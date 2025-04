Startseite Bewerbungsschluss Karrieretag Familienunternehmen bei Bürkert Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-04-10 07:35. Jetzt noch bis zum 12. Mai 2025 bewerben und 60 führende Familienunternehmen kennenlernen! Karrieresuchende haben noch bis zum 12. Mai 2025 die Chance, sich um eine Teilnahme am 34. Karrieretag Familienunternehmen zu bewerben. Am 6. Juni findet das Format unter dem Motto "Wir schaffen Werte" auf dem Campus Criesbach bei Bürkert Fluid Control Systems in Ingelfingen statt. Rund 600 akkreditierte Kandidatinnen und Kandidaten können vor Ort direkt mit den Inhaberinnen und Inhabern sowie Personalverantwortlichen von rund 60 führenden Familienunternehmen über konkrete Stellenangebote und individuelle Karriereperspektiven sprechen. Bekannte Familienunternehmen wie dm oder Hilti gehen hier ebenso auf die Suche nach Führungsnachwuchs wie "Hidden Champions" und Marktführer wie Kärcher oder die Freudenberg-Gruppe. Familienunternehmen machen 90 Prozent der Unternehmen in Deutschland aus und stellen rund zwei Drittel der Arbeitsplätze. Laut einer aktuellen Studie des Allensbach-Instituts und der Stiftung Familienunternehmen wird ihnen häufiger attestiert, dass sie gut geführt sind, langfristig denken, fair mit ihren Mitarbeitenden umgehen, Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen und äußerst wichtig für die deutsche Wirtschaft sind. Das verdeutlicht auch der diesjährige Ausrichter des Karrieretags Familienunternehmen, Bürkert Fluid Control Systems: "Im Rahmen des Karrieretag Familienunternehmen möchten wir unsere Vision und unsere Werte einem breiten Publikum näherbringen. Für uns ist es außerdem eine tolle Gelegenheit - mit Einblicken in den Campus Criesbach und unsere Arbeit dort - die Bekanntheit von Bürkert weit über die Region hinaus zu steigern", erklärt Meike Querengässer, Chief Human Resources Officer bei Bürkert Fluid Control Systems und ergänzt: "nutzen Sie die Chance neben Bürkert auch viele weitere spannende Familienunternehmen kennenzulernen." Der Karrieretag Familienunternehmen gilt seit 2006 als die wichtigste Recruiting- und Kontaktveranstaltung für Familienunternehmen. Weitere Informationen und Bewerbung auf: http://www.karrieretag-familienunternehmen.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Karrieretag Familienunternehmen

Frau Claudia Garrels

Ismaninger Straße 115

81675 München

Deutschland fon ..: 089416146556

web ..: https://www.karrieretag-familienunternehmen.de/

email : claudia.garrels@entrepreneursclub.eu Der "Karrieretag Familienunternehmen" ist eine gemeinsame Initiative führender FamilienunternehmerInnen, des Entrepreneurs Club und der Stiftung Familienunternehmen. InhaberInnen und PersonalentscheiderInnen lernen hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte kennen. Schirmherr ist der Bundeswirtschaftsminister. Pressekontakt: Karrieretag Familienunternehmen

Frau Claudia Garrels

Ismaninger Straße 115

81675 München fon ..: 089416146556

email : claudia.garrels@entrepreneursclub.eu Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten