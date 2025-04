Startseite Künstliche Intelligenz für alle: Neues Bildungsformat erleichtert den Einstieg in die KI-Welt Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-04-22 10:23. KI verständlich erklärt: Das neue PrompTrainer Online-Kurs Programm zeigt mit alltagsnahen Online-Kursen, wie jeder - auch ohne Vorkenntnisse - Künstliche Intelligenz einfach nutzen kann. Santa Margalida, Mallorca [18.04.2025] - Künstliche Intelligenz (KI) revolutioniert Wirtschaft und Gesellschaft. Doch während Unternehmen und Fachleute längst die Potenziale der Technologie nutzen, bleibt der breite Zugang für die Allgemeinheit oft aus. Technische Komplexität, Fachsprache und fehlende praxisnahe Anleitungen sorgen dafür, dass viele Menschen den technologischen Wandel nur aus der Ferne beobachten. Das PrompTrainer KI-Kursprogramm setzt genau hier an. Die neue Bildungsinitiative richtet sich gezielt an Menschen ohne technisches Vorwissen und bietet einen niedrigschwelligen Einstieg in die Nutzung von KI für den Alltag und Beruf. Alltagsnahe Anwendungen statt komplizierter Fachsprache Das Kursprogramm besteht aus zwei Hauptkomponenten: dem kostenlosen KI-Anwenderkurs und dem Lernkurs für eine strukturierte Bedienung der KI (Prompting). Während der Anwenderkurs praxisnahe Beispiele aus zehn Lebensbereichen aufzeigt - darunter Haushalt, Beruf, Finanzen und Gesundheit - vermittelt der Lernkurs eine systematische Anleitung zur Nutzung von KI-Modellen wie ChatGPT. "Viele Menschen wissen, dass KI in Zukunft eine entscheidende Rolle spielen wird, aber sie haben keinen Zugang zu verständlichen Informationen. Unser Ziel ist es, die Möglichkeiten von KI so alltagstauglich und leicht zugänglich wie möglich zu machen", erklärt Olha Arbter, Gründerin des PrompTrainer-Programms. Ein Bildungsangebot für alle Generationen

Zusätzlich zur altersdurchschnittlichen Bevökerung, an die sich das Kursprogramm richtet, liegt besonderes Augenmerk auf der Seniorenbildung. Mit einem speziell entwickelten Anwenderkurs für Menschen im Alter von über 60 Jahren wird gezeigt, wie KI helfen kann, den Alltag zu erleichtern - sei es durch digitale Assistenz, Erinnerungsfunktionen oder einfache Kommunikationshilfen. Für das Ende des Jahres ist ein zusätzliches, gesondertes Kursprogramm für die junge Generation, speziell für Kinder und Teenager geplant. Ziel ist es, jungen Menschen einen verantwortungsvollen und kreativen Umgang mit Künstlicher Intelligenz zu vermitteln. Die Inhalte werden altersgerecht aufbereitet und zeigen spielerisch, wie KI als Lernhilfe, zur kreativen Entfaltung oder zur Problemlösung im Alltagsleben eingesetzt werden kann. Der gesamte Kursinhalt ist frei von technischer Fachsprache und auf praktische Anwendungsfälle fokussiert. Nutzerinnen und Nutzer lernen Schritt für Schritt, wie sie mit KI interagieren, um Texte zu erstellen, Informationen zu recherchieren oder Aufgaben effizienter zu erledigen. Einfachster Zugang ohne Vorkenntnisse

Das PrompTrainer-Kursprogramm setzt bewusst auf eine klare, verständliche Sprache und strukturierten Aufbau. Der kostenlose Anwenderkurs vermittelt Inspiration und Anwendungsideen, der kostenpflichtige Lernkurs bietet eine gezielte Anleitung für den effektiven Umgang mit KI. Die Kurse sind online abrufbar und können auf verschiedenen Endgeräten genutzt werden. "KI wird den Alltag und die Arbeitswelt grundlegend verändern. Wer sich heute damit vertraut macht, profitiert langfristig. Wir möchten Menschen die Berührungsängste nehmen und sie in die Lage versetzen, diese Technologie für sich zu nutzen", so Arbter weiter. Interessierte können sich ab sofort unter promptrainer.de für den kostenlosen Anwenderkurs anmelden. Über PrompTrainer:

PrompTrainer ist eine Bildungsinitiative, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Künstliche Intelligenz für alle zugänglich zu machen. Mit praxisnahen Online-Kursen werden technologische Barrieren abgebaut und Menschen dabei unterstützt, KI in Alltag und Beruf sinnvoll einzusetzen.

PrompTrainer ist eine Bildungsinitiative mit dem Ziel, Künstliche Intelligenz für alle verständlich und nutzbar zu machen. Mit leicht zugänglichen Online-Kursen helfen wir Menschen dabei, technologische Hürden zu überwinden und KI sinnvoll in Alltag und Beruf einzusetzen. Hinter PrompTrainer steht ein engagiertes, mittlerweile zehnköpfiges Team, das mit Leidenschaft von Mallorca aus daran arbeitet, den digitalen Wandel für alle Generationen greifbar zu machen.

