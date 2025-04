Startseite Live Online Masterclass "Augmented Intelligence - besser entscheiden im Zeitalter von KI" am 20. Mai 2025 Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-04-11 11:46. i40 - the future skills company präsentiert eine exklusive Live Online Masterclass zur KI-gestützten Entscheidungsfindung für Führungskräfte Regensburg, 10. April 2025 - Die renommierte eLearning- und Future-Skills Schmiede i40 - the future skills company, Gewinner des eLearning Awards 2025 in der Kategorie KI, lädt am 20. Mai 2025 von 9 bis 13 Uhr zu einer einzigartigen Online-Masterclass für Führungskräfte ein. Unter dem Titel "Augmented Intelligence - Besser entscheiden im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz" vermitteln zwei hochkarätige Experten, wie Entscheiderinnen und Entscheider KI gezielt nutzen können, um bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen. Dr. Thomas Ramge, international anerkannter Experte für KI-gestützte Entscheidungsfindung und Bestseller-Autor mit mehr als 2 Millionen verkauften Büchern, wird als Referent die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einer innovativen Mischung aus Impulsvorträgen, praxisnahen Breakout-Sessions und interaktiven Diskussionen einen Deep Dive in die Themen der Entscheidungsfindung an sich und KI-gestützten Entscheidungsfindung machen. Dr. Philipp V. Ramin, CEO von i40 - the future skills company, ein weltweit führender und mehrfach ausgezeichneter Anbieter von Weiterbildungen und Lernlösungen in den Bereichen KI und Future Skills wird als Referent die strategische Bedeutung des unabdingbaren Future Skills Entscheidungsfindung und auch die Möglichkeiten erläutern, diesen Skill mit den richtigen Maßnahmen fest im Unternehmen zu verankern. Warum diese Masterclass?

KI revolutioniert Entscheidungsprozesse in Unternehmen. Doch welche Entscheidungen können Maschinen besser treffen als Menschen? Wann sollten Führungskräfte auf ihre Intuition setzen - und wann auf Daten? In dieser Masterclass lernen die Teilnehmenden, wie sie KI als strategischen Sparringspartner nutzen können, um ihre eigene Entscheidungsintelligenz zu steigern. Dr. Thomas Ramge betont: "Führungskräfte neigen wie alle Menschen dazu, ihre eigene Entscheidungskompetenz zu überschätzen. Augmented Intelligence, also das Zusammenspiel von Mensch und Maschine, ermöglicht es uns, bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen - ein entscheidender Wettbewerbsvorteil in der heutigen Zeit."_ Die Teilnehmenden erwartet ein praxisnahes und interaktives Format mit folgenden Kerninhalten: * Grundlagen der Entscheidungsforschung und wichtige Entscheidungsmodelle

* KI als Tool zur Unterstützung strategischer Entscheidungen

* Bias und kognitive Verzerrungen reduzieren

* Grenzen maschineller Entscheidungsfindung erkennen

* Augmented Intelligence als Future Skill in Unternehmen implementieren Dr. Philipp V. Ramin ergänzt: "Es muss heute ein Hauptziel eines jeden Unternehmens sein, Führungskräfte mit den entscheidenden Future Skills auszustatten. Die intelligente Nutzung von KI in Entscheidungsprozessen ist dabei essenziell - besonders für Führungskräfte. Mit dieser Masterclass geben wir konkrete Tools und Methoden an die Hand, um KI kompetent und verantwortungsvoll einzusetzen." Diese Masterclass richtet sich an Führungskräfte, Entscheiderinnen und Entscheider aller Branchen, die ihre Entscheidungsprozesse mit KI optimieren möchten. Anmeldung & weitere Informationen: Weitere Details zur Veranstaltung und Anmeldung finden Sie unter diesem Link: https://www.eventbrite.de/e/live-online-masterclass-augmented-intelligen... Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: i40- the future skills company

Frau Anne Koark

Franz-Mayer-Str. 1

93053 Regensburg

Deutschland fon ..: +49 941 46297780

web ..: https://www.i40.de

email : anne.k@i40.de Über i40-the future skills company

Mit über 950.000 Lernenden in Unternehmen weltweit aus mehr als 14 Branchen, über 50 Themen und Lerninhalten in 20 Sprachen ist i40 - the future skills company - ein führender, weltweiter Anbieter von Future Skills und Lernlösungen für die digitale Transformation, KI, Nachhaltigkeit, Cybersicherheit, Green Skills, Industrie 4.0 und Manufacturing X. i40 wurde mehrfach ausgezeichnet: 2022 erhielt i40 mit Continental den eLearning Award für "Instructional Design". 2023 folgte die Auszeichnung "Projekt des Jahres" beim eLearning Award für eine 3D-Lernwelt zur digitalen Transformation für die BMW Group. 2024 erhielt i40 zwei weitere Auszeichnungen: den eLearning Award für "Video" mit Schaeffler und wurde vom US-Magazin Manage HR als "Top 10 Corporate Online Training Company Europe 2024" ernannt. Zudem wurde i40 zusammen mit coeo mit dem eLearning Award 2025 in der Kategorie "Künstliche Intelligenz" ausgezeichnet.

www.i40.de Pressekontakt: i40- the future skills company

Anne Koark

Franz-Mayer-Str. 1

93053 Regensburg fon ..: +49 941 46297780

email : anne.k@i40.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten