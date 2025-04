Startseite Karat: Was bedeutet das? Pressetext verfasst von schiffdirk am Mo, 2025-04-07 20:56. Das Karat ist eine der zentralen Maßeinheiten im Edelmetall- und Edelsteinhandel – doch was genau bedeutet eigentlich „Karat“? Im Zusammenhang mit Gold beschreibt Karat den Feingehalt eines Schmuckstücks, also den Anteil reinen Goldes in einer Legierung. Reines Gold besitzt 24 Karat. Eine Goldlegierung mit 18 Karat entspricht daher einem Feingehalt von 75?%, was auch als 750er Gold bezeichnet wird. 14 Karat entsprechen 58,5?% (also 585er Gold) und 8 Karat 33,3?% (333er Gold). Je höher der Karatwert, desto reiner und wertvoller ist das Gold. Allerdings bedeutet das nicht automatisch, dass höherkarätiges Gold immer die bessere Wahl ist – denn reines Gold ist sehr weich und daher für Schmuck, der täglich getragen wird, weniger geeignet. Aus diesem Grund werden häufig Goldlegierungen mit geringerer Karatzahl verwendet, da sie stabiler und widerstandsfähiger sind. Neben Gold wird die Einheit Karat (in Englisch „carat“) auch bei Edelsteinen verwendet – dort allerdings in einem anderen Zusammenhang. Bei Diamanten und anderen Edelsteinen bezeichnet das Karat das Gewicht. Ein Karat entspricht 0,2 Gramm. Die Karatzahl hat einen erheblichen Einfluss auf den Wert eines Edelsteins, wobei auch weitere Faktoren wie Schliff, Farbe und Reinheit eine Rolle spielen. Im Goldhandel ist es entscheidend, die Karatzahl korrekt zu bestimmen, um den exakten Wert eines Schmuckstücks oder einer Münze zu ermitteln. Gerade bei Erbschaften, Altgold oder alten Schmuckstücken kann die Karat-Angabe Hinweise darauf geben, ob ein Verkauf lohnenswert ist. Ein erfahrener Goldankäufer erkennt auf einen Blick die Prägung oder analysiert den Feingehalt mithilfe spezieller Testverfahren. Wenn Sie mehr über das Thema „Karat“ erfahren möchten oder sich fragen, wie viel Karat Ihr Goldschmuck eigentlich hat, lohnt sich ein Blick in das umfassende Glossar der Goldankaufstelle München. Dort finden Sie eine leicht verständliche und detaillierte Erklärung zum Begriff Karat sowie viele weitere Fachbegriffe rund um Gold, Edelmetalle und den Ankauf. Ein gutes Verständnis der Karat-Angaben hilft Ihnen, den wahren Wert Ihres Goldes besser einschätzen zu können – und beim Verkauf informierte Entscheidungen zu treffen. Wer auf der Suche nach einem seriösen Partner für den Goldverkauf ist, findet in der Goldankaufstelle München einen erfahrenen Ansprechpartner, der fair, transparent und kompetent berät. Eine besonders hilfreiche und kompakte Übersicht zum Thema Karat finden Sie unter folgendem Link: https://www.goldankaufstelle-muenchen.de/glossar/carat/. Über schiffdirk Komplettes Benutzerprofil betrachten