Startseite MMC Berlin 2025 - Mega Manga Convention * Berlin, 11.-13.04.2025 Fontanehaus * Märkisches Viertel Pressetext verfasst von prmaximus am Mo, 2025-04-07 10:36. Vom 11. bis 13.04.2025 wird Berlin wieder zur Hauptstadt für alle Manga-Fans: Die MMC - Mega

Manga Convention Berlin öffnet bereits zum 12. Mal ihre Pforten im Fontane-Haus

(Wilhelmsruher Damm 142c, 13439 Berlin-Reinickendorf). Im Mittelpunkt stehen die insbesondere bei Jugendlichen sehr beliebten Themen Manga, Anime und Cosplay. Die Begriffe sind weiter im Trend und stehen für japanische Comics (Mangas), für japanische

Zeichentrickfilme (Anime) und Cosplay (costume play), das kreative Verkleiden nach Charakteren aus den japanischen Serien. Zum 12. Mal hat es der gemeinnützige Verein MMC-Berlin e.V. als Veranstalter geschafft, ein abwechslungsreiches Programm für alle Facetten der Fans der modernen japanischen Comic-, Anime- und Cosplay-Kultur zusammenzustellen. MMC-Berlin Homepage Highlights sind die große Zeichnerallee "Artist Alley", viele Auftritte von Showgruppen, Künstlern und Cosplayern sowie Workshops zu modernen und künstlerischen japanischen Themen wie beispielsweise "Amigurumi". Im Rahmen der Mega Manga Convention bieten zahlreiche Händler Stände mit allem was das Fan-Herz höher schlagen läßt.

Neu in diesem Jahr: Unter Einbeziehung der Bibliothek im Fontanehaus treffen sich im Bereich "Sound of Voices" Synchronsprecher und laden zu einer interaktiven Begegnung ein. Auf zahlreiche Special Guests aus dem Manga-Bereich dürfen sich die Gäste freuen. Im Cosplay-Corner bieten hochkarätige Cosplayer allen Gästern einen Einblick in die Kunst der Verkleidung. Tickets sind direkt auf der Webseite erhältlich: www.mmc-berlin.com Frei verwendbare Logos: https://www.mmc-berlin.com/media-kit/ MMC-Berlin e.V.

Patrick Gohlisch

Harzgeroder Str. 2 13187 Berlin

Deutschland E-Mail: patrick@mmc-berlin.com

Homepage: http://www.mmc-berlin.com

Telefon: 03045020567 Pressekontakt

