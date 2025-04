Bestattungen Solingen - Leto von Butz Bestattungen

Bestattungen Solingen ? 0157/88200389 ? 24 Stunden für Sie erreichbar ? Erdbestattung ? Feuerbestattung ? Seebestattung ? internationale Bestattungen. Seit fast zwei Jahrzehnten ist Vincenzo Leto im Bestattungswesen tätig – zunächst in Anstellung, später auch in leitender Tätigkeit bei einem Bestattungsunternehmen. Anfang 2025 hat er sich den Traum von der beruflichen Selbstständigkeit als Bestatter erfüllt und sein eigenes Unternehmen gegründet: Leto von Butz. Der Name leitet sich von dem des Inhabers ab, aber ist auch angelehnt an seine langjährige Partnerin und Lebensgefährtin, die ebenfalls im Unternehmen unterstützt. Übrigens war das Bestattungswesen Vincenzo Leto schon beinahe in die Wiege gelegt, hat doch sein Vater bereits Särge verkauft, während Vincenzo noch ein kleiner Junge war. So war es für den Solinger ganz natürlich, eines Tages diesen Beruf zu ergreifen, der für ihn heute gleichermaßen Berufung ist.

Inmitten der überwältigenden Trauer um einen geliebten Menschen bleibt oft wenig Raum für Behördengänge und Formalitäten. Das verstehen wir von Herzen. In dieser schweren Zeit möchten wir Ihnen eine stützende Hand reichen und Ihnen die Last der Bürokratie abnehmen. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, Sie in dieser sensiblen Phase des Abschieds behutsam zu begleiten. Wir wissen, wie zermürbend es sein kann, sich gerade jetzt mit Ämtern und Formalitäten auseinanderzusetzen, deshalb übernehmen wir sämtliche Beurkundungen für Sie. Von der Abmeldung beim Standesamt über die Benachrichtigung der Krankenkasse und Versicherungen bis hin zur Renten- oder Pensionskasse – wir kümmern uns um alles. Darüber hinaus unterstützen wir Sie bei der Zusammenstellung aller erforderlichen Unterlagen, damit Sie sich in dieser schweren Zeit auf das Wesentliche konzentrieren können – den Abschied von Ihrem geliebten Menschen.

Ist Ihr Angehöriger nicht in der Heimat verstorben? Wir organisieren für Sie sowohl internationale als auch nationale Überführungen und kümmern uns um alle damit verbundenen Formalitäten. In Ihren schweren Stunden sind wir mit Geduld und viel Einfühlungsvermögen für Sie da, um Ihnen den Abschied so würdevoll und liebevoll wie möglich zu gestalten.

Leto von Butz Bestattungen

Hildener Straße 3

42697 Solingen

Tel. +49 157/88200389

Web: https://www.letovonbutz-bestattungen.de