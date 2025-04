Startseite NOWOS erhält 6 Millionen Euro zum Ausbau der Batteriereparatur: Neuer Standort in Deutschland ab 2026 geplant Pressetext verfasst von dswiechmann am Mi, 2025-04-09 09:04. NOWOS, Europas führender Anbieter von Reparatur- und Wartungsdienstleistungen für Lithium-Ionen-Batterien, gab heute den erfolgreichen Abschluss einer Finanzierungsrunde in Höhe von 6 Millionen Euro bekannt. Geleitet wurde die Runde vom Impact Venture Fund Shift4Good, mit Beteiligung der niederländischen Investoren Fair Capital Impact Fund und Goeie Grutten Impact Fund. Weitere 3 Millionen € Fremdkapital werden derzeit eingeworben. Diese Finanzierung ist ein wichtiger Meilenstein für CEO und Serienunternehmer Prins Doornekamp, der NOWOS vor fünf Jahren gegründet hat. Allein im Jahr 2024 hat das Unternehmen 310.000 Kilogramm an 98 verschiedenen Batteriemodellen repariert, was 90.000 Batterien entspricht. Doornekamp erklärt: „Diese Finanzierung ist nicht nur eine Anerkennung unserer bisherigen Arbeit, sondern gibt uns auch die Mittel, um unsere Mission zu beschleunigen: die Reparatur und Wiederverwendung von Batterien zum Standard in ganz Europa zu machen. Unser besonderer Dank gilt unseren Kunden, die uns in diesem komplexen und sich schnell entwickelnden Bereich von Anfang an vertraut und mit uns zusammengearbeitet haben.“ Expansion in den Batteriesektoren und in Europa Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2019 konzentrierte sich NOWOS zunächst auf die Mikromobilität: die Reparatur von Batterien für E-Bikes, E-Mopeds und Kick-Scooter für Pionierkunden in ganz Europa, darunter Fahrzeughersteller und Flottenbetreiber wie Dott, Felyx, Qwic aus den Niederlanden, Dance in Deutschland und Frankreich, Fifteen in Frankreich sowie NIU, Phylion, TWS, Segway-Ninebot unter den chinesischen Herstellern, die mit NOWOS reparieren und damit ihr Engagement für Nachhaltigkeit und Zusammenarbeit zeigen. NOWOS hat sich inzwischen zu einem führenden Spezialisten für die Reparatur und Wartung von Lithium-Ionen-Batterien entwickelt. Mit der neuen Finanzierung wird das Unternehmen weiter in zusätzliche Bereiche expandieren, wie z. B. Materialtransportgeräte (z. B. Gabelstapler und FTS), Energiespeichersysteme (ESS), Elektrowerkzeuge und Gartenelektronik, automatisierte Drohnen, Robotik und medizinische Geräte. Reparieren statt austauschen Die neu ernannte Chief Impact Officer Alix Armour betont: „Heute können mehr als 80 % der Batterien, die wir erhalten, repariert werden, wodurch sowohl Energie als auch Materialien eingespart werden, die sonst durch vorzeitiges Recycling verschwendet würden. In einem schnell wachsenden Sektor wie der Mikromobilität ist die Reparatur nicht nur nachhaltig, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll. Da die EU bis 2030 eine 70-prozentige Materialrückgewinnung anstrebt, können es sich Unternehmen nicht mehr leisten, Batterien als Wegwerfartikel zu behandeln. Die Reparatur ist heute im Durchschnitt 55 % billiger als der Ersatz, was auf die steigenden Rohstoffkosten, die Lagerung, die Vorschriften und den wachsenden Druck zur Verlängerung der Produktlebenszyklen zurückzuführen ist.“ NOWOS hat derzeit Niederlassungen in den Niederlanden und Frankreich sowie einen Partner im Vereinigten Königreich. Mit der neuen Finanzierung plant das Unternehmen die Eröffnung neuer Reparaturzentren in Polen im Jahr 2025 und in Deutschland im Jahr 2026, um die wachsende Nachfrage in ganz Europa zu decken. Weitere Investitionen werden in die Weiterentwicklung des Battery-Passport-Systems und die Skalierung der Reparaturprotokolle fließen, um mehr Batterietypen und Anwendungsfälle zu bedienen. Letztendlich unterstützt die Finanzierung das Ziel von NOWOS, eine europaweite Infrastruktur für die Reparatur, Rückverfolgung und Wiederverwendung von Batterien aufzubauen. Strategische Partnerschaften mit Einfluss Der Hauptinvestor der Runde, Shift4Good, ist ein globaler Impact-Venture-Capital-Fonds mit Sitz in Paris und Singapur, der sich auf nachhaltigen Transport spezialisiert hat. Für Doornekamp geht die Partnerschaft mit Shift4Good weit über Kapital hinaus: „Wir gewinnen einen auf die Mission ausgerichteten Investor, der sich in den Bereichen Transport und Kreislaufwirtschaft bestens auskennt. Die strategische Unterstützung, das Netzwerk und die gemeinsame Vision geben uns eine starke Plattform, um in einer sich schnell entwickelnden Branche zu skalieren, zu innovieren und zu führen. Dies ist die Art von Partnerschaft, die eine langfristige Wirkung erzielt." Der Gründer von Shift4Good, Yann Marteil, bestätigt: „Die Kreislaufwirtschaft entwickelt sich zu einem eigenständigen Sektor, insbesondere im Transportwesen, das ein großer Verbraucher von Rohstoffen und Industriegütern ist. Die Investition und die Partnerschaft mit NOWOS bieten eine einzigartige Gelegenheit, Lösungen zu unterstützen, die Abfälle reduzieren, die Lebensdauer von Produkten verlängern und wichtige Ressourcen erhalten. Wir glauben, dass das B2B-Modell, das NOWOS aufbaut, mit großen Kunden im Mittelpunkt, der richtige Ansatz für die Strukturierung des Marktes ist. Gleichzeitig sind ihre lokalisierten Reparatureinrichtungen besonders überzeugend. „NOWOS ist führend bei nachhaltigen Batterielösungen, die die Lebensdauer von Batterien verlängern und den Abfall reduzieren. Sie heben die Bedeutung der Reparatur für den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft hervor. Aufgrund ihrer Pionierstellung und ihrer Fähigkeit, europaweit zu skalieren, passen sie hervorragend zu unserem wirkungsorientierten Investitionsansatz." – Marije Schasfoort, Impact Investor bei Fair Capital Impact Fund