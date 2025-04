Startseite Asbesttest durchgeführt von der RIK-Diagnostik Pressetext verfasst von RIK Diagnostik am Do, 2025-04-17 21:05. Gefahr erkennen, bevor sie sichtbar wird – die Schweizer RIK-Diagnostik schafft Sicherheit bei Asbest und Schadstoffen im Gebäude

RIK-Diagnostik, gegründet im Jahr 2023, hat sich auf die Erkennung, Untersuchung und Analyse von Asbest sowie anderen Gebäudeschadstoffen in der Schweiz spezialisiert. Mit fundiertem Fachwissen und hohem persönlichen Einsatz bietet das Schweizer Ein-Mann-Unternehmen umfassende Dienstleistungen – von der Asbestprobe über die Raumluftmessung, Asbestsanierung bis hin zum Asbestgutachten. Asbest ist nach wie vor in vielen älteren Gebäuden zu finden – oft unsichtbar, aber mit erheblichen gesundheitlichen Risiken verbunden. RIK-Diagnostik unterstützt Bauherren, Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Planungsbüros dabei, Asbest frühzeitig zu erkennen und fundierte Entscheidungen für Sanierung oder Rückbau zu treffen. Dank präziser Analysen, moderner Testverfahren und individueller Beratung entsteht Klarheit – ob im privaten Wohnhaus, in gewerblichen Liegenschaften oder im öffentlichen Bestand. Neben Asbest widmet sich RIK-Diagnostik auch weiteren Schadstoffen wie PCB, PAK oder allgemeinen Gebäudeschadstoffen. Die Leistungen umfassen dabei nicht nur die Entnahme und Untersuchung von Materialproben, sondern auch die Erstellung unabhängiger Gutachten, Raumluftmessungen sowie die fachliche Begleitung bei Asbestsanierungen. Mit Sitz in der Schweiz und einem flexiblen, schlanken Aufbau steht RIK-Diagnostik für Qualität, Verlässlichkeit und persönliche Betreuung rund um Asbesttest, Asbestanalysen oder auch Asbestsanierung. Wer auf Sicherheit setzen möchte, bevor ein Umbau oder Verkauf startet, findet mit der RIK- Diagnostik einen kompetenten Partner. Für einen Ersteindruck zu den Themen Asbestsanierung, Schadstoffanalyse oder auch Asbesttest finden Intressierte rund um die Uhr hier alle wichtigen Informationen: https://rik-diagnostik.ch