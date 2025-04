Startseite Die Top 3 Basis-Versicherungen für Azubis & Studierende Pressetext verfasst von RiskBOT am Di, 2025-04-08 08:03. Wenn du in der Ausbildung bist oder gerade dein Studium begonnen hast, hast du wahrscheinlich andere Dinge im Kopf als Versicherungen – völlig verständlich. Aber es gibt ein paar Versicherungen, die dir echt den Hintern retten können, wenn mal was schiefläuft.

Wir zeigen dir hier die Top 3 Must-haves, die du wirklich brauchst – ohne überteuerte Extras und ohne Fachgelaber. 1. Private Haftpflichtversicherung – dein persönlicher Schutzengel

Die Haftpflichtversicherung ist DER Klassiker – und das aus gutem Grund:

Wenn du versehentlich jemandem einen Schaden zufügst (z.?B. du schmeißt das MacBook deines Kumpels runter oder verursachst einen Wasserschaden in der WG), kann das schnell teuer werden.

???? Good to know:

• Manche sind über die Eltern mitversichert (z.?B. während der ersten Ausbildung) – also nachfragen lohnt sich!

• Falls nicht: gibt’s schon ab 3–5?€ im Monat. 2. Hausratversicherung – besonders für WG oder erste eigene Wohnung

Dein Laptop, dein Handy, dein Fernseher – da kommt einiges zusammen. Die Hausratversicherung schützt dein Eigentum bei Einbruch, Feuer, Wasser oder Sturm.

Wenn du z.?B. in einer WG wohnst, macht es oft Sinn, gemeinsam eine Police zu nutzen. Aber Achtung: Nicht jede Versicherung deckt WGs automatisch ab.

???? Unser Tipp:

Checkliste durchgehen, Leistungen vergleichen und im Zweifel über die Versicherungs-KI von Risk-BOT prüfen lassen. 3. Krankenversicherung – gesetzlich oder privat?

Als Azubi bist du automatisch gesetzlich versichert. Als Student kannst du meist bis 25 (oder länger) kostenlos über deine Eltern familienversichert sein.

Sobald du arbeitest oder über die Altersgrenze kommst, musst du dich entscheiden:

• GKV (gesetzlich) = Standard, solide Absicherung

• PKV (privat) = nur in Sonderfällen sinnvoll – vorher gut prüfen!

???? Wenn du nicht sicher bist, was für dich passt: Risk-BOT hilft dir ohne Verkaufsdruck weiter. Fazit: Mit wenig Geld viel absichern

Du musst nicht hunderte Euro im Monat zahlen, um gut versichert zu sein. Schon mit wenigen Euro und dem richtigen Know-how kannst du dich vor großen finanziellen Risiken schützen.

???? Bonus:

Lade dir jetzt unsere kostenlose Versicherungs-Checkliste für Azubis & Studierende herunter – ohne Anmeldung oder Spam:

