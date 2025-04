Startseite All Inclusive - der neue Sommer-Schlager von Andy Brauch Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-04-24 12:28. Urlaubsfeeling im neuen Popschlager "All Inclusive" - der neue Sommerhit mit Suchtfaktor - produziert für heiße Tage, laue Nächte und tanzende MenschenPünktlich zum Start in die warme Jahreszeit meldet sich Andy Brauch mit seinem dritten Titel zurück - und zielt damit direkt auf die Sommerplaylists der Nationen im DACH-Raum inklusive Mallorca. Nach seinen beiden Erfolgen "Party Eisenbahn" und "Der perfekte Beat" bringt er mit "AllInclusive" einen Song auf den Markt, der vom ersten Takt an Urlaubsstimmung, Leichtigkeit und pure Lebensfreude vermittelt. Ein Titel wie gemacht für Beachclubs, sommerliche Tanzflächen, Radioprogramme mit Sommer-Vibe - oder einfach für den Moment, wenn der Alltag kurz Pause macht. All-Inclusive verbindet moderne Popschlager-Elemente mit einem klaren Club-Gefühl und einer catchy Hookline, die sofort hängen bleibt.

Produziert wurde der Song vom erfolgreichen Arrangeur, Komponisten und Produzenten Franco Ferraro, der unter anderem für Heino, Ross Antony, Bernhard Brink, Olaf der Flipper, Clubbb3, Patrick Lindner und viele weitere gearbeitet hat. Der Text stammt von Stephanie Lackert und Peter Paul Matz, der u.?a. auch schon für die Schlagerpiloten, Melanie Payer, Marie Winter und Patrick Lindner geschrieben hat. Gemeinsam schaffen die beiden eine Bildwelt, in der man sich sofort wiederfindet: Auf Doppelsonnenliegen mit Drink in der Hand - und das gute Gefühl, dass gerade alles stimmt. Das rundum sorglos Paket für zwei Liebende: "All-Inclusive".Klanglich überzeugt die Produktion mit sommerlichen Sounds, rhythmischer Leichtigkeit und einem modernen Beat, der in jeder DJ-Playlist sofort auffällt. Für Radiostationen ist der Titel ein frischer Farbtupfer im Programm - und für Veranstalter ein Garant für gute Stimmung beim Publikum.Mit "All-Inclusive" liefert Andy Brauch, mit der Erfahrung eines Entertainers, der sein Publikum kennt - und genau weiß, wie man gute Laune in Musik verwandelt, den Soundtrack für den Sommer 2025. Ein Song, der gehört, gespielt und gefeiert werden will. Ausführender Produzent: Dominik Heinz

Label: Fiesta Records, LC 02000

VÖ-Datum: Freitag, 25.04.2025

Quelle: Büro Dominik Heinz Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestr. 55

12049 Berlin

Deutschland fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de Presse- und Promotionagentur: Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 - 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen. Pressekontakt: Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestr. 55

12049 Berlin fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten