Industriekultur trifft Moderne – Berufsfelderkundungstag in alter Schraubenfabrik

Hagen. Was für ein unvergesslicher Start! Die feierliche Einweihung der neuen Pflegeschule in der historischen Schraubenfabrik P20 wurde mit einem inspirierenden Berufsfelderkundungstag gekrönt. Ein Tag voller Emotionen, Begegnungen und spannender Einblicke in die Welt der Pflege.

Ein Tag voller Eindrücke und Perspektiven

Bei unserem Berufsfelderkundungstag konnten interessierte Jugendliche nicht nur einen Blick in die Pflege werfen, sondern wurden auch umfassend über unsere Pflegeschule und die Ausbildung bei uns informiert. In einer offenen und freundlichen Atmosphäre konnten die Besucherinnen und Besucher Fragen stellen, Eindrücke sammeln und sich einen realistischen Einblick in das Berufsbild verschaffen.

Besonders lebendig wurde der Tag durch die verschiedenen Workshop-Stationen, die von unseren engagierten Auszubildenden betreut wurden. Sie teilten ihr Wissen, ihre Erfahrungen und ihre Begeisterung für den Pflegeberuf mit den jungen Gästen. Das praktische Arbeiten und der direkte Austausch sorgten für viele Aha-Momente und machten den Tag zu einem echten Erlebnis.

Wir hoffen, ihr hattet einen schönen und inspirierenden Tag bei uns! Vielleicht dürfen wir einige von euch bald als Auszubildende in unserer Schule begrüßen?

Ein Ort mit Geschichte und Zukunft

Die Veranstaltung fand in einem besonderen Ambiente statt: der liebevoll restaurierten alten Schraubenfabrik, deren Geschichte bis ins Jahr 1844 zurückreicht. Die ehemalige Fabrik, in der einst bis zu 1.500 Menschen arbeiteten und 1844 die erste Dampfmaschine Hagens zum Einsatz kam, wurde nach ihrer Stilllegung im Jahr 1990 und einem Teilabriss 2001 zu neuem Leben erweckt. Seit 2022 wurde die Vision eines Gesundheitscampus verfolgt, und 2023 begann der Umbau zu einem Ort des Lernens und der Begegnung.

Heute verbindet die Pflegeschule in der alten Schraubenfabrik Tradition und Moderne auf eindrucksvolle Weise: industrielle Architektur trifft auf innovative Ausbildungsangebote und ein offenes, inklusives Miteinander.

Ein lebendiger Campus mit Herz

Neben der Ausbildung bietet die Schraubenfabrik P20 zukünftig auch Gastronomie, Begegnungsräume und komfortable Unterkünfte. Sie ist mehr als nur eine Schule – sie ist ein Ort des Miteinanders, der Vielfalt und des Austauschs.

Erleben Sie selbst, wie aus einem Lost Place ein lebendiger Bildungsort wird! Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und werden Sie Teil dieser besonderen Entwicklung. Die neue Schraubenfabrik in Hagen steht für eine Zukunft, in der Menschen, Bildung und Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen.