EuroChargeMedia und Vapiano Dresden starten Kooperation: Ladestationen mit Werbedisplays jetzt auch in Dresden verfügbar!

Dresden, 06. Appril 2025 EuroChargeMedia, ein führender Anbieter von Ladestationen mit integrierten Werbebildschirmen, freut sich, die ersten Installationen seiner innovativen Geräte jetzt auch in Dresden bekannt zu geben. Ab sofort könnt Ihr Eure Energie bei einem leckeren Essen und Eure Gadgets kostenfrei aufladen – eine perfekte Kombination aus Genuss und Komfort. Die Ladestationen stehen ab sofort in folgenden Vapiano-Restaurants in Dresden zur Verfügung: VAPIANO Dresden am NeumarktSchössergasse 11, 01067 Dresden VAPIANO Dresden Petersburger StraßeSt. Petersburger Straße 26, 01069 Dresden Andrea Heitmann Viehrig, Key Account Managerin bei EuroChargeMedia, betont: "Mit der Platzierung unserer Ladestationen in den Vapiano-Filialen in Dresden bieten wir den Gästen nicht nur den Komfort des kostenlosen Aufladens ihrer Geräte, sondern schaffen auch eine effektive Plattform für Unternehmen, ihre Botschaften direkt und aufmerksamkeitsstark zu präsentieren." Olga Funk, Geschäftsführerin von EuroChargeMedia, ergänzt: "Wir erhalten immer mehr Bestätigungen dafür, dass wir mit unserem Konzept auf dem richtigen Weg sind. Die Kooperation mit Vapiano in Dresden zeigt erneut, dass es einen großen Bedarf an innovativen Werbelösungen mit echtem Mehrwert für die Gäste gibt. Wir freuen uns über zahlreiche Interessenten, die unsere Vision teilen und Teil unseres wachsenden Netzwerks werden möchten." Die Ladestationen von EuroChargeMedia eignen sich für eine Vielzahl von Einsatzorten, darunter: Bars & Diskotheken Beauty-Salons Berghütten Bildungseinrichtungen Bowlingbahnen Cafés Events und Messen Fitnessstudios Freizeitparks & Zoos Geschützte Außenbereiche Hotels (Lobby, Zimmer, Konferenzräume, Rezeption) Restaurants Seminar-, Meetingräume und Lounges Spielcasinos & Wettbüros Diese breite Anwendbarkeit macht die Geräte zur idealen Lösung für Locations, die ihren Gästen zusätzlichen Komfort bieten möchten, und für Unternehmen, die eine aufmerksamkeitsstarke Werbeplattform suchen. Für Werbekunden und interessierte Locations steht Frau Andrea Heitmann-Viehrig als Ansprechpartnerin zur Verfügung: Mobil: 0156 79594579 E-Mail: andrea.heitmann-viehrig@gmx.de Über EuroChargeMediaEuroChargeMedia kombiniert moderne Technologien mit effektiven Werbelösungen. Die Ladestationen bieten Gästen Komfort und Unternehmen die Möglichkeit, ihre Botschaften direkt und exklusiv am Point of Sale zu platzieren – eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. Kontakt für Presseanfragen:EuroChargeMediaE-Mail: info@eurochargemedia.com, Telefon: 0156 79593158, Website: www.eurochargemedia.com Besuchen Sie die Vapiano Restaurants in Dresden und erleben Sie die Ladestationen von EuroChargeMedia live in Aktion!