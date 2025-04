Startseite Unfallhilfe im Urlaub – Wie Risk-BOT Senioren bei Unfällen auf Reisen unterstützt Pressetext verfasst von RiskBOT am So, 2025-04-20 10:05. Einer der schönsten Momente im Leben von Oma und Opa ist es, endlich mal wieder die Koffer zu packen und die Welt zu entdecken. Ob eine gemütliche Kreuzfahrt durch das Mittelmeer oder ein Städteurlaub in einer historischen Stadt – der Traum von der Freiheit ist groß. Doch was, wenn während des Urlaubs ein Missgeschick passiert? Ein kleiner Sturz beim Wandern, ein Umknicken im Park oder der unerwartete Unfall in der Ferienwohnung? Für Senioren sind diese Situationen besonders belastend, und ohne die richtige Unterstützung können sie schnell zu einem Albtraum werden.

Doch zum Glück gibt es eine Lösung, die nicht nur schnell, sondern auch einfach ist: Risk-BOT, der digitale Helfer für Senioren, der rund um die Uhr bereit ist, im Falle eines Unfalls zu helfen. Karin (70) und ihr Mann Heinz (73) hatten endlich ihren Traumurlaub gebucht: eine Reise an die italienische Küste. Alles war perfekt geplant – bis zu dem Moment, als Karin beim Spaziergang über einen rutschigen Steg ins Stolpern geriet und sich am Bein verletzte. Der Schreck war groß, der Schmerz unerträglich. Aber dank ihrer Enkelin Emma wusste Karin genau, was zu tun war: „Oma, du hast Risk-BOT auf dem Handy, oder?“, rief Emma aufgeregt, als sie das Missgeschick hörte.

Schnell öffnete Karin die Risk-BOT-App, die sie kurz zuvor von Emma empfohlen bekommen hatte. Die digitale Unfallhilfe war sofort zur Stelle: Sie konnte bequem die Unfallmeldung ausfüllen, und Risk-BOT erklärte ihr Schritt für Schritt, was zu tun war. Binnen weniger Minuten war der Vorfall dokumentiert und die richtigen Formulare bereit – alles, was Karin tun musste, war, die medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen, und die Versicherungsansprüche würden automatisch abgewickelt. So konnten sie den Rest des Urlaubs noch entspannt genießen – ohne unnötige Sorgen.

Was Risk-BOT für Senioren auf Reisen leisten kann:

• Unfallhilfe sofort verfügbar: Im Falle eines Unfalls auf Reisen – egal ob im Hotel, beim Spaziergang oder bei einem Ausflug – ist Risk-BOT jederzeit einsatzbereit.

• Einfache Schadensmeldung: Die KI von Risk-BOT hilft Senioren, die Unfallmeldung in wenigen Minuten zu erstellen und die richtigen Schritte einzuleiten.

• Formulare und Musterschreiben: Kein Stress mehr mit komplizierten Papierbergen! Risk-BOT stellt die nötigen Dokumente zur Verfügung.

• Rund um die Uhr verfügbar: Egal, in welchem Land sich Senioren befinden – Risk-BOT ist 24/7 da.

• Sprachliche Barrieren überwinden: Risk-BOT erklärt alle Schritte in einfacher Sprache – ideal für Senioren, die nicht so vertraut mit digitalen Hilfsmitteln sind.

Warum auch Enkel Risk-BOT lieben sollten:

• Sicherheit für die Großeltern: Enkel können ihren Großeltern helfen, sich auf Reisen sicherer zu fühlen, da sie wissen, dass sie im Notfall direkt Hilfe bekommen.

• Unkomplizierte Unterstützung: Enkel können ihren Großeltern zeigen, wie sie Risk-BOT nutzen – und wissen, dass im Fall der Fälle alles geregelt wird.

• Keine langen Wartezeiten: Die schnelle Hilfe im Notfall ist ein echter Vorteil, besonders in fremden Ländern, wo Sprachbarrieren und unbekannte Abläufe Stress verursachen können.

Praktische Tipps für die Familie:

• Vor dem Urlaub Risk-BOT installieren: Gemeinsam mit Oma und Opa die App auf dem Smartphone installieren und erklären, wie sie funktioniert.

• Notfallkarte für den Urlaub: Eine kleine Notfallkarte mit dem Link zu Risk-BOT oder einem QR-Code im Reisegepäck hinterlegen – so haben Oma und Opa die Unterstützung immer dabei.

• Freiheit genießen: Mit dem Wissen, dass Risk-BOT im Ernstfall zur Hilfe kommt, können Senioren ihren Urlaub wirklich unbeschwert genießen.

