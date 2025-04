Startseite Kunstmesse Zürich 2025: Die Ausstellerinnen und Aussteller, Teil 2 Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-04-09 09:24. 2. Teil / Präsentation der Ausstellerinnen und Aussteller der 27. Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH im Mai 2025. 2. Teil / Aus Platzgründen erfolgt die Veröffentlichung der Texte in mehreren Teilen.

Im Folgenden erhalten Sie eine kurze Zusammenfassung über die Ausstellerinnen und Aussteller der 27. Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH im Mai 2025.

Ausführliche Texte und Abbildungen finden Sie auf: https://fineartdiscovery.com/2025 ART INTERNATIONAL ZURICH 2025

27. Messe für zeitgenössische Kunst

23. - 25. Mai 2025

Puls 5 Giessereihalle Zürich, Schweiz

www.art-zurich.com 2. Teil:

Präsentation der Ausstellerinnen und Aussteller der 27. Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH im Mai 2025. Die HeLai Art Gallery / Art Fungible (Zürich, Schweiz) hat sich auf die Präsentation von aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern aus der Schweiz spezialisiert. Die Galerie fördert den kulturellen Austausch durch Kunst und bietet einer internationalen Gruppe von aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform. Das Ausstellungsprogramm der Galerie trägt zur internationalen Verbreitung einer Vielfalt künstlerischen Schaffens bei und steht für die Überzeugung, dass Kunst die Fähigkeit besitzt, geografische und soziale Grenzen zu überwinden und zu einer nachhaltigen Bereicherung des Lebens beizutragen. Als integraler Bestandteil ihrer Mission engagiert sich die Galerie für die Förderung des kulturellen Bewusstseins. Auf der Messe wird die NFT-Plattform Art Fungible präsentiert. Die Jami Exhibition Plan and Gallery (Gangnam-Gu, Seoul, Südkorea) zeigt Werke von Mihaeng Lee, Jueun Park, Myeongsook Park und Jami Seong. Die Jami Gallery hat sich der Präsentation von Kunst im Kontext des alltäglichen Lebens verschrieben. Die Galerie versteht sich als Plattform, die verschiedene kulturelle und künstlerische Strömungen zusammenbringt. Die Galerie stellt Künstlerinnen und Künstler vor, bringt sie miteinander in Kontakt und fördert aktiv die kreative Produktion. Das Ziel der Galerie besteht in der Präsentation der Vielfalt des koreanischen Kunstschaffens. Zu diesem Zweck bietet sie Künstlerinnen und Künstlern aus dem In- und Ausland in Sonder- und Einzelausstellungen die Möglichkeit, ihre Werke zu präsentieren. Julia Kaisers (Schaan, Liechtenstein) künstlerischer Ansatz beruht auf der Überzeugung, dass in jedem rohen, unbearbeiteten Stein eine einzigartige Skulptur verborgen liegt, die durch präzise handwerkliche Arbeit zum Vorschein gebracht werden kann. Zu Beginn ihres Arbeitsprozesses sucht die Künstlerin nach einem besonderen Stein, der bereits seine eigene Geschichte in sich trägt. Die Form und Struktur des Steins dienen als Leitmotiv für die weitere künstlerische Ausgestaltung. Nach Abschluss ihrer Ausbildung an der Schule für angewandte Kunst in Sarajevo, wo sie auch Modedesign, Schweissen, keramisches Arbeiten und Bildhauerei erlernte, erfolgte ihre Spezialisierung auf klassische Steinbildhauerei und Malerei. Der Fokus der Werke von Johann Kralewski (Islisberg, Schweiz) liegt auf der antiintellektuellen Kunst von Jean Dubuffet und dessen Interpretation der Art Brut sowie auf der emotionsgeladenen, dramatischen Malerei von Francis Bacon. Seine Arbeitsweise zeichnet sich durch eine Kombination aus Spontaneität und gleichzeitiger Erarbeitung verschiedener Werke in unterschiedlichen Techniken aus. Darüber hinaus schafft er komplexe Rauminstallationen mit Skulpturen und Objekten, ergänzt durch Tanz- und Musikperformances. Im Laufe seiner beeindruckenden künstlerischen Laufbahn eignete er sich Techniken der Aquarellporträts, Ölgemälde und Zeichnungen, des Siebdrucks, der Lithografie sowie das Zeichnen an. Für die Künstlerin Gabriele Kulstrunk (Baden, Schweiz) bildet die Wahrnehmung und Darstellung des Klangs der Gegenwart das zentrale Leitmotiv ihres künstlerischen Schaffens. Ihr künstlerisches Œuvre wird von einer Vielzahl privater Sammlerinnen und Sammlern geschätzt und wurde in zahlreichen Ausstellungen, unter anderem in Japan und den USA, präsentiert. Der Fokus ihrer künstlerischen Praxis liegt auf der Darstellung von Menschen und ihren Schicksalen. Inspiriert von der Natur, identifiziert sie ihre Themen mit der Umwelt. In den Werken von Petra Lehmann (Rotkreuz, Schweiz) erfolgt eine Kombination verschiedener Kunstformen, wobei die Veredelung von Bleistiftzeichnungen mittels digitaler Verfahren sowie die Kombination mit eigens angefertigten Fotografien zu einer mystischen und phantasievollen Dimension führt. Diese wird durch den Einsatz hochwertiger Stoffe und innovativer Lichttechnik zum Ausdruck gebracht. Die Verbindung von Harmonie und Poesie manifestiert sich in einem ausgewogenen Zusammenspiel von Farben und Formen, das einen Zauber entfaltet, der berührt. LEXPO (Taipei City, Taiwan) präsentiert Werke von Yen Hsin Lin, Chen Po-Yuan, Liou Zih-Hao, Yen Hui Chen, Phyllis Chua, Liu Mei-Chih, Hsueh Yao Lu, Paulina Yao-Chun, Chiu, Cora, Serena Lo und Ygllggel. LEXPO ist eine internationale Kunstgalerie, die im Jahr 2020 gegründet wurde und sich der Förderung taiwanesischer Künstlerinnen und Künstler widmet. Die Galerie verfolgt das Ziel, Werke talentierter Künstler aus verschiedenen Bereichen zu präsentieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, in die internationale Kunstszene einzutreten. Der thematische Schwerpunkt der Galerie liegt auf der Entwicklung internationaler Kunstausstellungen. Taiwan ist für seine kulturelle Vielfalt bekannt, die sich ebenfalls in der Kunstlandschaft des Landes widerspiegelt. Taras Loboda (Prag, Tschechische Republik) ist ein europäischer Künstler der Postmoderne, der sich durch einen unverwechselbaren Stil auszeichnet. Er wurde in der Ukraine in einer Künstlerfamilie geboren, absolvierte ein Studium am Kunstinstitut in Kiew und nahm bereits in den 1980er Jahren an zahlreichen internationalen Ausstellungen teil. Seit 1993 lebt er in Prag und schöpft in seinen Werken Motive wie Porträts, den weiblichen Akt, das klassische Stillleben sowie geheimnisvolle, geisterhafte Landschaften. Die von ihm geschaffenen Werke sind durch eine spezifische Ästhetik gekennzeichnet, die sich in präzisen Details und melodischen Linien ausdrückt und beim Betrachter eine melancholische Stimmung evoziert. Seine Werke zeichnen sich durch eine hohe technische Perfektion und einen ausgeprägten Sinn für Ästhetik aus. Taras Loboda schafft es, dem Betrachter einen Blick hinter die Oberfläche der Materie zu ermöglichen und eine Atmosphäre der ungelösten Komplexität zu erzeugen. In der künstlerischen Arbeit von Martina Schiffer (LumenArt, Jonen, Schweiz) findet eine Verbindung zwischen der Ästhetik des Art déco der 1920er Jahre und Farbkompositionen, Blattgold, Metallapplikationen sowie detaillierten Mustern statt. Ihre Werke zeichnen sich durch eine Synthese klarer Geometrie und organischer Formen aus. Die daraus resultierenden zeitlosen und modernen Kompositionen werden durch das zentrale Element Mandala lebendig. Die Synthese aus Eleganz, Spiritualität und Zeitgenössischem resultiert in der Entwicklung einer charakteristischen Bildsprache. Helga Matzner (Zürich, Schweiz) hat in Zürich ein Atelier für Textildesign geführt, während sie sich gleichzeitig der Malerei widmete und Aquarelle, Acryl- und Ölbilder schuf. Der Schwerpunkt ihrer künstlerischen Tätigkeit liegt vor allem im Bereich der modernen Malerei und Grafik, wobei sie sich auf die abstrakte Kunst spezialisiert hat. Kennzeichnend für ihre Werke sind kraftvolle Linien und klare Farben. Joachim Oettli (Beringen SH, Schweiz) begreift Kunst nicht nur als Medium des Dialogs, sondern auch als integralen Bestandteil der menschlichen Psyche. Durch sein Engagement im Bereich der Sozialpädagogik hat er sich eine ganzheitliche Sichtweise der Kunst angeeignet, die sich in seinem Werk manifestiert und tief in seiner künstlerischen Philosophie verankert ist. Im Rahmen der Messe präsentiert der Künstler seine jüngste Serie "Intergalactic Art Collection 2025". Anna Parisch (Genf, Schweiz) hat eine individuelle visuelle Sprache entwickelt, die sich durch Authentizität und emotionale Treue gegenüber dem Sujet auszeichnet. In ihren Werken lassen sich Einflüsse der orthodoxen Kunst sowie des Minimalismus erkennen, herangewachsen in einer Umgebung, die von den essentiellen und vibrierenden Farben der orthodoxen Ikonen und Fresken geprägt war, fand sie Inspiration. Im Verlauf ihrer künstlerischen Entwicklung hat Parisch jedoch weitere Ausdrucksformen entwickelt, die sich in abstrakten Kunstwerken sowie in japanischen ästhetischen Konzepten manifestieren. Yvonne Präger (Oberbuchsiten, Schweiz) absolvierte eine Ausbildung in den Bereichen Grafik, Design und Kommunikation. Der Leitsatz "Die Natur lehrt uns so viel, wir müssen nur hinschauen!" prägt die Arbeiten der Künstlerin Yvonne Präger. In ihren grossformatigen Werken manifestiert sich die Intention, die Vitalität und Ästhetik der Natur zu erfassen, wobei der Fokus auf der Diversität der natürlichen Farbpalette liegt. Ihre Vorliebe für realistische Malerei zeigt sich in einer eingehenden Auseinandersetzung mit den vielschichtigen Details ihrer Motive, der Plastizität und der Emotionalität von Licht und Schatten. In einer umfassenden Auseinandersetzung mit verschiedenen Medien und Techniken schafft Yvonne Präger expressive Werke. ... Weitere folgen demnächst! Veranstaltung:

ART INTERNATIONAL ZURICH 2025

27. Messe für zeitgenössische Kunst Datum:

23. - 25. Mai 2025 Ort:

Puls 5 Giessereihalle Zürich

Tram 4 Technopark Zeiten:

Fr. 10-18 Uhr

Fr. 18-22 Uhr: Vernissage

Sa. 10-20 Uhr

So. 10-18 Uhr Eintritt:

Tageskarte 20 Fr. / Studenten 10 Fr. / Vernissage 30 Fr.

Vorverkauf: Ticketcorner.ch Messe-Info:

www.art-zurich.com Kontakt:

info@art-zurich.com

www.art-zurich.com/kontakt Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: BB International Fine Arts GmbH

Frau Monika Stern

Churerstrasse 160b

8808 Pfäffikon

Schweiz fon ..: 0041763322436

web ..: http://www.bbifa.com

email : office@bbifa.com Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage "www.art-zurich.com" honorarfrei auf Ihrer Website verwenden. Pressekontakt: BB International Fine Arts GmbH

Frau Monika Stern

Churerstrasse 160b

8808 Pfäffikon fon ..: 0041763322436

web ..: http://www.bbifa.com

email : office@bbifa.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten