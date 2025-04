Startseite Versicherungsschaden? Risk-BOT und Roland Richert schützen Verbraucher vor tückischen Formularfallen Pressetext verfasst von RiskBOT am Fr, 2025-04-18 08:49. Digitale Unterstützung trifft auf 25 Jahre Erfahrung: So vermeiden Verbraucher teure Fehler bei der Schadensmeldung. Ein kleiner Fehler beim Ausfüllen – und schon verweigert die Versicherung die Schadensregulierung. Viele Versicherer nutzen komplizierte oder zweideutige Schadenformulare, die für Verbraucher leicht zur Falle werden können. Risk-BOT, die unabhängige Versicherungsplattform, unterstützt nicht nur mit KI-Technologie, sondern bietet zusätzlich die Expertise von Roland Richert: Mit über 25 Jahren Erfahrung weiß er genau, worauf es bei der Schadensmeldung ankommt – und wie Verbraucher ihre Ansprüche sicher durchsetzen. Versicherungsschäden sind oft mit Stress verbunden – und genau in solchen Momenten verlangen Versicherungsunternehmen umfangreiche Formulare, deren genaue Formulierungen über die Auszahlung entscheiden können. Fehlerhafte Angaben, unbedachte Formulierungen oder fehlende Details führen schnell dazu, dass der Schaden abgelehnt wird. Risk-BOT bietet hier eine zweifache Unterstützung:

• Die intelligente Schadenhilfe prüft automatisch, welche Angaben wichtig sind und wo typische Stolpersteine lauern.

• Gleichzeitig steht Roland Richert persönlich zur Seite: Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung kennt er die häufigsten Tricks und Fehlerquellen genau und hilft, die Formulare so auszufüllen, dass Ansprüche nicht unnötig gefährdet werden.

„Viele Verbraucher sind sich nicht bewusst, wie schnell ein harmloser Satz zu einer Ablehnung führen kann. Versicherer arbeiten oft mit auslegbaren Formulierungen – wir helfen, solche Fallen zu erkennen und sicher zu umschiffen“, erklärt Roland Richert, Gründer von Risk-BOT. Vorteile für Verbraucher:

• Schnelle Hilfe: KI-gestützte Formularprüfung in Echtzeit.

• Individuelle Beratung: Persönliche Unterstützung durch erfahrene Experten.

• Mehr Sicherheit: Vermeidung typischer Fehler bei der Schadensmeldung.

• Unabhängigkeit: Keine Verbindung zu Versicherungen, keine Interessenkonflikte. Fazit:

Wer im Schadensfall auf Nummer sicher gehen will, setzt auf Risk-BOT. Hier trifft digitale Intelligenz auf echte Fachkompetenz – für eine faire Regulierung ohne böse Überraschungen. Über RiskBOT Vorname

Roland Nachname

Richert Adresse

Im Wullen 19

58453 Witten Homepage

https://risk-bot.de/ Branche

Kommunikationsunternehmen