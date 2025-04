Startseite Sammeln, Punkten, Prämien holen: VITA COLA macht Lust auf den Sommer Pressetext verfasst von Weissbach am Do, 2025-04-10 09:10. Mit der aktuellen Consumer Promotion weckt VITA COLA die Sammellust der Verbraucher. Dabei wird die Markentreue mit sommerlichen Prämien belohnt. Schmalkalden/Lichtenau, 10. April 2025. Der Sommer steht in den Startlöchern und schon jetzt freuen sich alle auf tolle, möglichst unbeschwerte Wochen mit Sonne satt. Die aktuelle Consumer Promotion von VITA COLA bringt ab sofort überall ein erstes Sommer-Feeling an den POS. Die als Sammelpromotion konzipierte Aktion sorgt für zusätzliche Kaufimpulse. Einfache Sammelmechanik

Wer im Aktionszeitraum vom 1. April bis 30. Juni VITA COLA oder VITA LIMO in der 1,0-l-PET-Mehrwegflasche kauft, kann sich mit exklusiven Sommerprämien belohnen. Eine Flasche entspricht einem Sammelpunkt. Die Mechanik ist einfach: Der Verbraucher muss lediglich die Kassenbons auf vitacola-aktion.de oder per WhatsApp hochladen und kann sich direkt eine Prämie sichern. Attraktive Prämien

Die Verbraucher haben die Wahl zwischen verschiedenen Prämien, die ihren Sommer noch schöner machen. Wer sich in der Hitze mit einem kühlen Getränk erfrischen möchte, erhält für 15 Punkte eine VITA COLA Eiswürfelform in Zitronenoptik. Perfekt für Strand und Pool sind die beliebten und im limitierten Design neuaufgelegten VITAletten, die es für 35 Sammelpunkte gibt. Und alle Verbraucher, die 85 Punkte gesammelt haben, können ihren Sommer ganz entspannt in einer VITA COLA Hängematte genießen. Werbliche Unterstützung

Während der Aktion sind mehr als 9 Millionen 1,0-l-PET-Mehrwegflaschen von VITA COLA und VITA LIMO mit Aktionsetiketten im Handel. Am POS generieren aufmerksamkeitsstarke Zweitplatzierungen zusätzliche Impulskäufe. Zudem unterstützt VITA COLA ihre Consumer Promotion mit einer umfangreichen Dachmarkenkampagne, unter anderem mit Großflächenplakaten und über Social Media. Über VITA COLA

VITA COLA ist eine Marke der Thüringer Waldquell Mineralbrunnen GmbH aus Schmalkalden (Thüringen), einem Unternehmen der HassiaGruppe. Die HassiaGruppe ist ein Familienunternehmen mit einer rund 160-jährigen Firmen-Geschichte. VITA COLA wird bei Thüringer Waldquell sowie an weiteren Standorten der HassiaGruppe abgefüllt. Unter der Dachmarke sind 16 alkoholfreie Erfrischungsgetränke erhältlich: vier Cola-Sorten, ein Cola-Orangen-Mix, acht Limonaden und drei Energy-Drinks. Zum Portfolio gehören vier zuckerfreie Erfrischungsgetränke. Über Weissbach Komplettes Benutzerprofil betrachten