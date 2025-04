Startseite HausFreude Northeim: Handgefertigte Haushaltswaren für ein nachhaltiges Zuhause Pressetext verfasst von seo-torero am Fr, 2025-04-18 11:37. Northeim, 18. April 2025 – HausFreude, ein innovatives Unternehmen aus Northeim, präsentiert eine exklusive Kollektion handgefertigter Haushaltswaren, die Nachhaltigkeit und Ästhetik vereint. Mit dem Fokus auf natürliche Materialien wie Olivenholz und Kokosnuss bietet HausFreude Produkte, die nicht nur funktional, sondern auch umweltfreundlich sind. Das Sortiment umfasst eine Vielzahl von Küchenhelfern, darunter Schneidebretter, Bestecksets und Schalen, sowie Wohnaccessoires wie Boho-Dekorationen und handgefertigte Taschen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Verwendung nachhaltiger Materialien und der handwerklichen Verarbeitung, die jedes Stück zu einem Unikat macht. "Unser Ziel ist es, Produkte anzubieten, die sowohl die Umwelt schonen als auch das Zuhause verschönern," sagt der Gründer von HausFreude. "Durch die Kombination von traditionellem Handwerk und modernem Design möchten wir unseren Kunden eine bewusste Alternative zu Massenprodukten bieten." Alle Produkte sind über den Online-Shop unter https://hausfreude-northeim.de erhältlich. Kunden profitieren von kostenfreiem Versand, einem 30-tägigen Rückgaberecht und einem schnellen Kundenservice per Live-Chat. Über HausFreude HausFreude ist ein Unternehmen mit Sitz in Northeim, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb nachhaltiger, handgefertigter Haushaltswaren spezialisiert hat. Mit einem klaren Bekenntnis zu Umweltfreundlichkeit und Qualität bietet HausFreude Produkte, die sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend sind. Pressekontakt: HausFreude Northeim

E-Mail: info@hausfreude-northeim.de

E-Mail: info@hausfreude-northeim.de

Website: https://hausfreude-northeim.de