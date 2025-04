Startseite Gold und Silber sind wertvoll und besitzen auffällige Farben Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-04-22 10:43. Die Farbe von Metallen war in verschiedenen Kulturen immer wichtig. Alchimisten versuchten Gold herzustellen. Mit bestimmten Farben verbindet man Qualität und Reinheit eines Metalls. Bereits vor langer Zeit konnte durch das Schmelzen von Kupfer mit Kohle und einem weißen Pulver ein goldähnliches Metall oder in anderer Zusammensetzung auch ein silbergraues Produkt hergestellt werden. In der Alchemie war die Metallgewinnung mit spirituellen Vorstellungen verknüpft. Oberstes Ziel war die Herstellung von Gold mit Hilfe des Steins der Weisen. Die Aktivitäten der Alchimisten wurde oft verboten, denn der Machtanspruch von Königen und Fürsten war mit oft Goldbesitz verknüpft und er sollte nicht angetastet werden. Und vor allem sollte der Wert des echten Goldes nicht schwinden. Heute ist Gold so teuer wie noch nie. Ob Zentralbanken, private oder institutionelle Anleger, sie alle haben den wahren Wert des Goldes erkannt. Denn Gold ist das einzige Geld, das seinen Wert erhält oder sogar vermehrt, dies im Gegensatz zu Papierwährungen, deren Wert schwindet. Die Alchimisten, die früher durchs Land zogen, haben in Vorführungen über ihre Fähigkeit Gold herzustellen häufig betrogen. So wurden manche von ihnen sogar reich, zumindest vorübergehend. Kamen die Täuschungen ans Licht, führte dies auch mal zu Hinrichtungen. Andere, wie zum Beispiel Johann F. Böttger scheiterten zwar an der Goldherstellung, aber er entdeckte das europäische Porzellan und wurde Gründungsadministrator der Porzellanmanufaktur Meißen. Beim Silber sorgt dessen glänzend, weißmetallische Farbe dafür, dass es gern für Schmuck, Münzen und Kunstgegenstände benutzt wurde. Die Reflexionsfähigkeit des Silbers macht es auch in der modernen Industrie zu einem essenziellen Metall. Seine Leitfähigkeit macht es ideal für elektrische Kontakte und viele technischen Anwendungen, etwa im Bereich künstliche Intelligenz. Fortuna Mining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining... - produziert erfolgreich Gold und Silber (2024 eine Rekordmenge von fast 370.000 Unzen Gold und mehr als 3,7 Millionen Unzen Silber) in seinen Minen in Westafrika und Lateinamerika. 2025/2026 will das Unternehmen pro Jahr 500.000 Unzen Goldäquivalent produzieren. Discovery Silver - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/discovery-silver-... - gehört ebenfalls zu den wachsenden Edelmetallgesellschaften und besitzt solide Silber- und Silber-Zink-Blei Projekte in Mexiko. Das Cordero-Projekt gehört zu den weltweit größten Silberressourcen mit einer Reserve von mehr als 300 Millionen Unzen Silber. Gerade zugekauft hat die Gesellschaft die Porcupine-Mine von Goldkrösus Newmont und wird damit auch verstärkt Goldproduzent. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -) und Fortuna Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fortuna-mining-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

