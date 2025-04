Startseite Destination Solutions launcht mit DS Revenue Management 2.0 neue Analyse-Tools für Tourismusorganisationen Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-04-16 12:54. Das neue Revenue Management System von Destination Solutions sorgt für höhere Bettenauslastung und mehr Umsatz auf dem Ferienhausmarkt. Der Ferienwohnungsmarkt ist im Umbruch. Strategische Preissteuerung wird zur Kernaufgabe. Während Hotels und Fluggesellschaften seit Jahren auf datengestützte Preissteuerung setzen, basieren viele Mietpreise im Ferienhaussegment noch immer auf starren Jahreswerten. Dabei unterliegt der Markt wie jedes Tourismussegment dynamischen Schwankungen. Hinzu kommt ein wachsendes Wettbewerbsumfeld. "Der Druck auf Agenturen und Regionen steigt. Wer nicht flexibel auf Marktsignale reagiert, lässt Einnahmen liegen", sagt Christian Bauer, CEO von Destination Solutions. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat der führende Technologie-Partner für die Ferienhausbranche jetzt DS Revenue Management 2.0 ausgerollt: ein digitales Analyseinstrument, das Agenturen und Destinationen dabei unterstützt, wirtschaftlich tragfähige Preisstrategien zu entwickeln. "Die Ferienhausbranche muss sich dringend professionalisieren, um konkurrenzfähig zu bleiben", erklärt Bauer. "90 Prozent der Agenturen und Destinationen legen ihre Preise im Januar fest und belassen es dabei. Aber wenn sich Nachfrage und Wettbewerbsumfeld verändern, können sich zu hohe oder niedrige Preise schnell nachteilig auf den Vermietungserfolg auswirken. Das Ergebnis sind leere Betten oder ungenutztes Umsatzpotenzial." DS Revenue Management 2.0 ist als strategisches Steuerungsinstrument konzipiert, mit dem Ziel langfristige Wettbewerbsfähigkeit, Auslastung und Rentabilität zu sichern. Mithilfe von Algorithmen des maschinellen Lernens liefert das System täglich belastbare Preisempfehlungen auf Basis aktueller Nachfrage-, Auslastungs- und Marktdaten. Die Neuauflage des Moduls soll den Entscheidungsprozess für Agenturen und Destinationen weiter vereinfachen. Regionale Nachfrage- und Auslastungsanalysen sind im Revenue Management System visuell aufbereitet und saisonal differenziert dargestellt. Die Preisempfehlung ist transparent aufgebaut und berücksichtigt historische Buchungsdaten, die Lage des Domizils und aktuelle Verfügbarkeiten. Das System schlägt außerdem eine Preisoptimierung innerhalb einer Saison vor, sollten Feiertage für einen erheblichen Preissprung sorgen. Die Marktübersicht liefert zudem Vergleichsdaten zur Wettbewerbssituation in der direkten Lageumgebung. Agenturen können direkt mit der Preisoptimierung loslegen: Sie müssen vorab keine Mindest- und Höchstpreise mehr einstellen. "Auf Basis von Rückmeldungen unserer Kunden haben wir das System in den letzten Monaten kontinuierlich weiterentwickelt", betont Bauer. "Agenturen ist es besonders wichtig, die Kontrolle über ihre Preisstrategie zu behalten. Genau darauf ist die Technologie ausgerichtet." Das System liefert datengestützte Argumente für die jeweilige Preisentscheidung und dient als wichtige Orientierungshilfe auf einem Markt, der extrem fragmentiert ist. "Agenturen sind nicht nur Vermittler, sondern auch strategische Partner für ihre Gastgeber", ergänzt Bauer. "Mit DS Revenue Management 2.0 können sie dieser Rolle besser gerecht werden." Erste Pilotanwender wie die Serviceagentur Ostseebad Rerik berichten von messbaren Erfolgen: Der Vermittler konnte seinen Umsatz und seine Auslastung binnen sechs Monaten um 20 Prozent steigern - bei gleichzeitiger Reduzierung des Verwaltungsaufwands. Ein weiterer Vorteil: DS Revenue Management 2.0 ist in die bestehende Verwaltungssoftware von DS integriert und steht Partnern kostenfrei zur Verfügung. Weitere Infos zu DS Revenue Management 2.0: Mietpreise für Ferienwohnungen optimieren - mit dem DS Revenue Management 2.0 Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Destination Solutions GmbH

Über Destination Solutions (DS)

Destination Solutions (DS), ein Unternehmen der HRS-Group, ist der führende Technologie-Partner für die effiziente Vermietung von Ferienunterkünften im DACH-Raum. Seit mehr als 25 Jahren entwickelt DS innovative Softwaresysteme für die Verwaltung und den Vertrieb von Ferienhäusern und Ferienwohnungen. Die All-in-One-Lösung bietet einen umfassenden Service für Destination-Management-Organisationen (DMO), Ferienhausagenturen und Gastgeber mit dem Ziel, die Reichweite und Buchbarkeit der Ferienobjekte zu steigern und den Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Das Portfolio deckt alle Schritte für eine erfolgreiche Vermietung ab: von der professionellen Inseratspräsentation über das Channeling der Objekte bis hin zur Zahlungsabwicklung und der Erstellung individueller Buchungsstrecken. Das Distributionsnetzwerk umfasst mehr als 150 Vertriebspartner - darunter die von DS betriebenen Portale HRS Holidays und Tiscover. Darüber hinaus bestückt Destination Solutions das Sortiment ausgewählter Reiseveranstalter. Alle Infos: www.ds-destinationsolutions.com

