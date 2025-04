Startseite Robin Weidmann verklagt seinen eigenen Vater, weil dieser ihn... liebt! Pressetext verfasst von PublicFiles am Di, 2025-04-22 15:38. Was wie ein schlechter Scherz klingt, ist bittere Realität: Robin Weidmann zieht vor Gericht – gegen seinen eigenen Vater! Der Vorwurf? Der Vater hat seinem Sohn ein Lied gewidmet und damit seine Liebe öffentlich gemacht. Doch hinter diesem bizarren Rechtsstreit verbirgt sich ein abgründiger Rosenkrieg, der seit über 20 Jahren die Öffentlichkeit fesselt! Das Drama einer Familie – exklusiv recherchiert!

Was treibt einen Sohn dazu, seinen Vater wegen eines Liebeslieds zu verklagen? Unsere Recherchen enthüllen: Hier steckt ein perfider Plan von Mutter und Sohn, der seinesgleichen sucht! Die Vorgeschichte liest sich wie ein düsteres Kapitel aus einem Psychothriller und ist bereits in der aufsehenerregenden Autobiografie auf www.alptraum-scheidung.ch dokumentiert. Doch das Ende ist nicht in Sicht – im Gegenteil: Robin und Denise Weidmann setzen alles daran, den Vater endgültig zu vernichten. Ein Vater kämpft um Liebe – und wird zum Opfer

Nach jahrelangen Demütigungen und Angriffen durch seine Exfrau Denise Weidmann, musste Flavio seinem Schmerz Ausdruck verleihen. Er schrieb ein Buch über sein Martyrium und komponierte das Lied „I Had A Son“ – eine herzzerreissende Liebeserklärung an seinen Sohn Robin. Das Lied, veröffentlicht auf www.eFeS-Club.com und in den sozialen Medien, berührte viele – und brachte die Mutter auf die Palme! Persönlichkeitsschutz? Alles legal!

Flavio hielt sich dabei stets an die gesetzlichen Vorgaben zum Persönlichkeitsschutz und nutzte lediglich die erlaubten Spielräume. Doch das genügte Mutter und Sohn nicht. Nachdem Robin – offenbar auf Drängen der Mutter – ihren Nachnamen angenommen hatte, geriet auch er ins Visier der Medien. Der Name „Weidmann“ steht inzwischen für einen der spektakulärsten Rosenkriege der Schweiz. Der nächste Schlag: Die absurde Klage

Als das Lied „I Had A Son“ immer mehr Aufmerksamkeit erregte, schmiedeten Mutter und Sohn gemeinsam mit ihrem ehemaligen Scheidungsanwalt einen neuen Plan: Der Vater sollte verklagt werden – weil er vor 16 Jahren ein Buch veröffentlichte und vor 7 Jahren ein Lied für seinen Sohn schrieb. Ein Skandal, der an Absurdität kaum zu überbieten ist! Was steckt wirklich dahinter?

Unsere Vermutung: Die Mutter will mit aller Macht verhindern, dass Robin eine Beziehung zu seinem Vater aufbaut. Denise Weidmann – eine Frau mit beachtlicher Strafakte, zahlreichen Aufenthalten in psychiatrischen Kliniken und einer diagnostizierten Borderline-Störung höchsten Grades – zieht alle Register. Der Sohn, nach jahrelanger Beeinflussung, scheint nun denselben zerstörerischen Weg einzuschlagen. Wie wird das Gericht entscheiden?

