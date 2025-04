Startseite Generation Z aufgepasst am häufigsten von Online-Reisebetrug betroffen! Pressetext verfasst von Lisa O am Do, 2025-04-10 09:10. McAfee Studienreihe „Sicher Reisen 2025“ - Teil IV: Generation Z aufgepasst: 43% der 18- bis 24-jährigen, als auch 32% der 25- bis 34-jährigen sind am häufigsten von Online-Reisebetrug betroffen! München, 10. April 2025 – McAfee, ein weltweit führender Anbieter von Online- Schutz, veröffentlicht heute den vierten von fünf Teilen der McAfee Studienreihe „Sicher Reisen 2025“ und den aktuell damit zusammenhängenden Online-Gefahren. Alter schützt doch vor Torheit? Oder sind prozentual mehr junge Menschen bei der Online-Reisebuchung aktiv und unvorsichtig? „Die medienaktive Jugend ist nicht vor bösartigen Bestätigungslinks, manipulierten Bilder von Urlaubsunterkünften oder KI-generierten Deepfakes gefeit: Traumhafte Urlaubsangebote locken besonders junge Menschen von paradiesischen Urlaubsstränden, -unterkünften und gefälschten Angeboten“, so Vonny Gamot, Head of EMEA bei McAfee. Ergebnisse der Studie besagen, das Alter hat seine Vorteile, denn ... o 23 % der 18- bis 24-Jährigen sind auf einen bösartigen Bestätigungslink hereingefallen – der höchste Wert aller anderen Altersgruppen.

o 15 % der 18- bis 24-Jährigen sind durch manipulierte Reisefotos getäuscht worden, der höchste Wert aller Gruppen.

o Ältere Erwachsene (55-74) sind am seltensten Opfer eines Reiseschwindels geworden. Nur 1 % der über 55-Jährigen haben betrügerische Abbuchungen erlebt oder auf einen betrügerischen Link geklickt.

o 93–95 % der 55–74-Jährigen haben noch nie einen Reisebetrug erlebt, im Vergleich zu nur 50 % der 18–24-Jährigen und 68 % der 25–34-Jährigen.

o Jüngere Erwachsene (18-24: 43 % und 25-34: 32 %) waren am ehesten geneigt, Geld zu verlieren, im Vergleich zu nur 6 % der 55- bis 74-Jährigen. „Junge Konsumenten können die verschiedenen Betrugsarten besser erkennen, wenn sie sich der Gefahren bewusst machen“, so Gamot weiter. „McAfee gibt nachfolgend Tipps, wie sich die Generation Z vor Cyberkriminalität schützen kann.“ Tipps & Tricks vor der Reise: ? Nach Möglichkeit keine Reise in sozialen Netzwerken buchen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn der Buchungsprozess ausschließlich über Messengerdienste oder per E-Mail abgewickelt werden soll und eine telefonische Kontaktaufnahme mit einem gewerblich agierenden Anbieter nicht oder nur über eine Mobilfunk-nummer möglich ist.

? Auf Betrugsversuche achten – Phishing-E-Mails und gefälschte Reiseangebote können Daten stehlen. Es sollte vermieden werden, auf unbekannte Links zu klicken oder persönliche Daten weiterzugeben.

? Überprüfen von Mietangeboten – Umgekehrte Bildersuche durchführen, um gefälschte Angebote zu erkennen. Bewertungen lesen und über vertrauenswürdige Plattformen buchen.

? Online-Schutz nutzen – Sicherheitssoftware kann bösartige Links, Phishing-Versuche und Betrugsnachrichten blockieren. Alle Ihre Geräte, wie Tablets, PC´s, Laptops, einschließlich Ihres Telefons schützen.

? Gefälschte Reiseangebote zeichnen sich dadurch aus, dass mit besonders günstigen Schnäppchen geworben wird. Daher sollten junge Urlaubs-suchende vor allem dann Vorsicht walten lassen, wenn der Angebotspreis auffällig günstig erscheint.

? Bei gebuchten Pauschalreisen ist Misstrauen geboten, wenn besonders hohe Vorauszahlungen auf den Reisepreis verlangt werden. Achtung, falls Betrüger Reisende unmittelbar nach der Buchung zur Zahlung des gesamten Reisepreises auffordern. Weitere Informationen darüber, wie Nutzer sich online besser schützen können, und über die Produkte und Dienstleistungen von McAfee sind unter http://www.mcafee.com/ zu finden. Die nächste Veröffentlichung der Studienreihe McAfee „Sicher Reisen“ 2025, behandelt den Schwerpunkt gefährlichste Urlaubsorte, wenn es um Onlinebetrug geht und wie können sich Urlauber vor digitalen Angriffen schützen. Forschungsmethodik

Im Februar 2025 wurde eine McAfee-Umfrage online durchgeführt, die sich auf das Thema Reisebetrug und die Auswirkungen dieser Betrugsmaschen auf Verbraucher konzentrierte. Mehr als 7.000 Erwachsene im Alter von mindestens 18 Jahren aus den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Indien, Japan und Australien nahmen an der Studie teil. Über McAfee

McAfee Corp. ist ein weltweit führender Anbieter von Online-Schutz für Verbraucher. McAfees Lösungen für Verbraucher sind darauf ausgerichtet, Menschen und nicht nur Geräte zu schützen. Sie passen sich den Bedürfnissen der Benutzer in einer Welt an, in der sie ständig online sind, und ermöglichen ihnen ein sicheres Leben durch integrierte, intuitive Lösungen, die ihre Familien, Gemeinden und Unternehmen mit der richtigen Sicherheit zum richtigen Zeitpunkt schützen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.McAfee.com/. Pressekontakt

