Wiener Diagnostiklabor labors.at Österreich-exklusiv den weltweit ersten CE-IVD-zugelassenen Alzheimer-Bluttest an. Der sogenannte Aß42/ß40-Ratio-Test ermöglicht eine frühzeitige, belastungsarme Diagnostik, indem er Beta-Amyloid-Ablagerungen nachweist, die sich nach heutigem Kenntnisstand bis zu 20 Jahre vor Krankheitsmanifestation bilden können.

Nun ist der Bluttest auch für Ärzt:innen und Patient:innen in Deutschland und anderen EU-Staaten nutzbar. Damit steht ein innovatives Verfahren bereit, das die bisherige Demenzdiagnostik maßgeblich ergänzen könnte. Entwickelt wurde der Test vom internationalen Medizintechnikunternehmen Sysmex, einem der führenden Anbieter in der hämatologischen Diagnostik. Damit steht ein innovatives Verfahren zur Verfügung, das in seiner Genauigkeit (über 95 Prozent) und Praxistauglichkeit neue Maßstäbe setzt. Klassische Diagnostik bleibt aufwendig - der Bluttest bei labors.at schafft neue Optionen Die Diagnose einer Alzheimer-Demenz war bislang mit erheblichen Hürden verbunden. Bildgebende Verfahren wie PET-Scans sind teuer und schwer zugänglich, die Lumbalpunktion belastend und für viele Patient:innen ungeeignet. Auch lange Wartezeiten auf Facharzttermine behindern eine rechtzeitige Abklärung. Der neue Amyloid-Bluttest liefert gleichwertige Ergebnisse zu etablierten Verfahren, ist jedoch deutlich einfacher durchführbar - auch grenzüberschreitend. Einfache Durchführung - auch aus deutschen Kliniken und Praxen Ob in Berlin, München oder Hamburg - Ärzt:innen aus ganz Deutschland können den Test bei labors.at beauftragen und erhalten dann aus Wien das notwendige Equipment. Nach Blutentnahme wird das Röhrchen zentrifugiert, das Plasma in ein Polypropylen-Röhrchen pipettiert und eingefroren. Die Probe bleibt 10 Tage stabil und kann innerhalb dieser Zeit tiefgefroren zu labors.at versendet werden. Die Befundabfrage erfolgt digital. Labors.at bietet hierfür individuelle Versandlösungen an und steht telefonisch für Rückfragen zur Verfügung (+43 1 26053-600). Der Aß42/ß40-Test: Präzise, frühzeitig, zertifiziert Der Test weist das Verhältnis zweier Beta-Amyloid-Proteine im Blut nach - ein verlässlicher Indikator für pathologische Ablagerungen im Gehirn, wie sie bei Alzheimer typisch sind. Entwickelt im Rahmen internationaler Forschung, ist er der erste Bluttest dieser Art, der die europäische CE-IVD-Zulassung für die medizinische Diagnostik erhalten hat. Damit erfüllt er alle Qualitätsanforderungen für die klinische Anwendung in der EU. Die diagnostische Genauigkeit liegt laut aktuellen Daten bei über 95 Prozent. Ein Gewinn für die Praxis - auch ohne Lumbalpunktion oder PET "Unser Test ersetzt keine ärztliche Diagnose, kann aber helfen, Alzheimer in einem sehr frühen Stadium zu erkennen oder auszuschließen", erklärt Dr. med. Bernhard Mühl, Facharzt für medizinisch-chemische Labordiagnostik bei labors.at. "Er eignet sich besonders bei Verdachtsfällen oder auffälligen kognitiven Tests. In vielen Fällen kann so auf belastende Verfahren verzichtet werden." Alzheimer-Früherkennung wird zum Schlüsselfaktor - auch therapeutisch Mit der EU-Zulassung neuer Antikörpertherapien wie Lecanemab gewinnt die frühzeitige Diagnose weiter an Bedeutung. Diese Medikamente sind nur in sehr frühen Krankheitsstadien einsetzbar. Ein niederschwellig verfügbarer Bluttest kann helfen, das therapeutische Zeitfenster besser zu nutzen - und somit Lebensqualität zu bewahren. Während viele andere Verfahren derzeit noch in der klinischen Entwicklung oder im Studienstatus sind, ist der Test von labors.at bereits zugelassen und steht unmittelbar zur Verfügung - ein entscheidender Unterschied in der Versorgungspraxis. Zugang für alle: Der Alzheimer-Bluttest ist auch für interessierte Patient:innen verfügbar Der neue Alzheimer-Bluttest steht nicht nur Ärzt:innen und Kliniken zur Verfügung, sondern kann grundsätzlich von allen Menschen genutzt werden, die sich mit dem Verdacht auf eine Demenzerkrankung konfrontiert sehen - sei es aufgrund eigener Beobachtungen, familiärer Vorbelastung oder ärztlicher Empfehlung. Auch Angehörige, die Veränderungen bei nahestehenden Personen bemerken, können das Gespräch mit der behandelnden Haus- oder Fachärztin bzw. dem Facharzt suchen. Der Aß42/ß40-Ratio-Test ist aktuell als Privatleistung zum Preis von 175 Euro verfügbar und kann in jeder ärztlichen Praxis vorbereitet werden. Direkte Informationen zum Alzheimer-Bluttest sind hier einzusehen: https://www.labors.at/blog/2024/09/17/alzheimer-demenz-test Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Mühl Speiser Bauer Spitzauer Labors.at GmbH

Über labors.at labors.at ist das größte ärztlich geführte Diagnostiklabor Österreichs außerhalb des Krankenhausbereichs. Mit über 500 Mitarbeitenden und neun Standorten in Wien bietet das Facharztlabor ein umfassendes Analysespektrum von mehr als 1.000 Parametern. Das Unternehmen ist spezialisiert auf hochqualitative Labormedizin und arbeitet eng mit internationalen Partnern der Medizintechnologie zusammen. Mit dem Aß42/ß40-Ratio-Test ist labors.at das erste Diagnostik-Zentrum in Europa, das einen für die Praxis zugelassenen Alzheimer-Bluttest anbietet. Labors.at ist für Österreich Exklusiv-Partner des Test-Entwicklers und Herstellers sysmex. Eine Einführung des Bluttests in anderen EU-Ländern ist derzeit nicht geplant. Damit steht labors.at Interessenten aus der gesamten EU als direkte Anlaufstelle zur Verfügung.

