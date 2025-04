Startseite Pressevorlage zur Veröffentlichung "7-Gedanken: Selbstkasteiung der Tourismusbranche" Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-04-22 10:16. Diese Pressevorlage darf unter Angabe von Autor und Quelle dreifisch.com frei verwendet und weiterverbreitet werden. Zwischen Nebensaison und Kostendruck, zwischen Rabattaktionen und dem Wunsch nach Nähe gerät die Tourismusbranche in ein stilles Spannungsfeld:

Sie möchte gastfreundlich bleiben - aber nicht unter Wert arbeiten.

Sie will zugänglich sein - und zugleich überleben. "7-Gedanken: Selbstkasteiung der Tourismusbranche" ist kein Branchenreport, keine Analyse.

Es ist ein literarisch-dokumentarischer Impuls, der ökonomische Realität mit innerer Haltung verbindet: Preise sind mehr als Zahlen - sie sind Ausdruck einer Beziehung. Zwischen Angst und Aufbruch, zwischen Markt und Menschenbild fragt dieser Text:

Was kostet es wirklich, Haltung zu zeigen? Thematischer Kontext Preispolitik ist in der Tourismusbranche längst mehr als eine betriebswirtschaftliche Entscheidung - sie ist ein Symptom.

Ein Symptom für das Spannungsfeld zwischen dem Anspruch, gastlich zu bleiben, und dem Druck, wirtschaftlich zu überleben. Die sieben Gedanken beleuchten dieses Dilemma:

zwischen Anpassung und Aufrichtigkeit, zwischen Angebot und Selbstwert, zwischen Preis und Würde. Konzept & Inhalt Die sieben Abschnitte folgen einer inneren Dramaturgie: » Gedanke 1: Die Angst, Preise zu erhöhen

» Gedanken 2 & 3: Die Folgen von Rabattlogiken und psychologischer Selbstverkleinerung

» Gedanken 4-7: Die Einladung, Preispolitik als Spiegel der eigenen Haltung zu verstehen Jeder Gedanke steht für sich - und doch im Zusammenhang mit einem größeren Bogen: "Preise sind Botschaften. Und wer beginnt, von Ideen zu sprechen statt von Rabatten, erzählt nicht nur ein Angebot - sondern eine Haltung." Einordnung in Reihe & Kontext Der Text ist Teil der Reihe "7-Gedanken", die u.?a. die Trilogie Blaupause, Machtstrategien und Selbstbestimmung umfasst.

Die Texte verstehen sich nicht als normative Handlungsanleitung, sondern als narrative Einladung:

Wirtschaft nicht nur ökonomisch, sondern existenziell zu denken. Formate & Präsentation Verfügbar als: » Literarisch-skizzenhafter Beitrag (Print & Online)

» Begleittext für Fachdebatten, Vorträge, Ausstellungen

» Audioversion (Hörtext / Podcast / Lesung) Daten auf einen Blick Titel: 7-Gedanken: Selbstkasteiung der Tourismusbranche

Untertitel: Vom Wert der Arbeit - und der Freiheit, ihn zu zeigen

Thema: Preispolitik als Ausdruck innerer Haltung

Autor: Anselm Bonies (dreifisch)

Erscheinung: Ostersonntag 2025

Formate: Gedankenskizze, Hörtext, Lesung

Zielgruppe: Gastgeber*innen, Tourismusakteure, Kulturschaffende, Wirtschaft mit Haltung Pressekontakt Anselm Bonies (dreifisch)

support@dreifisch.com

+49-39998-95900

https://dreifisch.com Zitat zum Abschluss "Vielleicht liegt in all dem kein Rezept.

Aber ein Anfang.

Ein Anfang, der leise sagt:

Es geht. Auch anders. Auch aufrecht. Auch mit Haltung." Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: DREIFISCH

Herr Anselm Bonies

Greifswalder Str. 242

17121 Loitz

Deutschland fon ..: 03999895900

web ..: https://dreifisch.com

email : support@dreifisch.com Willkommen - ich bin Anselm Bonies, kreativer Begleiter, der das Spiel zwischen Farbe, Form und Gestaltung als Herzstück meiner Arbeit versteht. In meiner Welt dreht sich alles um die Symbiose aus Fotografie, Film und Grafikdesign. Für mich bedeutet kreatives Arbeiten, nicht nur eindrucksvolle Werke zu schaffen, sondern auch Geschichten zu erzählen und Dialoge zu eröffnen - und das in enger Zusammenarbeit mit Ihnen. Ich sehe mich als jemanden, der nicht nur gestaltet, sondern begleitet. Als kreativer Partner entwickle ich mit Ihnen gemeinsam visuelle Erlebnisse, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen und die Wesenheit Ihrer Botschaft auf den Punkt bringen. Was können Sie von mir erwarten?

Ob Sie eine starke Markenidentität aufbauen, ein einzigartiges visuelles Erlebnis gestalten oder eine Geschichte erzählen möchten, die Ihr Publikum berührt - ich bringe die Erfahrung, das Gespür und das technische Know-how mit, um Ihre Ideen lebendig werden zu lassen. Mein Ziel ist es, Ihre Vision so präzise und individuell wie möglich umzusetzen und dabei einen kreativen Prozess zu schaffen, der Ihre Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern übertrifft. Ihr Projekt - einzigartig und persönlich

Meine Arbeit ist mehr als das reine Erschaffen von Bildern und Designs. Es ist ein Prozess der Transformation: Gemeinsam entwickeln wir eine Idee, die Form annimmt, lebendig wird und Spuren hinterlässt. Dabei liegt mein Fokus stets darauf, Ihre Botschaft in kraftvolle, visuelle Ausdrucksformen zu übersetzen - maßgeschneidert und auf Ihre Ziele abgestimmt. Lernen Sie mich kennen

Wie andere mich sehen? Das erfahren Sie am besten selbst. Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail, und erleben Sie, wie aus Ihren Ideen greifbare, kreative Werke werden. Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen und gemeinsam neue Wege zu beschreiten - dort, wo Farbe, Form und Gestaltung zu einzigartigen Momenten verschmelzen. Neugierig geworden? Lassen Sie uns ins Gespräch kommen! Sie möchten mehr über Gedankendusche: Kritisches Denken durch kreative Handlung erfahren, ein Interview führen oder eine Veröffentlichung planen? Ich stehe Ihnen gerne für Rückfragen, Presseanfragen oder kreative Kooperationen zur Verfügung. Kontaktieren Sie mich direkt:

E-Mail: support@dreifisch.com

Telefon: +49-39998-95900

Website: dreifisch.com Pressekontakt: DREIFISCH

Herr Anselm Bonies

Greifswalder Str. 242

17121 Loitz fon ..: 03999895900

email : support@dreifisch.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten