Startseite Yukon Metals gibt Bohrkampagne und Explorationspläne für das Konzessionsgebiet Birch im Jahr 2025 bekannt Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-04-23 19:09. 23. April 2025 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770, OTCQB: YMMCF) (Yukon Metals oder das Unternehmen) gibt die Details seines bevorstehenden Explorationsprogramms in seinem 7.000 Hektar großen Konzessionsgebiet Birch (Birch) bekannt, das sich 65 km nordöstlich von Burwash Landing (Yukon) und 200 km nordwestlich von Whitehorse befindet. Die Pläne umfassen eine gezielte Bohrkampagne sowie ein umfassendes regionales Explorationsprogramm, mit dem die Kupfer-Gold-Ziele weiter vorangetrieben werden sollen. Eckpunkte der im Jahr 2025 geplanten Explorationsaktivitäten: - 3.000 Meter umfassende Diamantkernbohrkampagne zur Überprüfung vielversprechender hochgradiger Kupfer-Gold-Skarn-Ziele, die anhand mehrerer Gesteinssplitterproben mit Gehalten von bis zu 14,1 g/t Gold und 2,42 % Kupfer identifiziert wurden (Abbildung 1).

- Regionale Bodenprobenahmen und Kartierungen von Alterationen zur Überprüfung der nördlichen und östlichen Ausdehnungen der im Jahr 2024 identifizierten Anomalien, die im Boden Goldgehalte von bis zu 0,99 g/t über 1.400 Meter sowie im Süden eine starke Molybdän-Anomalie im Boden zeigten, und zur weiteren Bewertung des breiteren Porphyr-Potenzials im Konzessionsgebiet.

- Lokale Auftragnehmer aus dem Yukon und der First Nations wurden mit der Durchführung des Großteils der Arbeiten beauftragt. Rory Quinn, President und CEO, erklärte: Wir sind begeistert, unsere Bohrpläne für die Feldsaison 2025 in Birch bekannt zu geben. Unsere Zusammenarbeit mit lokalen Auftragnehmern, darunter New Age Drilling, Vision Quest und Käganì, unterstreicht das anhaltende Engagement von Yukon Metals für eine verantwortungsvolle Exploration und den Aufbau sinnvoller Partnerschaften innerhalb der lokalen Gemeinschaft. Diese nächste Phase der Bohrungen und regionalen Kartierungen baut auf der starken Dynamik auf, die durch die vielversprechenden Ergebnisse unserer jüngsten Explorationsarbeiten entstanden ist, und wir freuen uns darauf, Ihnen im Laufe der Explorationssaison 2025 über unsere Fortschritte zu berichten." Das Explorationsprogramm 2025 baut auf erfolgreichen geophysikalischen Untersuchungen, Bodenprobenahmen und geologischen Kartierungen auf, die im Jahr 2024 durchgeführt wurden. Die Bohrungen werden sich auf die Untersuchung von Anomalien konzentrieren, die mittels induzierter Polarisation und luftgestützten magnetischen geophysikalischen Untersuchungen identifiziert wurden und mit den im Jahr 2024 identifizierten Oberflächenbodenanomalien (bis zu 0,99 g/t Au und 0,24 % Cu) entlang einer Streichlänge von 1.400 Metern in Verbindung stehen (YMC-Pressemitteilung vom 3. September 2024). Darüber hinaus ergaben Gesteinssplitterproben aus den im Jahr 2024 untersuchten Skarn-Horizonten Gehalte von bis zu 2,42 % Kupfer und 14,1 g/t Gold, was das erhebliche Explorationspotenzial hervorhebt. Gleichzeitig werden regionale Kartierungen, Bodenprobenahmen und detaillierte Alterationskartierungen durchgeführt, um weitere Ziele abzugrenzen und die geologischen Kontrollen der Mineralisierung innerhalb des erheblich erweiterten Claim-Blocks besser zu verstehen. Darüber hinaus wird der südöstliche Teil des kürzlich abgesteckten Gebiets im Mittelpunkt der Alterationskartierungen und Prospektionsarbeiten stehen, wo eine Molybdän-Anomalie im Boden mit einer niedrigen K/Th-Radiometriesignatur zusammenfällt, was möglicherweise auf ein Ziel des Porphyr-Typs und mögliche Erweiterungen der bekannten Mineralisierungstrends hindeutet. Die Bodenproben werden im Rahmen des Programms für 2024 mit einem batteriebetriebenen Permafrost-Bodenbohrer entnommen, um sicherzustellen, dass unter Felsblöcken und gefrorenem Boden qualitativ hochwertige Proben gewonnen werden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79343/25-04-23YukonFINAL2_DE... Abbildung 1 - Explorationsbereiche in Birch für 2025 Die Diamantkernbohrungen werden von New Age Drilling Solutions, einem in Yukon ansässigen Auftragnehmer, in Zusammenarbeit mit Vision Quest Drilling, einem Unternehmen im Besitz der Kluane First Nations, durchgeführt. Die Camp-Support-Dienstleistungen für die Explorationsaktivitäten werden von Käganì, einem Unternehmen im Besitz der Kluane First Nations, in Zusammenarbeit mit dem langjährigen Explorationsunternehmer Archer Cathro aus Yukon erbracht. Weitere Details werden im Laufe des Explorationsprogramms 2025 bekannt gegeben. Über das Projekt Birch Yukon Metals ist Eigentümer von 100 % des Projekts Birch, das 65 km nordöstlich der Gemeinde Burwash Landing liegt und über Hubschrauber zugänglich ist. Das Projektgebiet Birch wird von frostgesprengten Gesteinsblöcken in nicht vergletschertem Gelände dominiert, wobei Ausbisse auf steileren Bergrücken vorhanden sind. Das Projekt liegt überwiegend im Finlayson-Komplex des Yukon-Tanana-Terrans, der sich aus unterschiedlich kohlenstoffhaltigem Schiefer und Quarzit, Marmor, Granat-Amphibolit und seltenen metaplutonischen Gesteinen zusammensetzt. Das Yukon-Tanana-Terran überlagert strukturell den Batholith Ruby Range, der im nordöstlichen Teil des Konzessionsgebiets regional kartiert wurde und als Quarz-Feldspat-Porphyr Ruby Range und Porphyr Rhyolite Creek sowie als intermediäres und felsisches Vulkangestein vorkommt (Israel et. Al., 2011). Die Kartierung auf Projektebene zeigt, dass die Geologie des Gebiets aus Schiefer- und Marmoreinheiten, mäßig bis stark oxidiertem felsischem Intrusivgestein und uneinheitlich oxidierten porphyrischen Rhyolith-Intrusionsgängen besteht. Die Kupfer-, Zink- und Molybdänmineralisierung in dem Gebiet wurde zuerst Anfang der 1970er-Jahre im Rahmen einer kleinen Explorationskampagne entdeckt, mit welcher mehrere Skarn-Horizonte im nördlichen Projektgebiet sowie Molybdänit in Quarzgängen und Erzschnüre in Granodiorit-Lesesteinen auf der südöstlichen Seite des Konzessionsgebiets aufgedeckt wurden (MINFILE 115G 077). Auf Gold wurde erst analysiert, als es Anfang der 2010er-Jahre erneutes Interesse gab, da mit Boden- und Kartierungsexplorationsarbeiten in dem Gebiet mehrere hohe Bodenanomalien mit Werten von 0,02-15 g/t Au entdeckt wurden. Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Gesteinsproben, die bei der Prospektion entnommen wurden, sind selektiver Natur und wurden gesammelt, um das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer Mineralisierung zu bestimmen. Sie sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Mineralisierung, die im Projekt enthalten ist.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79343/25-04-23YukonFINAL2_DE... Abbildung 2 - Lageplan des Konzessionsgebietes Birch. Qualifizierte Sachverständige Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Helena Kuikka, P.Geo., als VP of Exploration für Yukon Metals und qualifizierte Sachverständige (gemäß National Instrument 43-101) geprüft und genehmigt. Über Yukon Metals Corp. Yukon Metals ist finanziell gut aufgestellt und verfügt über ein Konzessionsportfolio, das auf Grundlage von über 30 Jahren Prospektionsarbeiten durch die Familie Berdahl, das Prospektionsteam hinter Snowline Golds Portfolio von primären Goldprojekten, aufgebaut wurde. Das Portfolio von Yukon Metals umfasst in erster Linie Kupfer-Gold- und Silber-Blei-Zink-Konzessionsgebiete, die auch eine beträchtlichen Gold- und Silberkomponente aufweisen. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Managementteam und Board of Directors geleitet, die in den Bereichen Technik, Finanzen, Umwelt und Soziales tätig sind. Das Hauptaugenmerk von Yukon Metals ist auf die Förderung von nachhaltigem Wachstum und Wohlstand in den lokalen Gemeinden des Yukon gerichtet, während sich das Unternehmen zugleich um die Steigerung des Unternehmenswerts bemüht. Im Mittelpunkt unserer Strategie stehen Inklusivität und gemeinsamer Wohlstand, wobei wir sowohl Gemeindemitgliedern als auch Investoren die Möglichkeit bieten, zu unseren Unternehmungen beizutragen und von ihnen zu profitieren. Das Yukon Das Yukon rangiert laut dem Fraser Institute Survey of Mining Companies 2023 auf Platz 10 der Gebiete weltweit mit dem größten Mineralpotenzial und verfügt über sehr erfahrene und gewissenhafte örtliche Arbeitskräfte, die durch eine lange Explorationskultur und einen tiefen Respekt für das Land gefördert werden. Jüngste große Entdeckungen mit lokalen Wurzeln, wie die Valley-Entdeckung auf dem Projekt Rogue von Snowline Gold, unterstreichen das Potenzial des Yukon, neue Bergbaumöglichkeiten in Bezirksgröße zu schaffen. FÜR DAS BOARD VON YUKON METALS CORP. Rory Quinn Rory Quinn, President & CEO

E-Mail: roryquinn@yukonmetals.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Yukon Metals Corp.

