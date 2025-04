Seniorenassistenz - eine berufliche Perspektive mit Sinn - Infoabend zur 12-tägigen Ausbildung

Um Interessierten einen Einblick in den Arbeitsbereich von Senioren-Assistenten zu geben, bietet Büchmann Seminare KG einen Informationsabend über Zoom am 7. Mai an.

ZOOM-VERANSTALTUNG ZUR AMBULANTEN SENIOREN-ASSISTENZ

Am Mittwoch, 07.05.2025 von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr bietet das Weiterbildungsunternehmen Büchmann Seminare KG einen kostenlosen Zoom-Informationsabend zur Präsenz-Ausbildung in der Senioren-Assistenz nach dem Plöner Modell an. Anmeldungen sind über www.senioren-assistentin.de/aktuell möglich.

DIE INHALTE DES ZOOM-SEMINARS

Am Infoabend soll es um all die Fragen gehen, die Interessierten wichtig sind.

Zum Beispiel:

* Was ist ambulante Senioren-Assistenz und wie sieht der Tätigkeitsbereich von Senioren-Assistenten aus?

* Was unterscheidet die Ausbildung in der Senioren-Assistenz von anderen Ausbildungen?

* Wie funktioniert die Selbstständigkeit in der Senioren-Assistenz?

* Was wird in der Ausbildung vermittelt und welcher Art ist die Unterstützung bei der Kundengewinnung nach Seminarabschluss?

* Welche Vorteile bietet das bundesweite Netzwerk den nach dem Plöner Modell zertifizierten Senioren-Assistenten?

WAS BIETET SENIOREN-ASSISTENZ DEN ÄLTEREN MENSCHEN?

Zu einem würdigen erfüllten Leben im Alter gehören Wertschätzung, Anerkennung, geistige Anregungen und die soziale Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Senioren-Assistenten unterstützen Senioren genau in diesen Bereichen. Sie bieten Älteren eine professionelle Dienstleistung an, die darauf ausgerichtet ist, Senioren in ihrem eigenen Zuhause zu begleiten und einen Heimaufenthalt zu vermeiden oder zumindest hinauszuzögern. Insofern ergänzt die ambulante Senioren-Assistenz die Pflege.

WAS IST DAS BESONDERE AM GESAMTKONZEPT PLÖNER MODELL? WIE PROFITIEREN DIE TEILNEHMENDEN?

Der Anbieter Büchmann Seminare KG bietet die Ausbildung in Kiel, Hamburg, Norderstedt, Berlin, Nürnberg und nahe Leverkusen an. Die meist vier dreitägigen Wochenendseminarreihen finden aus gutem Grund in Präsenz statt. Nur so ist der direkte Austausch mit Kolleginnen und Kollegen bereits im Seminar möglich. Nach Ausbildungsabschluss ist die Arbeit des Unternehmens nicht beendet. Der Zugang zu einem großen bundesweiten Netzwerk, die telefonische Nachbetreuung und die Aufnahme ins kostenlose Vermittlungsportal sind weitere Bausteine des Gesamtkonzepts Plöner Modell. Auf diese Weise werden die Absolventinnen der Ausbildung nicht als Einzelkämpfer in die Selbstständigkeit entlassen, sondern erhalten fortlaufend - auch Jahre später noch - Unterstützung im Netzwerk und telefonische Beratung durch das Weiterbildungsunternehmen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Büchmann Seminare KG

Ute Büchmann

Lise-Meitner-Str. 1-7

24223 Schwentinental

Deutschland

fon ..: 04307 900-340

web ..: https://www.senioren-assistentin.de

email : info@senioren-assistentin.de

Büchmann Seminare KG ist ein Weiterbildungsanbieter, der seit 2007 in Kiel, Hamburg, Berlin, in der Nähe von Leverkusen/ NRW und in Nürnberg lebenserfahrene Menschen in der professionellen Senioren-Assistenz nach dem Plöner Modell qualifiziert und für die Selbstständigkeit im sozialen Bereich ausbildet. Das Unternehmen wird seit 2024 in zweiter Generation von den Co-Geschäftsführern Dr. Nele Büchmann und Ole Büchmann weitergeführt.

Das Plöner Modell ist ein Gesamtkonzept aus Ausbildung und Nachbetreuung und besteht aus der 120-stündigen Schulung, dem bundesweiten Netzwerk, der Beratung nach Ausbildungsabschluss und kostenfreien Vermittlungsportal www.die-senioren-assistenten.de.

