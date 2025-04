Startseite Neues Sophos-Tool erleichtert Firewall-Migration von Fortinet und SonicWall Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-04-11 07:13. Mit dem neuen Sophos Migration Assistant können Konfigurationen bestehender Firewalls strukturiert in Sophos-Systeme überführt werden. Das Tool ist kostenfrei und ab sofort verfügbar. Sophos hat ein neues Tool veröffentlicht, das die Migration bestehender Firewall-Konfigurationen vereinfacht. Der Sophos Migration Assistant ermöglicht die strukturierte Übernahme zentraler Netzwerkeinstellungen von Drittanbieter-Firewalls - insbesondere Fortinet und SonicWall - in die Sophos Firewall. Ziel ist es, Administrationsaufwand zu reduzieren, Übertragungsfehler zu vermeiden und eine saubere Basis für den produktiven Betrieb unter Sophos zu schaffen. Migration von FortiGate zu Sophos Firewalls - schnell und standardisiert Der Sophos Migration Assistant ist ein kostenloses Tool für Windows, das FortiGate-Konfigurationsdateien analysiert, relevante Netzwerkelemente wie Adressobjekte, Services, Routen oder Firewall-Regeln extrahiert und in das SFOS-Format überführt. Unterstützt werden alle Sophos XGS Firewalls sowie virtuelle, cloudbasierte und softwarebasierte Sophos Firewalls ab Version 21.0. Durch eine integrierte Validierungslogik lassen sich Konfigurationen gezielt bereinigen und optimiert in den Sophos-Betrieb überführen - ohne manuelle Rekonstruktion. Einfaches Tool für IT-Teams und Migrationsprojekte Der Migrationsassistent richtet sich insbesondere an IT-Verantwortliche, die bestehende Setups in neue Sicherheitsarchitekturen überführen wollen - etwa im Zuge von Herstellerwechseln oder Plattformkonsolidierungen. Das Tool ist mit Fortinet-Konfigurationen ab Firmware 6.x kompatibel und bietet auch erste Unterstützung für SonicWall-Migrationen. Die Übernahme erfolgt lokal und lässt sich im Anschluss selektiv oder vollständig in die Zielumgebung importieren. Die erzeugte Konfiguration ist direkt nutzbar - etwa für Standort-Firewalls oder Pilotmigrationen. Technische Details und Anleitung verfügbar Welche Elemente der Migrationsassistent übernimmt, wie die Konvertierung im Detail funktioniert und welche Bereiche bewusst ausgeschlossen werden, zeigt eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung im Blog von Firewalls24. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit mbH

Die Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit mbH ist ein spezialisierter IT-Sicherheitsanbieter mit Fokus auf passgenaue Cybersecurity-Lösungen für Unternehmen, Behörden und öffentliche Einrichtungen. Als akkreditierter Sophos Platinum Partner bietet das Unternehmen erstklassige Beratung, umfassenden Support und ein breites Portfolio an IT-Sicherheitslösungen. Mit Firewalls24.de, dem Shop für IT-Sicherheitslösungen von Sophos, ermöglicht die Aphos GmbH eine schnelle und unkomplizierte Beschaffung von Sophos Firewalls, Switches, Access Points und Sophos Central Lizenzen. Durch die Kombination aus technischer Expertise, persönlicher Beratung und starken Preisen ist Aphos der ideale Partner für Unternehmen jeder Größe, die auf höchste Sicherheitsstandards setzen.

