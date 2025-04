Startseite Deutsche Jugendliche zieht es für einen Austausch bevorzugt in englischsprachige Länder Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-04-22 15:18. Die neue weltweiser-Studie - Auslandsaufenthalte präsentiert neben den Entwicklungen im Schüleraustausch erstmals auch Daten zu außerschulischen Austauschprogrammen. Rund 13.000 deutsche Schüler:innen nahmen im Schuljahr 2022/23 an einem mindestens dreimonatigen Schüleraustausch teil. Damit hat sich die Branche spürbar von den Auswirkungen der Pandemie erholt und liegt nun wieder auf dem Niveau von 2016. Bemerkenswert: Zwei Drittel der Teilnehmenden (8.059 Personen bzw. 66 Prozent) waren weiblich. Das geht aus der aktuellen weltweiser Studie zu Auslandsaufenthalten hervor. Bei jungen Deutschen stehen englischsprachige Gastländer weiterhin besonders hoch im Kurs. Die ersten sechs Plätze der beliebtesten Austauschziele werden durchweg von englischsprachigen Ländern belegt. Wenig überraschend ist daher, dass die USA mit rund 4.782 Teilnehmer:innen im Schuljahr 2022/23 deutlich an der Spitze lagen. Auf den weiteren Plätzen folgten Kanada mit 3.498 und Irland mit 1.151 Austauschschüler:innen. Dahinter rangierten Neuseeland (686) und Australien (652). Großbritannien belegte mit 623 aufgenommenen Schüler:innen nur noch Platz sechs. Immerhin gut zwölf Prozent der Teilnehmenden entschieden sich für ein nicht-englischsprachiges Gastland - darunter Frankreich, Spanien, Costa Rica, Japan, Italien oder Argentinien. Große Unterschiede bei den Kosten für Schüleraustausch Die Einstiegspreise für ein Austauschjahr variieren dabei je nach Zielland und Programmauswahl erheblich. In den USA etwa bewegten sich die Ausgaben - bei Unterbringung in einer Gastfamilie, dem Besuch einer öffentlichen Schule sowie inklusive Flug und Versicherung - zwischen rund 9.200 und 22.000 Euro. Für ein Jahr in Großbritannien mussten Familien mindestens zwischen 14.150 und 22.000 Euro einplanen. Ein Aufenthalt in Australien war, abhängig von der Region, bereits ab rund 15.000 bis rund 22.000 Euro möglich. Sonderausgaben und Taschengeld sind in diesen Beträgen allerdings noch nicht enthalten. USA spielt bei Programmen außerhalb der Schule keine Rolle Während die USA im klassischen Schüleraustausch besonders beliebt waren, zeigte sich für außerschulische Programme ein deutlich differenziertes Bild: Sprachreisen und Auslandspraktika führten im Programmjahr 2022/23 vor allem nach Europa. Afrika war ein bevorzugtes Ziel für Freiwilligendienste und die meisten Work & Travel-Aufenthalte fanden in Ozeanien statt. Eine Konstante blieb jedoch über alle Programme hinweg bestehen: Im Durchschnitt waren rund zwei Drittel der Teilnehmenden weiblich. Weitere Informationen & Literatur • _weltweiser_-Studie - Auslandsaufenthalte, Stand März 2025: weltweiser.de • Thomas Terbeck: Handbuch Fernweh - Der Ratgeber zum Schüleraustausch. Mit übersichtlichen Preis-Leistungs-Tabellen von High-School-Programmen für 20 Gastländer. 21. Auflage, weltweiser Verlag 2023. 448 Seiten, 22,00 Euro, ISBN 978-3-935897-44-0: schueleraustausch-weltweit.de • Thomas Terbeck: Handbuch Weltentdecker - Der Ratgeber für Auslandsaufenthalte. Mit Kurzportraits von verschiedenen Möglichkeiten ins Ausland zu gehen. 13. Auflage, weltweiser Verlag 2023. 240 Seiten, 18,00 Euro, ISBN 978-3-935897-43-3: gap-year.de • JuBi - Die JugendBildungsmesse: Die größte Spezial-Messe rund um das Thema Auslandsaufenthalte für Schülerinnen, Schüler, junge Erwachsene - und ihre Eltern: jugendbildungsmesse.de Pressekontakt:

Seit 2002 erhebt der unabhängige Bildungsberatungsdienst und Verlag weltweiser systematisch Daten zum Schüleraustausch. Die Ergebnisse werden regelmäßig im Rahmen der weltweiser-Studie veröffentlicht. Neben kurzfristigen Trends zeigen die Daten auch langfristige Entwicklungen der Branche. Für das Programmjahr 2022/23 wurden erstmals auch Daten zu außerschulischen Programmen erhoben. Ziel ist es auch hier, Trends und Entwicklungen langfristig abbilden zu können. Darüber hinaus tourt weltweiser seit 2003 jährlich mit der JugendBildungsmesse JuBi quer durch Deutschland. Die Veranstaltung findet 2025 bundesweit über 60 Mal statt und ist die größte Spezialmesse zum Thema "Bildung im Ausland". Rund 100 renommierte Austauschorganisationen und internationale Bildungsexpert:innen informieren auf der Tour über Angebote wie Schüleraustausch, High School, Sprach- und Jugendreisen, Freiwilligenarbeit, Au-Pair, Work & Travel sowie Praktikum und Studium im Ausland. Flankiert werden die Vor-Ort-JuBis durch zahlreiche JuBi Online-Events.

