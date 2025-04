Startseite Haustierfreundlicher Insektenschutz: Starkes Gewebe für Katzen und Hunde Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-04-10 09:26. Tierbesitzer kennen das Dilemma: Das offene Fenster lockt die Katze nach draußen oder die Gitter werden durch Krallen beschädigt. Insektenschutz Klumpp hat hierfür eine robuste Lösung entwickelt - kratzfestes Polyester- oder Katzengewebe. Dieses spezielle Material ist extra widerstandsfähig und hält auch den neugierigsten Vierbeinern stand.

Dank des verstärkten Gewebes bleibt der Schutz vor Insekten erhalten, ohne dass Tierliebhaber Kompromisse eingehen müssen. Gleichzeitig ist das Gewebe UV-beständig und langlebig, sodass es viele Sommer übersteht. Für Fenster, Türen oder sogar Katzenklappen lässt sich das Gewebe individuell einsetzen.

Klumpp bietet eine professionelle Beratung an, um das passende Produkt für Tierbesitzer zu finden. Damit bleiben Insekten draußen - und Haustiere sicher im Haus.

Klein aber fein ist unsere Devise. Seit vielen Jahren kümmern wir uns professionell und erfolgreich um Insekten- und den immer wichtigeren Pollenschutz. Bei uns bekommen Sie keine Billigvariante, sondern eine der besten und zuverlässigsten Schutzmassnahmen. Größten Wert legen wir auf erstklassige Beratung und dem wichtigen Aufmass vor Ort. Wo andere aufgeben beginnt für uns die Herausforderung.

Deshalb haben wir bewusst auf einen Kalkulator auf unserer Seite verzichtet, da bauliche Besonderheiten und individuelle Montagen, einen falschen Preis ergeben würde. Wir verstehen uns als kompetenter Dienstleister und begleiten Sie erfolgreich zur bestmöglichen Lösung. Bei uns erwartet Sie ein hoch motiviertes Team das gewohnt ist, Kundenwünsche zu verstehen und auch zu erfüllen. Freuen Sie sich auf eine zuverlässige Funktionalität und das für viele Jahre. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: KLUMPP Insektenschutz

Herr Werner Klumpp

Suebenstraße 4

72149 Neustetten

Deutschland fon ..: 0747225106

web ..: http://insektenschutz-klumpp.de/

