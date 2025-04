Startseite Stand-Up-Paddling auf dem Lago Maggiore – Einschätzung von Haiko Dehnen Pressetext verfasst von HaikoDehnen am Do, 2025-04-17 12:45. Haiko Dehnen begab sich im Sommer auf eine beeindruckende Stand-Up-Paddling-Tour (SUP) auf dem Lago Maggiore. Der weitläufige See, eingebettet in eine malerische Kulisse aus Bergen und mediterraner Vegetation, bot eine atemberaubende Kulisse für dieses sportliche Abenteuer. Die Wetterbedingungen an diesem Tag stellten eine besondere Herausforderung dar. Es war windig, und auf dem See bildeten sich moderate Wellen, die das Paddeln anspruchsvoller machten. Doch trotz der erschwerten Bedingungen erwies sich die Tour als gut machbar – vorausgesetzt, man war mit dem richtigen Equipment unterwegs. Haiko stellte schnell fest, dass größere Touren-Boards in solchen Situationen klare Vorteile bieten. Diese Boards sind länger und stabiler als aufblasbare iSUP-Boards, was sie resistenter gegen Wellen macht und eine bessere Spurtreue gewährleistet. Während iSUP-Boards für ruhige Gewässer hervorragend geeignet sind, zeigte sich auf dem Lago Maggiore, dass ein festes Touren-Board die bessere Wahl ist, um bei Wellengang sicher und effizient voranzukommen. Die Tour führte entlang der malerischen Uferlandschaft des Sees, vorbei an kleinen Buchten und idyllischen Orten. Trotz der windigen Verhältnisse genoss Haiko die beeindruckende Natur und die sportliche Herausforderung. Die Kombination aus körperlicher Anstrengung und der Schönheit der Landschaft machte die Tour zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Abschließend kann festgehalten werden, dass Stand-Up-Paddling auf dem Lago Maggiore auch unter windigen Bedingungen möglich ist, solange man sich auf die Gegebenheiten einstellt und das richtige Equipment wählt. Haiko Dehnen konnte eindrucksvoll bestätigen, dass große Touren-Boards in solchen Situationen klare Vorteile bieten und das Erlebnis auf dem Wasser noch angenehmer gestalten

