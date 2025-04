Startseite Perlen des Elsass: Die Crémants von Wolfberger, Arthur Metz und Bestheim Pressetext verfasst von GerardsSelection am So, 2025-04-20 17:56. Im Herzen des Elsass, wo sich sonnenverwöhnte Rebhänge an sanfte Hügel schmiegen, jahrhundertealte Fachwerkhäuser den Charme der Region prägen und kulinarischer Genuss eine Lebenshaltung ist, haben sich drei große Namen der Schaumweinkunst einen festen Platz in der Welt der Crémants erobert: Wolfberger, Arthur Metz und Bestheim. Diese Häuser stehen nicht nur für exzellenten Crémant d’Alsace, sondern auch für eine faszinierende Geschichte und eine klare Vision von Qualität, Handwerkskunst und regionaler Identität. Wolfberger: Eine Kooperative mit Vision

Die Geschichte von Wolfberger beginnt 1902, als sich visionäre Winzer in Eguisheim zusammenschlossen, um gemeinsam ihre Kräfte zu bündeln. Was als solidarische Kooperative begann, entwickelte sich über Jahrzehnte zu einer der größten und renommiertesten Winzergenossenschaften Frankreichs. Heute zählt Wolfberger über 400 Mitglieder, bewirtschaftet rund 1.200 Hektar Rebfläche und produziert jährlich etwa 13 Millionen Flaschen – eine beeindruckende Zahl, die aber nie zu Lasten der Qualität ging.

Wolfberger war federführend, als 1976 die AOC Crémant d’Alsace offiziell anerkannt wurde – ein Meilenstein, der eng mit der Experimentierfreude dieses Hauses verknüpft ist. Die Crémants von Wolfberger stehen für Eleganz, Finesse und Präzision: feine Perlage, klare Frucht, gut balancierte Frische. Ob der klassische Brut, der elegante Rosé oder die Cuvée Grande Réserve – die lange Reifezeit auf der Hefe (mindestens 16 Monate) sorgt für Tiefe, Cremigkeit und Ausdrucksstärke. Arthur Metz: Tradition trifft Moderne

Gegründet 1904 in Marlenheim, gilt Arthur Metz heute als stilprägend für den nördlichen Teil der Elsässer Weinstraße. Das Haus vereint modernste Kellertechnik mit traditioneller Handarbeit und kontrolliert etwa ein Drittel der gesamten Crémant-Produktion im Elsass – eine Schlüsselrolle, die es mit Sorgfalt und Innovationsgeist ausfüllt.

Arthur Metz produziert eine Vielzahl von Crémants: vom klassischen Brut über den verspielten Rosé bis hin zur edlen Cuvée "Spéciale 1904", die mit feiner Mousse, Zitrusnoten und Brioche-Aromen begeistert. Der Ausbau auf der Hefe verleiht den Weinen zusätzlich Struktur und Finesse. Besonders beliebt bei Sommeliers ist die Linie Prestige, die durch Selektion bester Trauben und eine besonders lange Reifezeit hervorsticht. Bestheim: Der „Blaue Bär“ aus Bennwih

Das dritte große Haus im Bunde ist Bestheim, 1946 gegründet als „Cave de Bennwihr“. Nach mehreren Fusionen und einer klaren Markenstrategie rund um den symbolischen BlauBär hat sich Bestheim als einer der führenden Crémant-Hersteller Frankreichs etabliert.

Hinter dem verspielten Wappentier steckt Präzision: Bestheim steht für strukturierte, klare Crémants mit mineralischem Charakter. Die Linie reicht vom Brut Réserve über den Rosé Emotion bis zum besonders lagerfähigen Grand Prestige. Bestheim verwendet bevorzugt Chardonnay, Pinot Blanc und Pinot Noir – sortenrein oder als Cuvée – und überzeugt mit Frische, Balance und lebendiger Aromatik. Crémant d’Alsace: Die elegante Alternative

Crémant d’Alsace hat sich längst vom Geheimtipp zur ernstzunehmenden Schaumwein-Kategorie entwickelt. Hergestellt nach der Méthode Traditionnelle, der gleichen wie beim Champagner, überzeugen diese Weine durch feine Mousseux, moderate Säure und ein breites Aromenspektrum – von Zitrus über Apfel bis zu gerösteten Mandeln. Dazu kommt ein herausragendes Preis-Genuss-Verhältnis, das selbst kritische Gaumen überzeugt.

Diese drei Häuser – Wolfberger, Arthur Metz und Bestheim – verkörpern die ganze Vielfalt und Exzellenz des Crémant d'Alsace. Sie verbinden Herkunft mit Handwerk, Tradition mit Technik und zeigen, dass großer Schaumwein nicht zwingend aus der Champagne kommen muss. Wer prickelnden Genuss mit Charakter sucht, wird hier fündig. Santé!