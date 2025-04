Startseite Buchtipps für den Urlaubskoffer - Große Liebe und andere Verwicklungen Pressetext verfasst von VerlagKern am Di, 2025-04-08 11:36. Was wäre die Welt langweilig ohne die Anziehung und die Verwicklungen zwischen Frauen und Männern. Der Verlag Kern stellt hier Lektüre mit Spannung und viel Gefühl vor.

Kerstin Fischer gelingt mit „Simons Linien“ (ISBN 978-3-95716-393-6) ein eindrucksvolles Porträt eines jungen Mannes, der zwischen Verlusten, Liebe und der Anonymität der Großstadt nach seiner Identität sucht. Der Roman ist ein bewegendes Werk über Scheitern, Hoffnung und die Sehnsucht nach einem Neubeginn.

Simons Jugend ist geprägt von der Krankheit seiner Mutter, einer gescheiterten Liebe und dem Abbruch seines Abiturs. Seine Freizeit verbringt er mit dem Zeichnen mit Bleistift. Als er auf den jüdischen Künstler Arthur Eulen trifft, wird dieses für ihn zum Mentor, Vorbild und zur Inspirationsquelle. Beide verbindet die Leidenschaft zur Kunst. Für Simon war das Zeichnen mit Bleistift schon immer ein Ausdruck seiner Träume, inneren Konflikte und eine Zuflucht. Gemeinsam mit Arthur wagte er seine erste Ausstellung als Bleistiftkünstler, doch die ersehnte Anerkennung bleibt aus. Er arbeitet in einem Kiosk, wo er die junge Frau Kaja kennenlernt und findet Ablenkung im gemeinsamen Rausch mit seinen Freunden. Simon träumt davon, mit seiner Kunst seinen Lebensunterhalt zu verdienen und einmal Indien zu bereisen. Er verliebt sich in Kaja, deren Lebensfreude Simon Hoffnung gibt. Doch Kaja trägt ein schweres Schicksal – sie ist an Krebs erkrankt. Nach ihrem Tod verliert Simon zunehmend den Halt. Die wiederholten Suizidversuche seiner Mutter und die Erkenntnis, dass sein biologischer Vater Roma war, werfen ihn aus der Bahn.

Simon wagt den Neuanfang in einer Großstadt. Anfangs findet er in einer Wohngemeinschaft und einem Job in einer Kantine Halt. Doch auch das zerbricht, und Simon verliert alles: seinen Job, sein Zuhause und jegliche Sicherheit. Er landet auf der Straße und macht sie zu seinem neuen „Indien“ – einem Ort der Freiheit, aber auch der Einsamkeit und des Kampfes.

Es ist nicht einfach, erwachsen zu werden. Besonders dann nicht, wenn ein junger Mensch plötzlich aus seiner vertrauten Umgebung herausgerissen wird. So geht es Liz Tally, Sie spielt die Hauptrolle im Debut-Roman „Breaking free“( ISBN 978-3-95716-349-3) der jungen Autorin Rina Meadow. Die heranwachsende Liz Tally muss nicht allein familiäre Turbulenzen durchstehen. Auch in der Schule ist sie nach dem Umzug zunächst isoliert. Ihre Welt steht Kopf, als ihre Mutter ihr eröffnet, dass sie umziehen werden. Vom beschaulichen Cornwall gelangt sie in die Großstadt London. Vom geordneten Leben mit den Eltern gerät sie in ein Beziehungsgeflecht, in dem drei Frauen versuchen, sie zu erziehen und dabei vollkommen vergessen, was wichtig für Liz ist. In der Schule lernt sie drei Jungen kennen und steigt als Pianistin in deren Band ein – wobei einer von ihnen die Schmetterlinge in ihrem Bauch zu Jazzmusik tanzen lässt.

Bianca Birkorth folgt im Stil großen Vorbildern wie Rosamunde Pilcher oder Inga Lindström, doch ihre Geschichten sind bodenständig und in Deutschland verankert. Ihr letzter Roman „Wenn Wunder wahr werden“ (ISBN 978-3-95716-330-1) führt zwei junge Frauen in dramatische Ereignisse, unter anderem nach Helgoland und ans Mittelmeer. Sandy und Mandy, zwei junge Mädchen, verstehen sich blendend, als sie in einem Internat in Bremen ihr Abitur machen sollen. Zufällig treffen sie sich wieder, als sie ihr Biologiestudium beginnen. Ein Unglück enthüllt ein großes Familiengeheimnis, das ihr bisheriges Leben bis in die Grundmauern erschüttert. Sie können es nicht fassen. Wem können sie vertrauen? Eine Serie von dramatischen Wendungen führt die beiden nach Kroatien und Mallorca. Es beginnt ein Kampf mit Eifersucht, Betrug und Misstrauen und schließlich finden sie ihre große Liebe.

Auch in ihrem Roman „Das Glück hat viele Facetten“ (ISBN 978-3-95716-274-8) ist Bianca Birkorth ein spannender Lesestoff gelungen, der vor allem Frauen mit einer Vorliebe für romantische und turbulente Unterhaltungsgeschichten ansprechen dürfte. Dieser dreht sich um eine überraschende Erbschaft in Hamburg und einen Ehemann, der scheinbar ein Doppelleben führt.

In Christiane Barths Roman „Wunder sind nichts für Weichlinge“ (ISBN 978-3-95716-320-2) geht es um neue Wege nach einer Krise, um Entschleunigung und neue aufregende Perspektiven. Autorin Christiane Barth bemüht dabei keinen erhobenen Zeigefinger und keinen bedauernden Unterton, wie es gelegentlich das Thema Burnout begleitet. Frisch und humorvoll entwickelt sie eine Geschichte mit überraschenden Wendungen. Denn, so lautet eine Schlussfolgerung der Autorin: Wenn eine Schraube locker ist, muss sich ein System neu justieren. Und das ist oftmals der einzige Weg, gesund zu werden oder zu bleiben.

Ein Burnout zwingt Corina dazu, sich neu zu orientieren. Nach ihrer psychischen und physischen Bruchlandung gelangt sie zur Reha in den Schwarzwald. In der gemeinsamen Therapie weben sich weitere „Insassen“ der Klinik als eingeschworene, nadelschwingende „Strick-Combo“ zusammen und halten auch noch nach dem Zwangsurlaub zusammen. Ausgerechnet ein Schamane wird für Corina der Wegweiser in ein besseres Leben ohne Druck und festgezurrte Lebenspläne.

Dieser Erkenntnis geht Corina erst ein halbes Jahr später in einem Sporthotel im österreichischen verschlafenen Nest Neufelden nach, wo sie eigentlich nur ganz für sich sein und sich dem „Kurs in Wundern“, einem spirituellen Lehrwerk, widmen will. Doch die Dinge entwickeln, wie auch zuvor bei der Gruppentherapie, schnell eine Eigendynamik, die niemand vorhersieht. Corina hat sich auf eine Woche einsamen Teichurlaub in Gesellschaft von quakenden Fröschen eingestellt, da taucht Mahesh auf. Er ist nicht der, der er zu sein scheint, und wieder mal muss Corina ihr System neu justieren. Wieder muss sie ihre Vorstellungen davon, wie die Dinge zu sein haben, über den Haufen werfen.

Regieren im 21. Jahrhundert ist kein Zuckerschlecken: in Martina Raums Roman „Bei meinem Leben“ (ISBN 9783957161-192) bewährt sich eine junge Regentin in der Staatskrise. „Der König ist tot – es lebe der König!“ Schmerzhaft zuckt dieser historische Ruf durch das Bewusstsein der Thronerbin des fiktiven europäischen Königreiches Sasson, als sie erfährt, dass ihre Eltern bei einem Terroranschlag ums Leben gekommen sind. Nun ist es an ihr, eine ganze Nation aus dem Chaos von Notstandsgesetzen, zerbombten Häusern, Korruption und Vetternwirtschaft herauszuführen. Doch mit unermüdlichem Fleiß, Aufopferungsbereitschaft und viel Mut stellt sie sich gemeinsam mit ihrem frisch zusammengetrommelten Team von Beratern, Bodyguards und einer kleinen Handvoll Freunden der Aufgabe, Sasson wieder auf sichere Füße zu stellen.

Der Tradition ihres Landes folgend verpflichtet sie sich mit all ihrer Kraft und jedem Mittel, das ihr zur Verfügung steht, für das Wohl ihres Staates zu kämpfen. Für ihr Land ist sie bereit zu leben und zu sterben. Und zu sterben wird von ihr schneller verlangt, als es ihr recht ist...

Denn Thronerbin im 21. Jahrhundert zu sein bedeutet nicht, auf Bällen zu tanzen, sondern reale Probleme zu lösen in einer manchmal viel zu harten Welt.