Startseite Aufstehen - Die neue Single von Claas Triebel Pressetext verfasst von SmartNett am Fr, 2025-04-11 17:23. „Aufstehen“ rüttelt wach – im doppelten Sinne!

Eindeutig in ihrer Aufforderung und doch voller Tiefe sendet die neue Single von Claas Triebel eine kraftvolle Botschaft: Sie weckt nicht nur den Körper, sondern auch den Geist. Mit energiegeladener Hupe und motivierendem Wecker-Rhythmus scheucht der Song müde Gemüter morgens aus dem Bett – doch er geht weiter. Es geht um das mentale Aufwachen, den Mut zum Neuanfang und die Entscheidung, jetzt sofort aktiv zu werden. Dem bisher eher poetischen Singer-Songwriter ist hier ein echtes Powerstück gelungen: Ein Song, der von der ersten Sekunde an mitreißt und unweigerlich Aufmerksamkeit fordert. Mit seiner mitreißenden Energie hat „Aufstehen“ das Zeug zur Hymne für alle, die etwas bewegen wollen – ob als persönlicher Weckruf, als motivierender Soundtrack auf der Klassenfahrt oder als stimmungsvolle Einstimmung im Sportstadion, wenn es heißt: Bereit machen, loslegen! Claas Triebel überzeugt nicht nur als Musiker, sondern auch als Inspirationsquelle. Bei Smart & Nett kann er als Künstler gebucht werden – ebenso wie als Speaker und Coach, der mit seiner Kunst und seiner Botschaft Menschen in Bewegung bringt. UPC 3617393140908

Release 11. April 2025 Smart & Nett bringen als Label und Musikverlag seit 2016 ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit schwerpunktmäßig deutschsprachigen Künstlern, erobert das Team aus München immer weiter den internationalen Raum.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in welcher Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Talente aus Marketing, Webdesign, Photoshop-Know-how, bildender Kunst und Organisation gebündelt haben. Das vielfältige Potenzial stets neu kombinierbarer Synergieeffekte kommt wiederum dem Label zugute.

Musik steht bei Smart & Nett nicht für sich allein: häufig ist sie verbunden mit Buchprojekten https://smart-und-nett-verlag.de/. Sei es als Song oder gar als komplettes Musical zum Buch und natürlich als Rahmen für Events. Es finden sich zahlreiche Musiker in der Künstleragentur wieder und können für Liveauftritte gebucht werden https://smart-und-nett.de/kuenstleragentur/. Anhang Größe cover aufstehen by smart & nett200.jpg 12.25 KB Über SmartNett Komplettes Benutzerprofil betrachten