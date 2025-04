Research-Updates sehen dreistellige Kurspotentiale

Essen (IRW-Press/10.04.2025) -

SMC Research Speculative Buy - Kursziel 4,70 Euro

mwb Research: Speculative Buy - Kursziel 3,70 Euro

Großaktionäre garantieren laufende Kapitalerhöhung weit oberhalb des aktuellen Kurses

Die derzeit laufende Kapitalerhöhung der Staige One AG (WKN A3CQ5L; Börsen Frankfurt, Düsseldorf und Berlin sowie Xetra) mit einem Bezugspreis von 2,00 Euro je neuer Aktie sowie dem Bezugsverhältnis von 6 zu 1 wird bekanntlich von den beiden Großaktionären adesso SE und Matthias Loh voll garantiert.

"Bei einem aktuellen Börsenkurs von nur 1,05 Euro ist dieses Commitment ein starkes Vertrauenssignal für das Geschäftsmodell unserer jungen Gesellschaft, das unser gesamtes Team motiviert!", so Jan Taube, Vorstand der Staige One AG.

Auch die beiden aktualisierten Research-Reports sehen großes Kurspotential in der Staige One-Aktie:

* Thomas Wissler, mwb Research, schreibt am 03.04.2025: "We reiterate our speculative BUY rating with an unchanged PT (price target) of EUR 3.70. offering significant upside potential from current levels." Prozentual liegt das um gut 250% oberhalb des heutigen Kurses. Das Commitment der beiden Großaktionäre wertet er wie folgt: "... the move strengthens the balance sheet and signals stakeholder confidence in the growth trajectory."

* Dr. Adam Jakubowski, SMC Research, sieht heute sogar ein Kurspotential von 4,70 Euro. Das entspricht einem Upside von fast 350%. Er schreibt: " ... sehen wir das als eine attraktive Gelegenheit, zumal die beiden Großaktionäre, die im Vorfeld der laufenden Kapitalerhöhung ihre Zeichnung zu einem Bezugspreis weit oberhalb des aktuellen Kurses zugesagt haben, ebenfalls weiter an die Perspektiven von Staige glauben."

Jan Taube: "Unsere Erwartungen decken sich mit denen der Research-Häuser. Wir freuen uns über deren positive Einschätzungen."

Die Staige One AG hat ein innovatives, KI-basiertes System (Software plus Kameratechnik) entwickelt, das Feldsportarten wie Fußball, Handball, Reiten, Feld- und Eishockey etc. aufzeichnen kann und damit Trainern und Spielern ermöglicht, das Spielgeschehen in Echtzeit und im Nachhinein zu analysieren. So können auch im Breitensport Potenziale besser erkannt und Strategien optimiert werden. Zudem wird einem externen Publikum der digitale Zugang zu Live-Events sowie die Möglichkeit geboten, diese Übertragungen jederzeit im Nachgang zu verfolgen, z. B. in Form von On-Demand-Angeboten oder Postings in sozialen Medien. Diese digitale Aufbereitung der Events wäre ohne das Staige-System nicht möglich. Die KI-gestützte Software wurde in Zusammenarbeit mit der adesso SE entwickelt, die größter Einzelaktionär der Staige ist und mit Prof. Volker Gruhn den Aufsichtsratsvorsitzenden stellt. Strategischer Partner von Staige ist u.a. auch der BVB, der unter der Leitung von Lars Ricken das Staige-System für den Jugend- und Nachwuchsbereich mitentwickelt hat. Der BVB ist darüber hinaus auch selbst Aktionär der Staige und mit seinem Finanzvorstand Thomas Treß im Aufsichtsrat vertreten. Die Daten für die KI-gestützten Analysen stammen inzwischen aus mehr als 180.000 Sportveranstaltungen, die Staige in den letzten Jahren erfasst und ausgewertet hat. Damit ist das Staige-System das weltweit führende Erfassungs- und Analysetool für Breiten- und Amateurfeldsportarten. Dieser USP bildet bereits die Basis für namhafte internationale Kooperationen, beispielsweise in China oder mit RTL.

