Startseite Tasting am Ostersamstag bei HYGGE in Hamburg: FRENZEL Grapefruit lädt zum Probieren ein! Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-04-22 10:25. Hamburg, 18. April 2025 Du suchst den Geschmack des Sommers? Dann wirst du ihn morgen finden: FRENZEL Grapefruit, der erfrischend herbe Likör mit Wow-Faktor, ist am Ostersamstag, 19. April live bei HYGGE - the Farm in Hamburg zu erleben. Von 12 bis 16 Uhr kannst du probieren, staunen und dich inspirieren lassen - pur auf Eis, als Spritz oder im Cocktail. Eintritt? Frei. Neugier? Willkommen. Einfach kommen. Abschalten. Genießen.

FRENZEL ist mehr als nur ein Likör - es ist ein Statement: unkomplizierter Genuss, der verbindet. Ob allein oder mit Freunden - hier trifft Leichtigkeit auf Geschmack. Darum solltest du morgen dabei sein:

? Probier den Likör, über den gerade alle sprechen

? Lass dir vor Ort kreative Sommerdrinks mixen

? Hol dir Rezepte, Storys & Inspiration direkt vom Team

? Und das Beste: Du musst dich um nichts kümmern - nur genießen Wo: HYGGE - the Farm, Cordsstraße 5, 22609 Hamburg

Wann: Samstag, 19. April 2025 | 12:00-16:00 Uhr FRENZEL - Genuss mit Haltung

?? Verantwortung übernehmen: FRENZEL macht Genuss leicht zugänglich - mit 15?% vol., natürlichen Aromen und einem klaren Design, das Nachhaltigkeit durch Simplizität spürbar macht.

?? Genuss legitimieren: In einer komplexen Welt braucht es kleine Belohnungen. FRENZEL Grapefruit schenkt einen Moment Auszeit - ehrlich, emotional, ohne Reue.

?? Verbundenheit schaffen: Ob im Garten, an der Bar oder auf der Terrasse - der Likör bringt Menschen zusammen. Nicht laut, sondern mit Leichtigkeit und Stil. Mehr Informationen:

http://www.frenzel.com

Telefon +49 202 2541473 Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Johannes Frenzel | frenzel.drinks

Herr Johannes Frenzel

c/o Codeks, Moritzstraße 14

42117 Wuppertal

Deutschland fon ..: +492022541473

web ..: https://frenzel.com

email : info@frenzel.com Johannes Frenzel | frenzel.drinks

FRENZEL ist ein innovatives Start-up, das sich mit Leidenschaft der Herstellung hochwertiger Liköre widmet. Unser Anspruch: Jede Flasche soll ein Erlebnis sein - authentisch, modern und voller Charakter. Mit dem FRENZEL Grapefruit haben wir ein Produkt geschaffen, das mit seinem fruchtig-herben Geschmack und fein abgestimmten Destillaten sowohl Kenner als auch Neugierige begeistert. Ob pur auf Eis, als erfrischender Aperitif oder Digestif, in Spritz-Varianten oder Signature-Cocktails - FRENZEL Grapefruit steht für moderne Barkultur und unkomplizierten Genuss. Sein einzigartiges Profil macht ihn zum Höhepunkt jeder Getränkekarte, während Design und Farbigkeit am Point of Sale echte Blickfänger sind. Perfekt, um die letzten Sommertage stilvoll ausklingen zu lassen - oder um jedem Tag einen Hauch von Sonne zu verleihen. "Genuss hat Stil - und Stil kennt sein Maß."

Wir stehen für verantwortungsbewussten Alkoholgenuss - ab 18 Jahren. ?Jetzt entdecken unter www.frenzel.com - inklusive Rezeptideen & POS-Materialien für Handel und Gastronomie. Vertrieb aktuell nur für Deutschland. Pressekontakt: Johannes Frenzel | frenzel.drinks

Herr Johannes Frenzel

c/o Codeks, Moritzstraße 14

42117 Wuppertal fon ..: +492022541473

email : info@frenzel.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten