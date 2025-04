Startseite Recce kündigt 5,0-Mio.-AUD-Platzierung sowie 10,8-Mio.-AUD-Bezugsrechtsangebot für Aktionäre an Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-04-10 15:39. Wichtige Eckdaten:

- Zusage eines australischen Privatanlegers in Höhe von 5,0 Mio. AUD

- Bezugsrechtsangebot in Höhe von 10,8 Mio. AUD zum selben Angebotspreis wie bei der Platzierung

- Erlös soll für klinische Phase-III-Studien zur topischen Anwendung in Indonesien und Australien verwendet werden - Umsatzkatalysator für 2026

- Direktoren haben die Absicht, vom Bezugsrechtsangebot teilweise oder zur Gänze Gebrauch zu machen SYDNEY Australien, Donnerstag, 10. April 2025 / IRW-Press / Recce Pharmaceuticals Ltd. (ASX: RCE, FWB: R9Q) (das Unternehmen oder Recce), ein führender Entwickler einer neuen Klasse von synthetischen Antiinfektiva, freut sich, eine Kapitalerhöhung im Umfang von bis zu rund 15,8 Mio. AUD (vor Kosten) (Kapitalerhöhung) bekannt zu geben. Diese setzt sich zusammen aus:

- einer Platzierung (Platzierung) mit dem Ziel, 5,0 Mio. AUD durch die Ausgabe von rund 17,9 Mio. neuen, voll einbezahlten Stammaktien des Unternehmens (Neue Aktien) zum Preis von 0,28 AUD pro Neuer Aktie (Angebotspreis) an einen australischen Privatanleger; und

- einem anteilsmäßigen Bezugsrechtsangebot (nicht übertragbar) von einer (1) Neuen Aktie für jeweils sechs (6) bestehende, voll einbezahlte Stammaktien des Unternehmens (Aktien), die sich im Besitz von anspruchsberechtigten Aktionären befinden, zum Angebotspreis zur Beschaffung zusätzlicher Mittel in Höhe von 10,8 Mio. AUD (Bezugsrechtsangebot). Verwendung der Mittel für Phase-III-Studien Der Erlös aus der Platzierung wird für die Einleitung und die Arbeiten zum Abschluss einer der Phase-III-Studien verwendet. Zusätzliche Erlöse aus dem Bezugsrechtsangebot werden in andere Programme fließen, die sich derzeit noch im Entwicklungsstadium befinden. Recce wird sich nach alternativen Finanzierungslösungen umsehen, um alle Mittel zu beschaffen, die für die Deckung des gesamten Kapitalbedarfs benötigt werden.

Der Gesamterlös wird folgendermaßen verwendet:

- für die klinische Phase-III-Zulassungsstudie für die topische Anwendung beim diabetischen Fußsyndrom (DFI) in Indonesien - Umsatzkatalysator für 2026

- für die Einleitung der klinischen Phase-III-Zulassungsstudie für die topische Anwendung bei akuten bakteriellen Haut- und Hautstrukturinfektionen (ABSSSI) in Australien; und

- für weitere klinische Aktivitäten, einen Antrag auf Zulassung eines neuen Prüfpräparats bei der FDA, sowie als Betriebskapital (Working Capital). Recce wird im Anschluss an die Kapitalerhöhung über einen soliden Pro-Forma-Cashflow in Höhe von 17,7 Mio. AUD verfügen.

Darüber hinaus rechnet das Unternehmen mit:

- einer zusätzlichen F&E-Rückvergütung in Höhe von ca. 8,5 Mio. AUD von der australischen Steuerbehörde (ATO) (im 4. Quartal 2025 erwartet); sowie

- einem geplanten Mittelzufluss aus nicht verwässerndem Kapital über eine F&E-Vorauszahlung von rund 10,0 Mio. AUD nach Abschluss der Kapitalerhöhung. Chief Executive Officer James Graham meint dazu: Wir freuen uns außerordentlich darüber, dass uns ein bereits bestehender australischer Aktionär weiterhin seine Unterstützung anbietet, und wir laden alle Aktionäre im Rahmen eines Bezugsrechtsangebots ein, Neue Aktien zum selben Preis wie bei der Platzierung zu zeichnen. Der Erlös aus der Kapitalerhöhung soll einerseits in eine klinische Phase-III-Zulassungsstudie für das diabetische Fußsyndrom in Indonesien fließen, und wird außerdem für eine klinische Phase-II-Zulassungsstudie für akute bakterielle Haut- und Hautstrukturinfektionen (ABSSSI) in ganz Australien verwendet, nachdem in einer vor kurzem veröffentlichten klinischen Phase-II-Studie zu ABSSSI alle Endpunkte erreicht wurden. Recce-Chairman Dr. John Prendergast erklärt: Diese Kapitalerhöhung unterstützt uns bei einem wichtigen Schritt in Richtung der Einleitung unserer Phase-III-Studie. In Anbetracht des aktuellen Aktienkursniveaus und des voraussichtlichen Studienzeitplans sehen wir bei Recce einen hohen zugrunde liegenden Unternehmenswert. Das Ergebnis dieser Studie stellt einen möglichen Wendepunkt für das Unternehmen dar und bietet die Möglichkeit, einen neuen Behandlungsstandard zu entwickeln und den Therapieerfolg im Sinne der Patienten zu steigern. Wir freuen uns darauf, die Aktionäre über die weiteren Fortschritte auf dem Laufenden zu halten. Einzelheiten der Kapitalerhöhung Das Unternehmen hat von einem in Australien ansässigen Privatinvestor die verbindliche Zusage erhalten, etwa 17,9 Millionen Neue Aktien des Unternehmens zum Angebotspreis zu zeichnen, um etwa 5,0 Millionen Dollar (vor Kosten) einzunehmen. Zusätzlich führt das Unternehmen ein Bezugsrechtsangebot durch, bei dem berechtigte Aktionäre für jeweils sechs (6) bereits gehaltene voll eingezahlte Stammaktien eine (1) Neue Aktie zum gleichen Angebotspreis erwerben können. Durch dieses Angebot könnten bis zu weitere 10,8 Millionen AUD (von Kosten) eingenommen werden. Der Angebotspreis von 0,28 AUD pro Neuer Aktie im Rahmen der Kapitalerhöhung entspricht einem:

- 13,8 % Abschlag auf den letzten Schlusskurs von 0,325 AUD am 9. April 2025;

- 19,8 % Abschlag auf den volumengewichteten 5-Tages-Durchschnittskurs (VWAP) von 0,3492 AUD bis einschließlich 9. April 2025; und

- 11,4 % Abschlag auf den theoretischen Preis ohne Bezugsrechte (TERP) von 0,3162 AUD am 9. April 2025, einschließlich der im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Aktien und der vollständigen Inanspruchnahme des Bezugsrechtsangebots. Alle Neuen Aktien, die im Rahmen der Kapitalerhöhung ausgegeben werden, sind ab ihrem Ausgabedatum den bestehenden Aktien des Unternehmens gleichgestellt. Die Platzierung unterliegt nicht der Zustimmung der Aktionäre und fällt unter die Platzierungsmöglichkeiten des Unternehmens gemäß ASX Listing Rule 7.1. Die Platzierung wird voraussichtlich am Mittwoch, den 16. April 2025 abgewickelt und die Zuteilung erfolgt voraussichtlich am Donnerstag, den 17. April 2025. Einzelheiten des Bezugsangebots an die Aktionäre Die Teilnahme am Bezugsrechtsangebot steht Recce-Aktionären offen, die am Mittwoch, den 16. April 2025 um 19:00 Uhr (AEST) (Stichtag) eingetragene Inhaber von Aktien sind und eine eingetragene Adresse in Australien, Neuseeland, Hongkong, Singapur haben und anerkannte Investoren in den Vereinigten Staaten sind (berechtigte Aktionäre). Alle Direktoren des Unternehmens, die berechtigte Aktionäre sind, beabsichtigen, sich an dem Bezugsrechtsangebot zu beteiligen. Im Rahmen des Bezugsrechtsangebots können berechtigte Aktionäre eine (1) Neue Aktie für je sechs (6) bestehende Aktien, die sie am Stichtag halten, zu einem Ausgabepreis von 0,28 AUD pro Neuer Aktie erwerben. Das Bezugsrechtsangebot gilt von Dienstag, den 22. April 2025, bis Montag, den 5. Mai 2025, 17:00 Uhr (AEST), für berechtigte Aktionäre und wird nicht garantiert. Alle im Rahmen des Bezugsrechtsangebots nicht beantragten Neuen Aktien sowie alle Ansprüche, die nicht berechtigten Aktionären angeboten worden wären, wenn sie zur Teilnahme an dem Angebot berechtigt gewesen wären, sind Teil des Shortfalls im Rahmen des Bezugsrechtsangebots. Berechtigte Aktionäre, die ihren vollen Anspruch im Rahmen des Bezugsrechtsangebots wahrnehmen, haben die Möglichkeit, zusätzliche Neue Aktien, die über ihren Anspruch hinausgehen, im Rahmen einer Shortfall-Fazilität (Shortfall-Fazilität) zu beantragen, die dem Corporations Act 2001 (Cth) (Corporations Act) und den ASX-Notierungsregeln unterliegt. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Antragsteller im Rahmen dieser Shortfall-Fazilität alle oder einen Teil der zusätzlichen Neuen Aktien erhalten, die sie im Rahmen der Shortfall-Fazilität beantragen. Ansprüche, die im Rahmen des Bezugsrechtsangebots nicht in Anspruch genommen werden und die nicht anderweitig einem berechtigten Aktionär im Rahmen der Shortfall-Fazilität zugeteilt werden, können von der Gesellschaft nach eigenem Ermessen bis zu drei Monate nach dem Abschlussdatum des Bezugsrechtsangebots platziert werden, vorbehaltlich des Corporations Act und der ASX Listing Rules. Das Bezugsrechtsangebot ist nicht übertragbar und die Bezugsrechte können nicht an der ASX gehandelt oder anderweitig übertragen werden. Anspruchsberechtigte Aktionäre, die ihre Ansprüche nicht wahrnehmen, erhalten keinen Wert für diese Ansprüche, die sie nicht wahrnehmen. Weitere Informationen in Bezug auf das Bezugsrechtsangebot werden den berechtigten Aktionären in der Angebotsbroschüre und dem dazugehörigen personalisierten Berechtigungs- und Annahmeformular zugesandt, die voraussichtlich am Dienstag, den 22. April 2025, versandt werden. Anfragen Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Aktienregister unter 1300 288 664 (Anrufer innerhalb Australiens) oder +61 2 9698 5414 (Anrufer außerhalb Australiens) zwischen 8:30 und 19:00 Uhr (AEST), montags bis freitags (außer an Feiertagen) an einem Geschäftstag während des Zeitraums des Bezugsrechtsangebots. Indikativer Zeitplan Ereignis Datum*

Bekanntgabe von Platzierung und Bezugsrechtsangebot Donnerstag, 10. April 2025

Einreichung von Anhang 3B bei der ASX Donnerstag, 10. April 2025

Ex-Datum des Bezugsrechtsangebots Dienstag, 15. April 2025

Abwicklung/Abrechnung der Platzierung Mittwoch, 16. April 2025

Stichtag für die Feststellung der Ansprüche (19 Uhr AEST) Mittwoch, 16. April 2025

Handelsstart der im Rahmen der Platzierung neu ausgegebenen Aktien Donnerstag, 17. April 2025

Aussendung der Unterlagen zum Bezugsrechtsangebot an die Aktionäre - Bezugsrechtsangebot wird Dienstag, 22. April 2025

eröffnet

Letzter Tag zur Verlängerung der Frist für das Bezugsrechtsangebot Mittwoch, 30. April 2025

Bezugsrechtsangebot endet (17 Uhr AEST) (Abschlussdatum) Montag, 5. Mai 2025

Bekanntgabe der Ergebnisse des Bezugsrechtsangebots Donnerstag, 8. Mai 2025

Ausgabe der Neuen Aktien im Rahmen des Bezugsrechtsangebots Donnerstag, 8. Mai 2025

Handelsstart der Neuen Aktien Freitag, 9. Mai 2025

Letzter Tag der Ausgabe (allfälliger) verbleibender Shortfall-Aktien Dienstag, 5. August 2025

Hinweis: Dieser Zeitplan ist unverbindlich und daher Änderungen unterworfen. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die vorstehenden Termine in Abstimmung mit den ASX-Börsenvorschriften und den gesetzlichen Vorgaben (Corporations Act) zu ändern. Diese Mitteilung wurde vom Board von Recce Pharmaceuticals zur Veröffentlichung freigegeben. Über Recce Pharmaceuticals Ltd Recce Pharmaceuticals Ltd (ASX: RCE, FWB: R9Q) entwickelt derzeit eine neue Klasse von synthetischen Antiinfektiva zur Lösung der globalen Gesundheitsprobleme in Zusammenhang mit antibiotikaresistenten Superbugs. Die von Recce entwickelten Antiinfektiva umfassen drei patentierte, synthetische Polymer-Antiinfektiva mit breitem Wirkungsspektrum: RECCE® 327 (R327) als intravenöse und topische Therapie, welche für die Behandlung schwerer und potenziell lebensbedrohlicher Infektionen durch Gram-positive und Gram-negative Bakterien und deren Superbug-Formen entwickelt wird; RECCE® 435 (R435) als oral verabreichte Therapie bei bakteriellen Infektionen; und RECCE® 529 (R529) für Virusinfektionen. Dank ihrer vielschichtigen Wirkmechanismen haben die Antiinfektiva von Recce das Potenzial, die von Bakterien und Viren verwendeten Prozesse zum Aufbau von Resistenzen - eine große Herausforderung für alle bisherigen Antibiotika - erfolgreich zu überwinden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nahm R327, R435 und R529 in ihre Liste der antibakteriellen Produkte in der klinischen Entwicklung für vorrangige Krankheitserreger auf und würdigte damit die Bemühungen von Recce zur Bekämpfung der antimikrobiellen Resistenz. Die FDA hat RECCE® 327 per Gesetz (nach dem Generating Antibiotics Incentive Now (GAIN) Act) als qualifiziertes Produkt für Infektionskrankheiten (QIDP) eingestuft, was ein beschleunigtes Zulassungsverfahren und eine 10-jährige Marktexklusivität nach Zulassung gewährt. R327 ist auch als einziger derzeit in Entwicklung befindlicher Arzneimittelkandidat auf Basis eines synthetischen Polymers zur Behandlung der Sepsis in die sogenannte 'Global New Antibiotics in Development Pipeline' der gemeinnützigen US-Organisation The Pew Charitable Trust aufgenommen. Recce ist im Vollbesitz der automatisierten Produktion, die die derzeitigen klinischen Studien unterstützt. Die Antiinfektiva-Pipeline von Recce zielt darauf ab, die einzigartigen Fähigkeiten seiner Technologien für synergetische, ungedeckte medizinische Bedürfnisse zu nutzen. investorhub.recce.com.au Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Recce Pharmaceuticals Ltd.

