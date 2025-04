Startseite Gold Hot Stock Hi-View gräbt nach Gold im Herzen von Toodoggone. Jetzt einsteigen, bevor der nächste Volltreffer kommt Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-04-23 11:39. 23.04.25

Jetzt einsteigen, bevor der nächste Volltreffer kommt Unser neuer Gold Hot Stock 2025 Hi-View Resources Inc. (ISIN: CA42841L1085, WKN: A3DE86, Ticker: B63, CNSX: HVW) steht bereit, das nächste große Kapitel im kanadischen Goldrausch zu schreiben - und es gibt kaum einen besseren Zeitpunkt, sich jetzt als Aktionär zu positionieren! Während der Goldpreis eine historische Rekordrallye hinlegt und zuletzt neue Allzeithochs über der magischen 3.400-Dollar-Marke erreicht hat, tritt unser Gold Aktientip 2025 Hi-View Resources mit voller Kraft aus dem Schatten der Explorer-Szene. Die Gold-Aktie hat mit dem Ausbruch über den langfristigen Abwärtstrend ein charttechnisches Kaufsignal gezündet, das selbst erfahrene Charttechniker aufhorchen lässt. Der Weg nach oben ist frei - jetzt ist Momentum im Spiel! Die heute gemeldete Entdeckung mehrerer anomaler Strukturen auf den Claim-Gebieten Lawyers East, West, South und BEN entlang geologisch höchst aussichtsreicher Verwerfungen - direkt angrenzend an Projekte mit bestätigten Multi-Millionen-Unzen-Goldvorkommen - ist ein gewaltiges Explorationssignal. Noch dazu in einem Umfeld mit Rekord-Gold- und Kupferpreisen! Hi-View CEO R. Nick Horsley kommentierte: "Die jüngsten großen Kupfer-Gold-Entdeckungen in den Nachbarprojekten - gepaart mit den aktuellen Rekordpreisen für Gold und Kupfer - schaffen ein extrem spannendes Umfeld für Hi-View. Die Identifikation mehrerer anomaler Strukturen durch unsere Flugmessung ist extrem vielversprechend. Wir freuen uns auf die detaillierte Analyse und das bevorstehende Explorationsprogramm." Das Unternehmen verfügt über ein beeindruckendes Portfolio im legendären Toodoggone-Goldcamp in British Columbia - einer Region, die für Multi-Millionen-Unzen-Goldvorkommen bekannt ist. Genau hier setzt unser Gold Hot Stock 2025 Hi-View Resources Inc. mit seinen Flaggschiffprojekten Golden Stranger, Lawyers East, West und South sowie den BEN Claims an. Was diese Liegenschaften gemeinsam haben? Sie liegen direkt im Herzen eines der aufregendsten Explorationsgebiete Nordamerikas - und sind infrastrukturell perfekt erschlossen. Historische Bohrungen im Projekt Golden Stranger lieferten bereits Goldgehalte von über 11 g/t auf zehn Metern - ein absolutes Ausrufezeichen in der Explorationswelt! Doch das Beste daran: Das Areal ist trotz dieser Treffer vergleichsweise unterexploriert, was enormes zusätzliches Potenzial bietet. Hi-View hat die Option, 100% aller Projekte zu übernehmen - die Weichen für langfristige Wertschöpfung sind also gestellt. Das Team hinter unserem Gold Aktientip 2025 Hi-View Resources Inc. bringt über 200 Jahre kombinierte Erfahrung aus der Minenbranche mit - echte Veteranen mit einem klaren Ziel: neue Goldvorkommen entdecken und wirtschaftlich entwickeln. Mit High-Tech-Methoden wie Hyperspektral-Analysen, Drohnenvermessung, geophysikalischen Tri-Axial-Magnetometerdaten und KI-gestützter Zieldefinition wird die Schatzsuche ins 21. Jahrhundert katapultiert. Aber unser Gold Hot Stock 2025 Hi-View Resources Inc. ist nicht nur ein One-Trick-Pony. Neben Gold hält das Unternehmen auch Claims in der aufstrebenden Wasserstoffregion Ville Marie in Québec sowie Kupfer-Gold-Vorkommen in der Babine-Zone. Das sorgt für Diversifikation mit Zukunft - und macht unseren Gold Aktientip 2025 Hi-View Resources Inc. zu einem echten Multi-Asset-Play mit Hebel auf gleich mehrere Rohstofftrends. Mitten in einem Umfeld explodierender Rohstoffpreise, wachsender geopolitischer Unsicherheit und steigender Inflationsängste ist Gold zurück auf der Bühne - stärker denn je. Institutionelle Anleger und Hedgefonds kaufen massiv zu, und smarte Privatanleger folgen auf dem Fuß. Unser Gold Hot Stock 2025 Hi-View Resources Inc. ist eine jener seltenen Aktien, die genau zur richtigen Zeit, am richtigen Ort mit dem richtigen Team am Start sind. Der aktuelle Chartausbruch signalisiert eine neue Aufwärtsphase, die gerade erst begonnen hat. Wer jetzt investiert, ist nicht nur früh dran - er sitzt direkt mit im Führerhaus dieser goldenen Lokomotive. Unser Gold Aktientip 2025 Hi-View Resources Inc. bietet das perfekte Paket aus Substanz, Momentum und Vision. Jetzt einsteigen - bevor der nächste Bohrer das nächste große Goldziel trifft!

10 Gründe jetzt die Gold-Aktien von Hi-View Resources (HVW:CSE) zu kaufen: 1. Goldrausch 2.0 im Toodoggone! Hi-View ist mitten im legendären Toodoggone-Goldcamp aktiv - ein Gebiet, das geologisch mit Weltklasse-Goldregionen wie Comstock und Bodie vergleichbar ist. Hier brodelt das Gold im Boden, und Hi-View ist dabei!

2. Riesiges Explorationsgebiet! Mit über 9.000 Hektar im Goldenen Hufeisen von British Columbia hat Hi-View ein episches Spielfeld für Goldentdeckungen - und alles mit guter Infrastruktur direkt vor Ort.

3. Die Golden Stranger Story! Historische Bohrergebnisse zeigen bis zu 11,55 g/t Gold - und das auf nur 10 Metern Bohrtiefe. Wer weiß, was da noch in der Tiefe wartet?

4. Volles Potenzial - noch kaum angetastet! Die Projekte wurden zwar historisch erkundet, sind aber aktuell stark unterexploriert. Das bedeutet: Das große Gold ist noch da draußen - und Hi-View ist auf Schatzsuche.

5. 100%ige Projektkontrolle! Hi-View hat die Option, 100% der Projekte zu übernehmen - perfekte Voraussetzungen für langfristige Wertschöpfung ohne Kompromisse.

6. Power-Team mit 200+ Jahren Erfahrung! Ein erfahrenes Management mit Erfolgsbilanz in Geologie, Kapitalmärkten und Exploration sorgt dafür, dass jedes Bohrloch sitzt und jeder Dollar effektiv investiert ist.

7. Direkte Nachbarschaft zu Milliardenprojekten! Gleich nebenan operieren Schwergewichte wie Centerra Gold (1,8 Mrd. Marktkapitalisierung) - das zeigt: Hier ist echtes Goldpotenzial!

8. High-Tech-Exploration vom Feinsten! Hyperspektral-Drohnen, Tri-Axial-Magnetometer, künstliche Intelligenz zur Zielidentifikation - Hi-View setzt auf modernste Technik, um den nächsten Goldschatz zu orten.

9. Multi-Asset-Strategie mit Gold, Kupfer und sogar Wasserstoff! Neben Gold gibts Beteiligungen an heißen Wasserstoff-Claims in Québec und Kupfer-Gold-Projekten in der Babine-Region - maximale Diversifikation mit Wachstumsfaktor.

aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Gold_Hot_Stock_Hi_View_graebt_Gold_Herzen_von_Toodoggone_Jetzt_einsteigen_bevor_naechste_Volltreffer_kommt-18464096 Das Toodoggone Goldcamp

Ein wahres Juwel im globalen Goldboom

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79334/Aktiencheck230425.002.... Das Toodoggone Goldcamp ist nicht nur irgendein Explorationsgebiet - es ist ein wahres Juwel im globalen Goldboom und zählt aktuell zu den heißesten Adressen für Goldentdeckungen weltweit! Inmitten dieses geologisch spektakulären Schatzkammergebiets liegt unser Gold Hot Stock 2025 Hi-View Resources Inc. (ISIN CA42841L1085 / WKN A3DE86, Ticker:B63, CNSX: HVW) mit seinen Projekten in absoluter Premiumlage. Wer nach dem nächsten großen Gold-Play sucht, wird hier fündig - und Hi-View ist mittendrin statt nur dabei! Geologisch gesehen ist das Toodoggone Camp vergleichbar mit einigen der bedeutendsten epithermalen Goldlagerstätten entlang des Pazifischen Feuerrings - darunter so legendäre Namen wie Comstock, Aurora oder Bodie. Insbesondere die hier auftretenden Low-Sulphidation-Lagerstätten gelten als besonders goldreich und gut wirtschaftlich erschließbar. Genau auf diesen Typ hat sich unser Gold Aktientip 2025 Hi-View Resources Inc. spezialisiert - und damit das Erfolgsrezept im Bohrkern! Das Umfeld rund um Hi-Views Claims spricht für sich: Thesis Gold, Amarc Resources, TDG Gold und sogar Schwergewicht Centerra Gold (Marktkapitalisierung 1,81 Milliarden Dollar!) sind in direkter Nachbarschaft aktiv. Diese Big Player wären nicht hier, wenn das geologische Potenzial nicht absolut außergewöhnlich wäre. Unser Gold Hot Stock 2025 Hi-View Resources Inc. sitzt mit seinen Projekten also im Herzen eines Gold-Hotspots, wo bereits Millionenunzen entdeckt und Milliarden investiert wurden - eine exzellente Ausgangslage für potenzielle Partnerschaften, Übernahmen oder rasante Kurssteigerungen. Hinzu kommt: Die Region ist nicht nur reich an Gold, sondern auch hervorragend erschlossen - mit Straßen, Stromversorgung, Fachpersonal und einer wachsenden Infrastruktur speziell für den Bergbau. Das senkt Explorationskosten und erhöht die Erfolgschancen. Und während andere Explorer noch aufwändig neue Ziele definieren, hat unser Gold Aktientip 2025 Hi-View Resources Inc. bereits konkrete Bohrziele, historische Treffer - und das Know-how, diese in Gold zu verwandeln. Im aktuellen Umfeld eines explodierenden Goldpreises, der auf neue Allzeithochs gestiegen ist, suchen Investoren gezielt nach Next-Generation-Explorern mit Skalierungspotenzial - und genau das verkörpert unser Gold Hot Stock 2025 Hi-View Resources Inc. im Toodoggone Camp. Hier trifft geologische Klasse auf technologische Raffinesse und ein Führungsteam mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Gold-Aktien von unseres Gold Aktientip 2025 Hi-View Resources Inc. sind damit nicht nur ein Explorer-Play - sie sind ein echtes Hebelinvestment auf den laufenden Goldsuperzyklus. Wer auf der Suche nach dem nächsten großen Wurf im Minensektor ist, sollte unseren Gold Hot Stock 2025 Hi-View Resources Inc. (ISIN CA42841L1085 / WKN A3DE86, Ticker:B63, CNSX: HVW) ganz oben auf seiner Watchlist haben. Denn in Toodoggone wird Geschichte geschrieben - und Hi-View schreibt mit. Golden Stranger

Schlafener Goldriese im Herzen des legendären Toodoggone-Goldcamps

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79334/Aktiencheck230425.003.... Das Golden Stranger-Projekt unseres Gold Aktientips 2025 Hi-View Resources Inc. (ISIN CA42841L1085 / WKN A3DE86, Ticker: B63, CNSX: HVW) ist nicht einfach nur ein weiteres Explorationsgebiet - es ist ein schlafender Goldriese im Herzen des legendären Toodoggone-Goldcamps in British Columbia! Was hier in der Tiefe schlummert, hat das Potenzial, unseren Gold Hot Stock 2025 Hi-View Resources Inc. in den Olymp der kanadischen Junior-Gold-Explorer zu katapultieren - und Anleger, die jetzt einsteigen, könnten Zeuge (und Profiteur) eines echten Explorationsdurchbruchs werden. Schon in den späten 1980er Jahren wurden auf Golden Stranger 29 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von über 3.500 Metern niedergebracht - und die Ergebnisse sind mehr als vielversprechend! Einzelne Abschnitte lieferten bis zu 11,55 Gramm Gold pro Tonne auf zehn Metern - ein absoluter Topwert in der Explorationswelt. Und das ist erst der Anfang: Die Ressourcenschätzung von fast 500.000 Tonnen mit 2,74 g/t Gold deutet bereits auf fast 40.000 Unzen Gold hin - bei einem historischen Goldpreisrekord ein potenzielles Millionenprojekt! Doch was das Projekt wirklich so außergewöhnlich macht, ist seine geringe Erkundungstiefe. Das Gebiet ist

- trotz früherer Treffer - noch weitgehend unterexploriert. Geophysikalische Untersuchungen, Bodenproben, elektromagnetische und polarisationsgestützte Messungen zeigen klare Hinweise auf mehrere epithermale Gold-Silber-Systeme sowie flachliegende porphyrische Lagerstätten. Mit anderen Worten: Die Chancen stehen gut, dass Hi-View hier nicht nur eine Mine, sondern ein ganzes Cluster an Lagerstätten entdeckt. Die jüngsten Fortschritte und die Identifikation neuer Bohrziele machen klar: Hier steht der nächste große Goldfund womöglich unmittelbar bevor. Und während andere Explorer noch nach Anzeichen suchen, hat unser Gold Aktientip 2025 Hi-View Resources Inc. bereits nachweisbare Goldmineralisierung in der Hand - sichtbar in Kernen, sichtbar in der Geologie, sichtbar in der Vision. Mit dem Rückenwind eines explodierenden Goldpreises, einem technischen Kaufsignal bei der Aktie selbst und einem Projekt, das sowohl geologisch als auch strategisch glänzt, wird Golden Stranger zum Leuchtturmprojekt eines Unternehmens, das bereit ist, Geschichte zu schreiben. Unser Gold Hot Stock 2025 Hi-View Resources ist nicht mehr nur ein Versprechen - es ist auf dem direkten Weg zur Verwirklichung. Und Golden Stranger ist der Goldmotor, der diese Reise antreibt. Wer auf der Suche nach einer spannenden, substanzstarken und hochdynamischen Gold-Aktie ist, kommt an unserem Gold Hot Stock 2025 Hi-View Resources Inc. (ISIN CA42841L1085 / WKN A3DE86, Ticker: B63, CNSX: HVW) jetzt nicht vorbei. Kein reiner Gold-Explorer

Strategisch aufgestellter Multi-Rohstoff-Pionier

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79334/Aktiencheck230425.004.... Unser Gold Aktientip Hi-View Resources Inc. (ISIN CA42841L1085 / WKN A3DE86, Ticker: B63, CNSX: HVW) ist nicht nur ein reiner Gold-Explorer - es ist ein strategisch aufgestellter Multi-Rohstoff-Pionier, der sich im Epizentrum von gleich mehreren hochkarätigen Wachstumsbranchen positioniert hat. Mit einem Portfolio, das weit über das Projekt "Golden Stranger" hinausgeht, hebt Hi-View das Wort "Diversifikation" auf ein völlig neues Level - und macht seine Aktie zu einem der aufregendsten Investment-Cases im aktuellen Rohstoffsuperzyklus. Lawyers East / West / South - Hightech trifft Hochpotenzial

Nur wenige Kilometer von der spektakulären Aurora-Entdeckung von Amarc Resources entfernt, besitzt Hi-View die Option auf 100 % an einem riesigen Explorationsgebiet, das bereits mit modernster Magnetometer-Technologie (Tri-Axial Airborne Survey) durchleuchtet wurde. Die Daten sind vielversprechend, und mit einem zweistufigen Explorationsprogramm, das Hyperspektraltechnologie, Geochemie und gezielte Bohrungen vereint, steht hier der nächste Entdeckungs-Coup unmittelbar bevor. Besonders spannend: Die Nähe zu bereits erfolgreichen Projekten und der neu erworbene BEN-Claim direkt im Zielgebiet! Ville Marie Quebec Hydrogen Claims - Im Herz des Wasserstoff-Booms

Hi-View ist auch im aufstrebenden Wasserstoffsektor aktiv! Die strategisch gelegenen Claims in Québec grenzen direkt an ein Gebiet mit bestätigten Wasserstoffanomalien (über 1.000 ppm!) und sind Teil des geologisch hochinteressanten Témiscamingue-Rifts. Künstliche Intelligenz, Gravimetrie, AMT-Geophysik und Drohnenbasierte Gasmessung machen dieses Projekt zum Hightech-Vorreiter der grünen Exploration. Wer in den nächsten großen Energiehype investieren möchte, findet in Hi-View das ideale Tor zum Markt. Babine Copper-Gold Claims - Kupferpower mit Goldbonus

Kupfer ist das Metall der Energiewende - und Hi-View besitzt 100 % an einem äußerst aussichtsreichen Kupfer-Gold-Projekt in British Columbia, nur 12 km vom NAK-Projekt von American Eagle Gold entfernt. Die Nähe zu laufenden Großinvestitionen von Branchenriesen wie Teck und South32 sorgt für starke Nachbarschaft - und eine klare Chance auf Mitverdichtung, Partnerschaften oder Übernahmen. Fazit: Hi-View Resources überzeugt mit einer einzigartigen Kombination aus Gold, Kupfer und Wasserstoff - alles in strategisch perfekten Regionen mit hoher Infrastruktur und direkter Nachbarschaft zu großen Playern. Wer sich jetzt positioniert, investiert in ein Unternehmen, das mit modernster Technologie, erfahrenem Management und einer klaren Multi-Rohstoff-Vision glänzt. Hi-View ist kein Ein-Projekt-Wunder - es ist ein Rohstoff-Raketenstart mit mehrfacher Zündung.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79334/Aktiencheck230425.005.... Sehr erfahrenes Top-Management

Mit exzellentem Track Record

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79334/Aktiencheck230425.006.... Unser neuer Gold Hot Stock Hi-View Resources Inc. (ISIN CA42841L1085 / WKN A3DE86, Ticker: B63, CNSX: HVW) verfügt über ein sehr erfahrenes Top-Management mit exzellentem Track Record. Howard Milne, CEO, Präsident und Direktor, ist ein Stratege im Bereich Vertrieb und Marketing mit umfassender Erfahrung in der Entwicklung privater und börsennotierter Unternehmen. Howard Milne hatte verschiedene Funktionen in Unternehmen inne, u. a. als CEO und Vizepräsident, und verfügt über Erfahrungen im Bereich Investor Relations für verschiedene börsennotierte Unternehmen. Howard Milne spielte eine Rolle bei der Einführung von Victory Ventures Inc. (jetzt Edison Gold Corp.) an der TSXV und war bis September 2019 VP Business Development. Howard Milne war von 2017 bis Mai 2020 CEO und Director von Lodge Resources Inc. (jetzt Freeman Gold Corp.), von 2019 bis März 2025 CEO und Director von Baden Resources Inc. an der CSE, von 2021 bis heute CEO und Director von Hi-View Resources Inc. an der CSE und von März 2022 bis heute CEO und Director von Stearman Resources Inc. an der CSE. Steve Mathiesen, CFO und Direktor, ist ehemaliger Unternehmens- und Wertpapieranwalt seit mehr als 30 Jahren und bis 2011 Partner der nationalen Anwaltskanzlei McMillan LLP. Derzeit ist Steve Mathiesen Vorstandsmitglied mehrerer privater Unternehmen, einschließlich des derzeitigen Vorsitzenden des Verwaltungsrats bestimmter Fonds von Trez Capital, einer diversifizierten privaten Immobilieninvestmentfirma. Direktor und leitender Angestellter mehrerer börsennotierter Unternehmen, darunter Lodge Resources Inc. (jetzt Freeman Gold Corp.) von 2017 bis 2020; Baden Resources Inc. von 2019 bis März 2025; Hi-View Resources Inc. von 2021 bis heute; und Stearman Resources Inc. von März 2022 bis heute. Steve Mathiesen besitzt den Titel ICD.D des Institute of Corporate Directors. Robert "Nick" Horsley, Direktor, verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung auf den öffentlichen Märkten mit den Schwerpunkten Finanzen, Investor Relations, Marketing, Management sowie Fusionen und Übernahmen. Herr Robert "Nick" Horsley war als Direktor und Berater für mehrere börsennotierte und private Unternehmen tätig und verfügt über Erfahrung in einer Vielzahl von Branchen, darunter Mineralienexploration, Telekommunikation, CPG, Esports und Technologie. Herr Robert "Nick" Horsley ist seit 2008 als Mineralienschürfer tätig. James Place, Direktor, verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Zuschlagstoffe, Schwerbau und Ingenieurwesen. James Place hat an allen Phasen von Mineralienprojekten gearbeitet, von der Exploration und Genehmigung bis hin zu Erprobung, Erschließung, Vermarktung, Produktion und Rekultivierung; hauptsächlich im Westen Nordamerikas. James Place hatte Positionen bei öffentlichen Unternehmen (Belmont Resources Inc., Highbank Resources Ltd. und Edison Cobalt Corp. und andere), bei der Regierung, bei Ingenieurbüros und bei Umweltberatungsunternehmen inne. Dazu gehören das Verkehrsministerium von B.C., Levelton Consultants Ltd. aus Richmond, B.C., Uplands Resources Inc. als Vizepräsident für Exploration und Qualitätskontrolle und ECL Environment Solutions als leitender Geologe. Christine Dankbar erlangte 1983 einen Bachelor of Science in Physischer Geographie an der University of Victoria (B.C.). Von 1992 bis 2022 war Christine Dankbar als professioneller Geowissenschaftler bei der Association of Professional Engineers and Geoscientists of British Columbia registriert.

Strong Outperformer

Kursziel 12M: 0,05 EUR

Kurschance: 127%

Kursziel 24M: 0,10 EUR

Kurschance: 354%

ISIN: CA42841L1085

WKN: A3DE86

Ticker: B63

CNSX: HVW

Kurs: 0,022 EUR

52W Hoch: 0,050 EUR

52W Tief: 0,001 EUR

Aktienanzahl: 38,72 Mio.

Market Cap (): 0,85 Mio.

Es liegen Interessenkonflikte nach §34 WpHG vor.

