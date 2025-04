Startseite Axel Thurner Immobilien GmbH: Neue Firmierung – bekannte Werte – und vielleicht schon die nächste Generation in den Startlöchern Pressetext verfasst von anatoly41 am Do, 2025-04-10 14:48. Kaarst, April 2025 – Wer in Kaarst und Umgebung Immobilien kaufen oder verkaufen möchte, kennt seit Jahren einen Namen: Axel Thurner. Nach langjähriger erfolgreicher Zeit bei der Firma Thurner und Söhne Immobilien GmbH setzt der Immobilienexperte nun auf Klarheit und Persönlichkeit – und firmiert ab sofort unter Axel Thurner Immobilien GmbH. „Der Name Axel Thurner Immobilien GmbH steht für meine persönliche Handschrift als Immobilienmakler und Sachverständiger – für eine ehrliche, kompetente und individuelle Beratung“, so Geschäftsführer Axel Thurner. „Und natürlich bleibt die Geschichte von Thurner und Söhne Immobilien GmbH untrennbar mit mir verbunden.“ Was bleibt, ist Familie.

Was wächst, ist Zukunft. Denn auch wenn der Firmenname und das Logo heute „nur“ noch Axel Thurner Immobilien GmbH trägt — wer den sympathischen Immobilienprofi kennt, weiß: Hinter ihm steht ein starkes Familien-Team. Allen voran seine Ehefrau Jessica Thurner, die Axel nicht nur privat seit vielen Jahren zur Seite steht, sondern auch im Hintergrund maßgeblich zum Erfolg der Axel Thurner Immobilien GmbH beiträgt. Und dann wären da noch die Thurner-Kinder — eine ganz eigene kleine Erfolgsgeschichte: Jana

Alina

Emma

Mia

Leopold

Karl

?uirin „Ob einer oder mehrere von ihnen eines Tages die Axel Thurner Immobilien GmbH übernehmen werden? Das wird die Zukunft zeigen. Vielleicht erleben wir dann ja irgendwann eine Renaissance als Axel Thurner und Söhne Immobilien GmbH — oder vielleicht auch als Jessica Thurner und Töchter Immobilien GmbH. Wir sind da flexibel“, schmunzelt Axel Thurner augenzwinkernd. Immobilien sind Vertrauenssache — und Familiensache Was die Axel Thurner Immobilien GmbH von Anfang an auszeichnet, ist neben fundierter Marktkenntnis vor allem eines: Menschlichkeit. Hier wird Immobilienvermittlung mit Herz gelebt — egal ob bei der marktgerechten Immobilienbewertung, beim Verkauf von Eigentumswohnungen oder bei der diskreten Vermittlung von Einfamilienhäusern. „Viele unserer Kunden schätzen gerade das Familiäre an unserer Arbeit. Man kennt sich, man vertraut sich — und man weiß, dass bei uns nicht der schnelle Abschluss zählt, sondern die langfristige Zufriedenheit aller Beteiligten“, betont Axel Thurner. Über die Axel Thurner Immobilien GmbH Die Axel Thurner Immobilien GmbH ist Ihr verlässlicher Immobilienmakler in Kaarst und Umgebung. Jahrzehntelange Erfahrung, umfassende Marktkenntnis und ein starkes Familienunternehmen im Rücken — das zeichnet das Team rund um Axel und Jessica Thurner aus. Und wer weiß — mit Leopold, Karl, ?uirin, Jana, Alina, Emma und Mia steht die nächste Generation vielleicht schon bereit, die Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben. Bis dahin gilt: Ob Immobilienbewertung, Immobilienverkauf oder persönliche Beratung — bei Axel Thurner Immobilien GmbH sind Ihre Immobilien in besten Händen. Kontakt

Axel Thurner Immobilien GmbH

Friedenstraße 22a

41564 Kaarst

Tel: 02131 751 9977

Mobil: 01511 7997997

E-Mail: info@axelthurner.de

